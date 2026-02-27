 Zum Inhalt

Erweiterte Suche

Ergebnisvorschau für Ihre aktuellen Suchbegriffe: 0

Suchoperatoren:

Sie können Operatoren mit Ihrer Suchanfrage kombinieren, um diese noch präziser einzugrenzen. Klicken Sie auf den Suchoperator, um eine Erklärung seiner Funktionsweise anzuzeigen.
Findet Dokumente mit genau dieser Wortgruppe in exakt dieser Schreibweise und Reihenfolge (z.B. "employer branding").
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe zusammen vorkommen (z.B. vertrieb UND bonus).
Findet Dokumente, in denen einer der beiden oder beide Begriffe vorkommen (z.B. porsche OR volkswagen).
Findet Dokumente, in denen alle Begriffe vorkommen. Das Leerzeichen wird als UND interpretiert (z.B. mensch roboter alltag).
Findet Dokumente, in denen der Begriff nach NOT nicht vorkommt (z.B. ford NOT "harrison ford").
Findet Dokumente, in denen der gesuchte Begriff mehr als n mal vorkommt. n steht für eine beliebige Anzahl (z.B. COUNT(getriebe)>8).
Findet Dokumente, in denen beide Begriffe in beliebiger Reihenfolge innerhalb von maximal n Worten zueinander stehen. Empfehlung: Wählen Sie zwischen 15 und 30 als maximale Wortanzahl (z.B. NEAR(hybrid, antrieb, 20)).
Findet Dokumente, in denen der Begriff in Wortvarianten vorkommt, wobei diese VOR, HINTER oder VOR und HINTER dem Suchbegriff anschließen können (z.B., leichtbau*, *leichtbau, *leichtbau*).
Findet Dokumente mit dem Suchbegriff in verschiedenen Schreibweisen. Das ? steht für eine einzige Stelle (z.B. organi?ation).
Sonderzeichen werden als UND interpretiert (z.B. Mann + Hummel).
 Anmelden
Nach oben
Schmerz Nachrichten

Ischämieschmerz – periphere arterielle Verschlusskrankheit

Charakteristika und therapeutische Optionen

  • 01.03.2026
  • DFP-Fortbildung
Erschienen in:
Verfasst von
Waltraud Stromer
Erschienen in
Schmerz Nachrichten | Ausgabe 1/2026

Zusammenfassung

Ischämieschmerzen wird im Rahmen der Schmerzbehandlung ein oft unterschätzter Stellenwert zuteil. Ein Grund mag sein, dass sie vorwiegend in spezialisierten Fachdisziplinen wie Angiologie, Gefäßchirurgie, interventioneller Radiologie oder interventioneller Schmerztherapie behandelt werden. Dabei ist die Prävalenz kritischer Extremitätenischämie hoch, verbunden mit hohem Amputationsrisiko und hoher Mortalitätsrate, wobei das Risiko mit dem Alter steigt. Die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) ist damit eine der häufigsten Ursachen für chronische Schmerzen an der unteren Extremität, was zentrales Thema dieses Artikels ist.
Vorheriger Artikel Das European Diploma in Pain Nursing – Überblick und Erfahrungen
Titel
Ischämieschmerz – periphere arterielle Verschlusskrankheit
Charakteristika und therapeutische Optionen
Verfasst von
Waltraud Stromer
Publikationsdatum
01.03.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten / Ausgabe 1/2026
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-025-00268-5

Weitere Artikel der Ausgabe 1/2026

Pilotevaluation von psychoorthopädischen Rückenschmerzgruppen anhand von „real-world data“

  • Originalie

Balneotherapie bei Volkskrankheiten wie Arthrose sowie Rücken- und Kreuzschmerz

  • Open Access
  • Originalie

Moderne Medizin durch Komplementärmedizin, Antike Medizin, Manuelle Medizin

  • Open Access
  • Originalie

„Hands-on“: Schmerzsymposium zum Erfahren und Ausprobieren

  • Junge ÖSG

Das European Diploma in Pain Nursing – Überblick und Erfahrungen

  • Open Access
  • Originalie

Highlights vom Deutschen Schmerzkongress 2025

  • Bericht