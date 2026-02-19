Hintergrund Seit einigen Jahren wächst mit zunehmender Skepsis gegenüber hormonellen Methoden das Interesse an hormonfreier Verhütung. Die intrauterine Kontrazeption stellt eine effektive und bequeme Methode dar.

Fragestellung Um dem großen Interesse an Informationen über hormonfreie Methoden Rechnung zu tragen, entstand die S2k-Leitlinie „Nicht-hormonelle Empfängnisverhütung“ der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Für das Kapitel zu intrauteriner Verhütung berücksichtigte eine Leitliniengruppe klinische Aspekte mit hoher Bedeutsamkeit wie Effektivität, Risiken und Nebenwirkungen sowie mögliche Einflussfaktoren wie Typ des Pessars, Alter und Parität.

Material und Methoden Auf Basis von internationalen Empfehlungen, systematischen Reviews und Einzelstudien zur intrauterinen Kontrazeption wurden Statements und Empfehlungen formuliert.

Ergebnisse Insgesamt 24 Empfehlungen zu Einlage, Anwendung im Allgemeinen und in besonderen Situationen sowie zu Komplikationen der intrauterinen Kontrazeptiva wurden erarbeitet und konsentiert.