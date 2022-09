Die primäre Behandlung von Schmerzen jeglicher Art erfolgt pharmakologisch, physikalisch medizinisch oder verhaltenstherapeutisch. Versagen diese konservativen Therapiemaßnahmen, geraten Therapeut*innen und Patient*innen schnell in große Not. Der Artikel ist der erste Teil 1 einer Arbeit über invasive Verfahren in der Therapie von Gesichts- und Kopfschmerzen und informiert über einige zentrale neurochirurgische Behandlungsmöglichkeiten. Die Komplexität dieser Erkrankungen benötigt die Interdisziplinarität von Neurologen, Schmerztherapeuten, Psychologen und Chirurgen.

Neurolog*innen, Schmerztherapeut*innen, Psycholog*innen und Neurochirurg*innen. Schmerzen sind integrale Bestandteile protektiver Reaktionen des Körpers auf Einwirkungen von außen oder von innen. Die Unversehrtheit des Gewebes gilt es zu erhalten und schädigende Noxen rechtzeitig zu erkennen, vor Eintritt einer permanenten Schädigung. Das Phänomen Schmerz spielt eine sehr große Rolle in der ärztlichen Praxis. Die beiden Formenbrauchen zum einen eine ursachenbezogene fachspezifische Identifizierung und zum anderen eine spezielle Schmerztherapie. Diese spezielle Schmerztherapie sollte, laut WHO, in der Lage sein, alle Schmerzformen wirkungsvoll und effektiv behandeln zu können. Dass dies nicht zutrifft, ist uns allen bekannt.

Invasive Verfahren gibt es seit Menschen Gedenken. Denken Sie nur an Zahnextraktionen oder Amputationen von schmerzhaften Gliedmaßen. Die Entwicklung der Neuromodulation in den letzten 50 Jahren gibt uns die Möglichkeit an die Hand, neuronale Funktionen, schmerzleitende und -verarbeitende Systeme zu beeinflussen, ohne weitere Schädigung des Organismus.

Neuropathische Schmerzen – aber auch spezielle Formen nozizeptiver Schmerzen – nach Versagen aller vorhergehender Therapiestufen des WHO-Schemas sind das Haupteinsatzgebiet der Neuromodulation. Neurochirurgische Schmerztherapie stellt wegen ihrer Invasivität die letzte Stufe jeglicher Schmerztherapie dar. Dies ist zu betonen, denn immer mehr nichtchirurgische Fächer bedienen sich invasiver Verfahren. Es gibt invasiv tätige Anästhesist*innen, Radiolog*innen, Orthopäd*innen, Urolog*innen, Gynäkolog*innen. Es sollte aber stets bedacht werden, dass bei neurochirurgischen Therapieverfahren bei Komplikationen Neurochirurg*innen hinzugezogen werden sollen, denn diese sind seitens der Facharztordnungen für Eingriffe am Nervensystem zuständig und werden letztendlich auch die Gutachterfunktion bei Gerichtsverfahren erfüllen.

Neuromodulation und stereotaktische Operationen

1 ]. Nach der Entwicklung und Implantation des ersten Herzschrittmachers in Stockholm im Jahr 1958 wurde an implantierbaren Neurostimulationssystemen gearbeitet. Die chronische Stimulation des Rückenmarks und des Gehirns kristallisierte sich in den letzten 60 Jahren als eine sehr effektive Therapieoption neuropathischer Schmerzen heraus. Shealy und Mortimer publizierten die erste, damals noch subdurale, chronische Rückenmarkstimulation zur Therapie neuropathischer Schmerzen in den Beinen im Jahr 1967 [ 2 ]. In den 1960er Jahren wurde bereits die tiefe Gehirnstimulation beim Menschen in Experimenten und in therapeutischen Ansätzen zur Schmerztherapie eingesetzt [ 3 ‐ 15 ]. In Ermangelung von vollständig implantierbaren Stimulationssystemen wurden weltweit Läsionen/Verödungen in Schaltstellen des Gehirns, sog. Ausschaltungsoperationen, durchgeführt. 1974 kam die erste vollimplantierbare monopolare Stimulationselektrode auf den Markt. 1981 wurde der erste Prototyp eines vollimplantierbaren Stimulators vorgestellt. Von dieser Zeit an sind vollimplantierbare (geringeres Infektionsrisiko) Stimulationssysteme mit Batterielaufzeiten im Dauereinsatz bis zu 6 Jahren erhältlich. Die neuen seit 2009 erhältlichen wiederaufladbaren Systeme haben eine Lebensdauer von 15 und mehr Jahren oder je nach Hersteller sogar unbegrenzt. Durch die Verwendung von stereotaktischen Apparaten wurden über kleinste Schädeleröffnungen/Trepanationen (5–15 mm) punktgenaue Operationen vorgenommen, um therapieresistente Bewegungsstörungen und pharmakoresistente psychische Störungen zu behandeln. Die Neuromodulation ist eine reversible elektrische Beeinflussung neuraler Strukturen. Bereits im 1. Jahrhundert nach Christus, zur Zeit des Kaisers Claudius, verwendete der römische Arzt Scribonius Largus den Torpedofisch, Zitterrochen und Zitteraal in der Therapie arthritischer Gelenkschmerzen und von Kopfschmerzen []. Nach der Entwicklung und Implantation des ersten Herzschrittmachers in Stockholm im Jahr 1958 wurde an implantierbaren Neurostimulationssystemen gearbeitet. Die chronische Stimulation des Rückenmarks und des Gehirns kristallisierte sich in den letzten 60 Jahren als eine sehr effektive Therapieoption neuropathischer Schmerzen heraus. Shealy und Mortimer publizierten die erste, damals noch subdurale, chronische Rückenmarkstimulation zur Therapie neuropathischer Schmerzen in den Beinen im Jahr 1967 []. In den 1960er Jahren wurde bereits die tiefe Gehirnstimulation beim Menschen in Experimenten und in therapeutischen Ansätzen zur Schmerztherapie eingesetzt []. In Ermangelung von vollständig implantierbaren Stimulationssystemen wurden weltweit Läsionen/Verödungen in Schaltstellen des Gehirns, sog. Ausschaltungsoperationen, durchgeführt. 1974 kam die erste vollimplantierbare monopolare Stimulationselektrode auf den Markt. 1981 wurde der erste Prototyp eines vollimplantierbaren Stimulators vorgestellt. Von dieser Zeit an sind vollimplantierbare (geringeres Infektionsrisiko) Stimulationssysteme mit Batterielaufzeiten im Dauereinsatz bis zu 6 Jahren erhältlich. Die neuen seit 2009 erhältlichen wiederaufladbaren Systeme haben eine Lebensdauer von 15 und mehr Jahren oder je nach Hersteller sogar unbegrenzt. Durch die Verwendung von stereotaktischen Apparaten wurden über kleinste Schädeleröffnungen/Trepanationen (5–15 mm) punktgenaue Operationen vorgenommen, um therapieresistente Bewegungsstörungen und pharmakoresistente psychische Störungen zu behandeln.

