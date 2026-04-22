Fallbericht Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen 01.05.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in rheuma plus | Ausgabe 2/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel KI für personalisierte Therapien Nächster Artikel Kein Prednisolon „ex juvantibus“! Metadaten Titel Fallbericht Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen Publikationsdatum 01.05.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in rheuma plus / Ausgabe 2/2026 Print ISSN: 1868-260X Elektronische ISSN: 2191-2610 DOI https://doi.org/10.1007/s12688-025-00899-0