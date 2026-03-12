Fallbericht Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen 01.03.2026 Aktuell Erschienen in: Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz | Ausgabe 1/2026 Einloggen, um Zugang zu erhalten Anzeige Bitte loggen Sie sich ein, um Zugang zu diesem Inhalt zu erhalten Jetzt einloggen Kostenlos registrieren Vorheriger Artikel ACR-Update 2025: Psoriasis-Arthritis, Osteoporose und Gicht Nächster Artikel Herz, Kreislauf und IL-17A-Hemmung Metadaten Titel Fallbericht Irrwege einer Patientin mit Gelenkschmerzen und Hämoptysen Publikationsdatum 01.03.2026 Verlag Springer Vienna Erschienen in Rheuma Plus / Schweiz / Ausgabe 1/2026 Print ISSN: 3004-9253 Elektronische ISSN: 3004-8931 DOI https://doi.org/10.1007/s44332-025-00096-3