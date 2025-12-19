Interdisziplinäre Prinzipien zur Behandlung von Hodenfehllagen

Hodenfehllagen – auch als Hodenhochstand oder Kryptorchismus bezeichnet – umfassen sämtliche Abweichungen der Hodenposition von ihrer physiologischen Lage im Skrotum.

Der physiologische Descensus testis aus der Bauchhöhle in das Skrotum erfolgt in der Regel intrauterin bis etwa zur 35. Schwangerschaftswoche. Wird dieser Prozess gestört oder unvollständig durchlaufen – beispielsweise im Rahmen einer Frühgeburtlichkeit –, resultiert eine Hodenfehllage.

1 , 2 ] und stellen somit die häufigste angeborene Anomalie des urogenitalen Systems dar. Bei Frühgeborenen steigt die Inzidenz auf bis zu 30 % [ 3 ]. In rund 10–20 % der Fälle sind beide Hoden betroffen [ 4 ]. Hodenfehllagen treten bei etwa 1–4 % aller reifgeborenen männlichen Neugeborenen auf [] und stellen somit die häufigste angeborene Anomalie des urogenitalen Systems dar. Bei Frühgeborenen steigt die Inzidenz auf bis zu 30 % []. In rund 10–20 % der Fälle sind beide Hoden betroffen [].

5 ]. Bereits intrauterin ist ein komplexer hormoneller Regelkreislauf sowohl für den korrekten Deszensus als auch für die Reifung des Hodengewebes erforderlich. Abb. 1 Darstellung möglicher Hodenfehllagen: in grün Hodenfehllagen bei unvollständigem Deszensus (Abdominalhoden, Leistenhoden, Gleithoden) ; in blau ektope Hodenfehllagen (epifaszial, im Bereich der Leiste oder des Oberschenkels). (© Dr. M. Georgina Brandtner) Bild vergrößern Aus heutiger Sicht gilt der angeborene Hodenhochstand als eine Endokrinopathie []. Bereits intrauterin ist ein komplexer hormoneller Regelkreislauf sowohl für den korrekten Deszensus als auch für die Reifung des Hodengewebes erforderlich.

4 , 6 ]. In dieser Phase, der sog. Minipubertät, fördert ein intermittierender Anstieg der gonadotropen Hormone (LH, FSH) sowie des Testosterons die spontane Hodenwanderung in das Skrotum [ 7 ]. In etwa 22 % der Fälle kommt es jedoch zu einem Reaszensus [ 8 ], sodass bei rund 1 % aller Säuglinge ein persistierender Hodenhochstand mit therapeutischem Handlungsbedarf verbleibt. Ein spontaner Deszensus wird in etwa 35–43 % der Fälle beobachtet, zumeist innerhalb der ersten drei Lebensmonate []. In dieser Phase, der sog.fördert ein intermittierender Anstieg der gonadotropen Hormone (LH, FSH) sowie des Testosterons die spontane Hodenwanderung in das Skrotum []. In etwa 22 % der Fälle kommt es jedoch zu einem Reaszensus [], sodass bei1 % aller Säuglinge ein persistierender Hodenhochstand mit therapeutischem Handlungsbedarf verbleibt.

Persistiert eine Hodenfehllage über den 6. Lebensmonat hinaus, sind therapeutische Maßnahmen indiziert, um langfristige Komplikationen wie Infertilität, ein erhöhtes Hodentumorrisiko, endokrine Dysregulationen sowie psychologische Belastungen zu vermeiden.

Die Behandlung der Hodenfehllage erfordert ein interdisziplinäres Vorgehen

Pädiater, Kinderchirurgen, Urologen und ggf. Radiologen sollten im Sinne einer frühzeitigen und adäquaten Diagnostik, Therapie und Nachsorge zusammenarbeiten; in Einzelfällen ergänzen Endokrinologen die weitere Diagnostik und Therapie, während Reproduktionsmediziner im späteren Verlauf eine Rolle spielen können.

Der vorliegende Beitrag beleuchtet die interdisziplinären Aspekte in der Versorgung von Kindern mit Hodenfehllage und legt den Fokus auf chirurgische und hormonelle Therapieoptionen im frühen Kindesalter sowie auf die häufig unterschätzte Bedeutung der Nachsorge bis ins Jugend- bzw. Erwachsenenalter.

