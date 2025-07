Ist die Zukunft des Schnellschnittes digital?

In den letzten Jahren hat sich ein weiteres Schnellschnittverfahren immer mehr etabliert: die sogenannte Ex-vivo-Konfokalmikroskopie. Ihre Anfänge reichen mehr als 10 Jahre zurück [], und diese Methode hat sich mittlerweile weltweit etabliert, bereits mehr als 400 Geräte sind global im Einsatz. An der Universitätsklinik für Dermatologie verwenden wir das VivaScope 2500 G4 (Abb.) von der Firma Caliber, New York. Der Vertrieb ist durch die Firma VivaScope GmbH, München, gewährleistet, welche die Geräte europaweit supportiert.

Die klassische Gefrierschnittmethode, die eingangs erwähnt wurde, hat nach wie vor ihren festen Platz in der täglichen Routinepraxis – sowohl in akademischen als auch in niedergelassenen Pathologieinstituten – und gilt dort weiterhin als Goldstandard. In Bezug auf das untersuchte Gewebe zeichnet sich diese Methode durch große Zuverlässigkeit aus und ist nahezu universell einsetzbar, etwa bei gynäkologischen, gastrointestinalen oder HNO-Präparaten. Auch die in der Dermatochirurgie weit verbreitete Mohs-Chirurgie bedient sich der klassischen Gefrierschnittmethode.

Wer die Entwicklung der Schnellschnittdiagnostik in den letzten Jahren verfolgt hat, erkennt: Es hat sich in kurzer Zeit viel getan. Viele von uns erinnern sich – direkt oder indirekt – an Schnellschnittmethoden, bei denen Gewebe mit flüssigem Stickstoff schockgefroren und mühsam mit dem Mikrotom geschnitten wurde, was besonders bei fettreichem Gewebe eine Herausforderung darstellte. Anschließend erfolgte die manuelle oder maschinelle Färbung in einer kleinen Färbestraße, nach dem Eindecken war der Schnitt bereit zur Befundung. Der gesamte Ablauf dauerte etwa 15 min. Im letzten Jahrzehnt hat sich tatsächlich viel verändert: Derzeit sind drei Schnellschnittmethoden etabliert, die interessanterweise teils in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zum Einsatz kommen – die klassische Gefrierschnittmethode [], die Raman-Technologie [] sowie die Ex-vivo-Konfokalmikroskopie [].

Klinischer Einsatz

In unserer Abteilung befindet sich das Vivascope 2500 G4 im Operationssaal ca. 3 m vom Operationstisch entfernt in einer kleinen Arbeitsnische. Gewebestücke, die wir im OP mit dieser Methode befunden, sind meist aus anatomisch sehr anspruchsvollen Regionen, d. h. zumeist aus dem Gesicht.

Anzeige

3 Abb. 3 Der Arbeitsplatz am Vivascope: 1 70 %ige Alkohollösung, 2 Fastgreen, 3 Acridinorange, 4 Objektträger mit Deckgläser, 5 Gel, 6 Schwämmchen, 7 0,9 %ige Kochsalzlösung, 8 Pinzetten und Skalpell, 9 Diagnostikeinheit des VivaScopes, 10 Kapseln mit Einsendegefäß mit Formalin Bild vergrößern Zur Befundung gelangen stets orientierte Präparate – eine Fadenmarkierung, meist bei „12 Uhr“, ermöglicht im Fall eines positiven Resektatrands eine genaue Orientierung. Nach Erhalt des Gewebestücks und der Bestimmung seiner Abmessungen wird es kurz mit 0,9 %iger Kochsalzlösung gespült, um beispielsweise Blut zu entfernen, das den Laserstrahl beeinträchtigen könnte. Anschließend erfolgt eine kurze Fixierung mit 70 %igem Alkohol, danach wird das Gewebe trockengetupft. Es folgt die Färbung mit Fluoreszenzfarbstoffen: zunächst etwa 50 s in Acridinorange, anschließend wird das Gewebe erneut trockengetupft und danach für rund 50 s mit dem zweiten Farbstoff, Fastgreen, behandelt. Abschließend wird nochmals mit 0,9 %iger Kochsalzlösung gespült und das Präparat trockengetupft. In Abb.sind der Arbeitsplatz sowie die verwendeten Reagenzien dargestellt.

Nun ist also das Gewebe gefärbt und damit prinzipiell bereit für die Untersuchung. Vor den nächsten Arbeitsschritten trennen wir die Resektatränder ab, da wir meist die Basis und die chirurgischen Resektatränder in separaten Läufen untersuchen und befunden. Dies ist eine sehr anspruchsvolle und diffizile Arbeit, die den Einsatz der Lupenbrille erfordert. Man muss unbedingt während dieser Tätigkeit darauf achten, dass die Orientierbarkeit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet bleibt. Wir behelfen uns mit einem einfachen Trick: Resektatränder von 12 über 3 bis 6 Uhr werden konvex am Objektträger aufgelegt, die Ränder 6 über 9 bis 12 Uhr konkav. Damit ist auch die anschließende Darstellung am Bildschirm stets mit dieser Orientierung übereinstimmend und kann selbst in stressigen Schnellschnittsituationen zu keiner Konfusion führen.

Die Darstellung des Gewebes am Monitor entspricht einem klassischen HE-Bild

4 5 Abb. 4 Gewebe eingespannt zwischen Objektträger und Deckglas mit einem Schwämmchen Bild vergrößern Abb. 5 Das Gewebe wird fokussiert und adjustiert, damit ein Scanlauf gestartet werden kann Bild vergrößern Ist die Präanalytik beendet, wird das Gewebe auf einen Objektträger gelegt. Dabei ist besondere Sorgfalt erforderlich: Zum einen dürfen keine Luftblasen eingeschlossen werden, da diese den Laserstrahl streuen, zum anderen muss die Epidermis sauber auf dem Glas aufliegen – andernfalls gehen wertvolle diagnostische Informationen verloren. Mit einem kleinen Schwamm wird nun das Gewebestück angedrückt und mit einem Deckglas befestigt (Abb.). Nun wird ein Tropfen Ultraschallgel auf das Objektiv getropft und der Objektträger samt Präparat in das VivaScope eingespannt. Nach kurzer Justierung kann der Scan gestartet werden – innerhalb weniger Minuten wird das Bild generiert (Abb.).

In Echtzeit erscheint am Bildschirm eine Darstellung des Gewebes, die einem HE-Bild entspricht. Am Monitor kann das Präparat gescrollt und bis zu 550-fach vergrößert werden; die maximale Auflösung beträgt 64.000 × 48.000 Pixel.

Die Bilddaten und zugehörigen Patientendaten werden aktuell lokal gespeichert; zukünftig ist eine Anbindung an das krankenhausinterne Netzwerk vorgesehen, um die Bilder direkt aus der Patientenakte abrufen zu können.

Nach erfolgter Diagnostik betten wir das Gewebe in eine Einbettkassette und anschließend in Formalin ein, um es im Anschluss histologisch zu verarbeiten. Die HE-Histologie bleibt weiterhin der Goldstandard in unserem Haus – das Ergebnis des Schnellschnitts wird routinemäßig mit der HE-Histologie korreliert. Diese stimmt in über 95 % der Fälle überein.