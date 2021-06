Interdisziplinäre Therapiekonzepte beim Ösophaguskarzinom

Zurück zum Zitat Moehler M, Shitara K, Garrido M et al (2020) Nivolumab plus chemotherapy vs chemo as first-line treatment for advanced gastric cancer/gastroesophageal junction cancer/esophageal adenocarcinoma: First results of the CheckMate 649 study. ESMO Virtual Congress 2020. Abstract LBA6_PR, 21. Sept. 2020