Diagnostik Die Überprüfung der korrekten Hodenlage erfolgt im Rahmen der routinemäßigen kinderärztlichen Untersuchungen und umfasst in erster Linie eine sorgfältige klinische Beurteilung. Dabei sollte das Skrotum genau inspiziert und die Lage beider Hoden durch Palpation ermittelt werden. Besonderes Augenmerk ist auf den Kremasterreflex zu legen, da dessen Auslösung fälschlicherweise den Eindruck eines Gleithodens erzeugen kann. Eine möglichst entspannte Untersuchungssituation ist für die korrekte Beurteilung von Vorteil, ggf. muss die Untersuchung zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. Lässt sich ein Hoden auch bei wiederholter Untersuchung nicht palpieren, ist eine frühzeitige Überweisung an eine kinderchirurgische Fachabteilung angezeigt – idealerweise bereits in den ersten Lebensmonaten. Bei persistierend nichttastbarem Hoden ist eine ergänzende Sonographie indiziert, um Leistenkanal-, intraabdominelle oder ektop lokalisierte Hoden zu identifizieren. Ist auch sonographisch die Hodenlage nicht beurteilbar, kann eine weiterführende Diagnostik mittels Magnetresonanztomographie (MRT) oder – als diagnostisch-therapeutische Alternative – eine Laparoskopie erfolgen. Letztere erlaubt eine unmittelbare chirurgische Intervention und ist daher insbesondere bei Verdacht auf intraabdominelle Hoden indiziert. Pendelhoden, Gleithoden, Leistenhoden (tastbar/nichttastbar), Abdominalhoden und ektop lokalisierte Hoden unterschieden (siehe Abb. 1 In der klinischen Terminologie werden(tastbar/nichttastbar),undunterschieden (siehe Abb.). Pendelhoden liegt im Skrotum korrekt positioniert, kann jedoch reflektorisch durch den Kremasterreflex vorübergehend in die Leiste aufsteigen. Dies stellt eine Normvariante dar und darf nicht als pathologischer Befund gewertet werden. Pendelhoden sollten dennoch jährlich kontrolliert werden, da ein 30 %iges Risiko für einen sekundären Hodenhochstand besteht [ 9 ]. Derliegt im Skrotum korrekt positioniert, kann jedoch reflektorisch durch den Kremasterreflex vorübergehend in die Leiste aufsteigen. Dies stellt eine Normvariante dar und darf nicht als pathologischer Befund gewertet werden. Pendelhoden sollten dennoch jährlich kontrolliert werden, da ein 30 %iges Risiko für einen sekundären Hodenhochstand besteht []. Beim Gleithoden befindet sich der Hoden dauerhaft im oberen Skrotalbereich oder der Leiste und lässt sich lediglich durch manuelle Manipulation nach unten verlagern, wobei er nach Loslassen erneut retrahiert. Anzeige Ein tastbarer Leistenhoden kann klar in der Leiste identifiziert, jedoch nicht ins Skrotum mobilisiert werden. Ist der Hoden nicht tastbar, erfolgt eine sonographische Untersuchung. Der Abdominalhoden befindet sich im Bauchraum und ist daher nicht palpabel. Teilweise kann der Hoden sonographisch dargestellt werden, oder es hat sich kein Hoden entwickelt und es besteht eine Atrophie, Agenesie oder ein Hodenrudiment („nubbin“). Zur genauen Beurteilung ist in der Regel eine Laparoskopie indiziert, da MRT-Untersuchungen im Säuglingsalter eine Narkose erfordern und häufig keine eindeutige Beurteilung des Kryptorchismus ergeben. Ektope Hodenfehllagen sind meist palpatorisch oder sonographisch diagnostizierbar. Sie sind meist lediglich epifaszial gelegene Leistenhoden, können selten aber auch beispielsweise im Perineal- oder Femoralbereich liegen. Weiters besteht die Möglichkeit eines sekundären Hodenhochstandes . Vor allem nach Leistenoperationen im Säuglingsalter besteht das Risiko für einen sekundären Hodenhochstand, weshalb die Überprüfung der korrekten Hodenlage bei jeder pädiatrischen Routineuntersuchung bis ins Jugendalter erfolgen sollte. Anzeige 10 ]. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko maligner Entartungen [ 11 , 12 ]. Eine zeitgerechte Überweisung betroffener Kinder ist entscheidend, um sekundäre Schädigungen zu verhindern. Die persistierende Fehlposition des Hodens führt durch den Temperaturunterschied zwischen Leiste/Bauchhöhle und Skrotum zu einer Beeinträchtigung des Hodenwachstums und einer reduzierten Spermatogenese []. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko maligner Entartungen []. 13 ]. In einer groß angelegten Studie von Pettersson et al. [ 12 ] konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einem verzögerten Operationszeitpunkt (nach dem 13. Lebensjahr) und einem erhöhten Risiko für Hodentumoren gezeigt werden. Ob bereits eine geringfügige zeitliche Verzögerung klinisch relevante Auswirkungen hat, ist derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen. Bezüglich der Fertilitätsprognose ist insbesondere bei bilateralen Fehllagen eine signifikante Reduktion der Spermienqualität beschrieben []. In einer groß angelegten Studie von Pettersson et al. [] konnte ein eindeutiger Zusammenhang zwischen einem verzögerten Operationszeitpunkt (nach dem 13. Lebensjahr) und einem erhöhten Risiko für Hodentumoren gezeigt werden. Ob bereits eine geringfügige zeitliche Verzögerung klinisch relevante Auswirkungen hat, ist derzeit Gegenstand weiterer Untersuchungen. 12 ]. Um dies zu gewährleisten, sollte eine frühzeitige Zuweisung an eine kinderchirurgische Einrichtung erfolgen, um ggf. die operative Versorgung rechtzeitig planen zu können. Das therapeutische Ziel besteht daher in einer korrekten Hodenposition im Skrotum bis zur Vollendung des 12. Lebensmonats, bei Frühgeborenen unter Berücksichtigung des korrigierten Alters []. Um dies zu gewährleisten, sollte eine frühzeitige Zuweisung an eine kinderchirurgische Einrichtung erfolgen, um ggf. die operative Versorgung rechtzeitig planen zu können.

