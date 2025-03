Erschienen in: Urologie in der Praxis

Zusammenfassung

Als Blasenschmerzsyndrom/interstitielle Zystitis (IC) wird das Auftreten von persistierenden oder rezidivierenden Schmerzen in der Harnblasenregion in Begleitung von mindestens einem weiteren Syndrom wie Schmerzzunahme bei Blasenfüllung, erhöhter Miktionsfrequenz am Tage und/oder in der Nacht bei ausbleibendem Nachweis einer Infektion oder lokalen Pathologie bezeichnet.

Die Therapie besteht aus einer multimodalen Strategie aus Verhaltensanpassungen, physischen und psychologischen Ansätzen zusammen mit oraler Medikation oder invasiven Behandlungsmöglichkeiten. Bei zystoskopischem Nachweis von Hunner-Läsionen hat sich die operative Fulguration als Therapiemethode der Wahl etabliert.

Wir beschreiben den Fall eines 80-jährigen Patienten mit einer IC und Nachweis von Hunner-Läsionen. Die Erstvorstellung erfolgte bei dysurischen Beschwerden mit Drangkomponente. Bei Nachweis einer Raumforderung am Blasenhals erfolgte die erfolgreiche Resektion mit histologischem Nachweis von entzündlichem Gewebe. Bei persistierender obstruktiver Symptomatik unter antiobstruktiver Therapie und zystoskopisch nachgewiesener obstruktiver Prostataloge erfolgten die transurethrale Mittellappenresektion und Inzision der Prostata. Im postoperativen Verlauf entwickelte sich nach initialer Besserung ein Blasenschmerzsyndrom mit nächtlicher Harnverhaltssymptomatik und Schmerzen von der Blasengegend bis zur Penisspitze mit durchschnittlichen Werten von 6/10 in der visuellen analogen Schmerzskala (VAS). Nach unauffälligem MRT und urodynamisch bestätigter Detrusorhypokontraktiliät konnten in der Zystoskopie erneut Hunner-Läsionen nachgewiesen werden. Die operative Hydrodistension und Fulguration führten zu immediater, kompletter Regredienz der Symptomatik für etwa 3 Monate. Hiernach konnten in einer erneuten Zystoskopie leichtgradige symptomatische Rezidive der Hunner-Läsionen festgestellt werden. Nach wiederholter Fulguration stellte sich eine erneute Schmerzregredienz ein.