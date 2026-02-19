Zum Inhalt

Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Intrauterine Kontrazeption

  • 18.02.2026
  • Gynäkologische Endokrinologie
Verfasst von
PD Dr. med. Maren Goeckenjan
Helga Seyler
Erschienen in
Journal für Gynäkologische Endokrinologie/Schweiz

Zusammenfassung

Hintergrund

Seit einigen Jahren wächst mit zunehmender Skepsis gegenüber hormonellen Methoden das Interesse an hormonfreier Verhütung. Die intrauterine Kontrazeption stellt eine effektive und bequeme Methode dar.

Fragestellung

Um dem großen Interesse an Informationen über hormonfreie Methoden Rechnung zu tragen, entstand die S2k-Leitlinie „Nicht-hormonelle Empfängnisverhütung“ der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Für das Kapitel zu intrauteriner Verhütung berücksichtigte eine Leitliniengruppe klinische Aspekte mit hoher Bedeutsamkeit wie Effektivität, Risiken und Nebenwirkungen sowie mögliche Einflussfaktoren wie Typ des Pessars, Alter und Parität.

Material und Methoden

Auf Basis von internationalen Empfehlungen, systematischen Reviews und Einzelstudien zur intrauterinen Kontrazeption wurden Statements und Empfehlungen formuliert.

Ergebnisse

Insgesamt 24 Empfehlungen zu Einlage, Anwendung im Allgemeinen und in besonderen Situationen sowie zu Komplikationen der intrauterinen Kontrazeptiva wurden erarbeitet und konsentiert.

Schlussfolgerung

Die hormonfreie intrauterine Kontrazeption ist sicher und effektiv hinsichtlich der Vermeidung ungewünschter Schwangerschaften. Nach Abwägung von Vor- und Nachteilen der Methode können Frauen in Kenntnis der aktuellen Datenlage entscheiden, ob die intrauterine Verhütung ihren individuellen Bedürfnissen und Präferenzen entspricht. Im Rahmen der AWMF-Leitlinie „Nicht-hormonelle Empfängnisverhütung“ entstanden praxisnahe Empfehlungen zur intrauterinen hormonfreien Kontrazeption, die den Beratenden und Anwenderinnen Orientierung bei der Nutzung geben.
DOI
https://doi.org/10.1007/s41975-026-00439-9
