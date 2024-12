Auszug In guter Tradition darf ich auch heuer wieder zum Jahreswechsel einen Rückblick auf das auslaufende Jahr 2024 wagen und einen kurzen Ausblick auf das, was uns 2025 erwartet. Dass beides nicht nur positiv ausfällt, liegt v. a. daran, dass in unserem Gesundheitssystem seit längeren vielfach nur mehr eine „Mängelverwaltung“ stattfindet. So schreibt die „Kronenzeitung“ am 17.10.2024 unter dem Titel „Kahlschlag in Gesundheitsversorgung droht“ über geplante Spitalsschließungen in Niederösterreich. Ähnliches ist längst auch in anderen Bundesländern geplant, wobei meist die jeweiligen Wahltermine abgewartet werden … …