Diese Apparate stellen die erste Hochtechnologie der modernen Medizin dar. Entwickelt wurden sie zwischen 1880 und 1960. Das Prinzip der Stereotaxie ist, dass ein Rahmen am Patientenkopf befestigt wird, dessen Isozentrum die Raumkoordinaten x = 0 y = 0 und z = 0 darstellt. An diesem Rahmen werden geometrische Lokalizerplatten angebracht, die sich in der Bildgebung (CCT, MRT) darstellen. Mit einem Computer wird der Bilddatensatz in einen dreidimensionalen stereotaktischen Raum umgewandelt, der sich auf den Rahmen am Patientenkopf bezieht. Damit können jedem Punkt im Gehirn die Raumkoordinaten x, y und z zugeordnet werden. An diesem Rahmen am Patientenkopf kann ein Zielbügel angebracht werden, auf dem die Zielpunktkoordinaten eingestellt werden können. Über eine kleine Schädeleröffnung von ungefähr 5–15 mm werden die Gehirnoperationen vorgenommen. Vor Verödung von Gehirnstrukturen wurden diese Strukturen elektrisch mit verschiedenen Stromstärken und Frequenzen stimuliert. Durch die Verwendung ansteigender Stromstärken konnte die Eindringtiefe der Teststimulation in das Hirngewebe verändert werden. Damit konnten benachbarte Strukturen, welche ja immer Funktionen darstellen können, erkannt und später bei der endgültigen Verödung geschont werden. Durch die Stimulation wollte man erkennen, welche Strukturen und Funktionen letztendlich durch die zugehörigen Symptome durch eine Verödung verändert oder gefährdet werden. Hierzu war es sehr wichtig, die Funktionen genau an dieser zu verödenden Stelle zu kennen.

Den Einfluss der Stromstärke haben wir schon angesprochen, ebenso wichtig ist die Frequenz der elektrischen Reizung neuronaler Strukturen. Mit der Anzahl der Stromimpulse pro Sekunde kann festgelegt werden, welchen Effekt der Strom haben wird. Niederfrequente Stimulationen mit 1–80 Hz verursachen eine Aktivierung/Reizung, hochfrequente Stimulationen mit über 100 Hz führen zu blockierenden und inhibierenden Effekten. Mit diesen hochfrequenten Stimulationen/Blockierungen können neuronale Strukturen inhibiert werden – so stark, dass letztendlich im Orchester der Basalganglien alle Mitglieder, wie früher im gesunden Zustand, ihre zugewiesene Lautstärke einhalten.

16 ]. In der Behandlung von Bewegungsstörungen konnte die tiefe Gehirnstimulation in den letzten 35 Jahren ihre sehr hohe Wirksamkeit unter Beweis stellen [].

Seit mehr als 2000 Jahren werden läsionelle Verfahren wie Neurotomien und Amputationen am Menschen zur Schmerztherapie durchgeführt. Seit knapp 60 Jahren steht der schmerzleidenden Gesellschaft die Neuromodulation zur Verfügung. Die elektrische Beeinflussung des Nervensystems wechselte das Augenmerk von der Zerstörung schmerzleitender Bahnen und Kerngebiete hin zu einer Beeinflussung schmerzmodulierender Strukturen.

Wir können diese chirurgischen Verfahren in periphere und zentrale Eingriffe unterteilen. Die periphere Nervenstimulation und die „spinal cord stimulation“ (SCS) können von verschiedenen Fachdisziplinen durchgeführt werden. Hier fallen uns Fächer wie Neurochirurgie, Anästhesie, Allgemeinmedizin, plastische Chirurgie, Gefäßchirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie ein. Eingriffe im und am Gehirn sind hingegen nur speziell dafür ausgebildeten Neurochirurg*innen vorbehalten. Sie müssen große Erfahrung in der Methode der tiefen Gehirnstimulation aufweisen. Aus diesem Grund bezeichnen wir letztgenannte Methoden als „spezielle neurochirurgische Schmerztherapie“ und erstgenannte Methoden als „allgemeine neurochirurgische Schmerztherapie“.