Chirurgische Therapie Die chirurgische Behandlung stellt weiterhin den Goldstandard bei persistierender Hodenfehllage nach dem 6. Lebensmonat dar. Ziel der operativen Therapie ist die Verlagerung des Hodens in das Skrotum, um eine optimale Temperaturregulation, eine physiologische Hodenentwicklung sowie eine Reduktion des Entartungsrisikos sicherzustellen. Anzeige 14 ‐ 16 ] sollte die Orchidopexie spätestens zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat durchgeführt werden. Studien belegen, dass eine frühzeitige Operation mit einem besseren Erhalt der Keimzell- und Leydig-Zell-Funktion sowie einer verbesserten Fertilitätsprognose assoziiert ist [ 13 ]. Nach aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie (DGKCH) und der European Association of Urology (EAU) als auch der Amerikanischen Gesellschaft für Urologie [] sollte die Orchidopexie spätestens zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat durchgeführt werden. Studien belegen, dass eine frühzeitige Operation mit einem besseren Erhalt der Keimzell- und Leydig-Zell-Funktion sowie einer verbesserten Fertilitätsprognose assoziiert ist []. Operative Technik Die Wahl der chirurgischen Methode richtet sich nach der klinisch und/oder bildgebend erhobenen Lokalisation der Hodenfehllage. Gleithoden, Leistenhoden (tastbar) Bei diesen Formen stellt die klassische offene Orchidopexie über einen Leistenschnitt die Methode der Wahl dar. Beim Gleithoden kann – je nach Lage und Mobilität – ein rein skrotaler Zugang ausreichend sein. Ziel des Eingriffs ist die vollständige Mobilisierung des Hodens aus dem Leistenkanal und seine spannungsfreie Fixation im Skrotum. Nichttastbarer Hoden (abdominal, Atrophie, Agenesie, Rudiment „nubbin“) In Fällen nichttastbarer Hoden erfolgt die diagnostische und therapeutische Abklärung laparoskopisch, ebenfalls bis zum vollendeten 12. Lebensmonat. Wenn möglich, wird im gleichen Eingriff eine laparoskopisch assistierte Orchidopexie durchgeführt. Sollte lediglich ein Hodenrudiment vorliegen, wird dieses entfernt. Zweizeitige Fowler-Stephens-Orchidopexie Bei hochabdominalen Hoden mit kurzer Samenstranglänge ist häufig ein zweizeitiges operatives Vorgehen indiziert. In der ersten laparoskopischen Sitzung werden die testikulären Gefäße durchtrennt, um die Ausbildung von Kollateralgefäßen über das Gubernakulum zu fördern. In einer zweiten Operation erfolgt die spannungsfreie Verlagerung des Hodens nach skrotal unter Erhalt der Blutversorgung über die A. cremasterica und A. deferentialis. Komplikationen und Nachsorge Mögliche Komplikationen im Rahmen einer Orchidopexie umfassen Wundheilungsstörungen, Verletzungen der Hodengefäße oder des Samenleiters. Die postoperative Nachsorge ist essenziell, um den langfristigen Erfolg der Operation zu sichern und mögliche Komplikationen frühzeitig zu erkennen. Hierzu zählen insbesondere die Atrophie des Hodens sowie der Reaszensus. Die erste klinische Kontrolle sollte innerhalb der ersten 6 Monate postoperativ erfolgen, um die Lage und Größe des Hodens zu überprüfen. Nach erfolgreicher Orchidopexie sollten jährliche Lagekontrollen des Hoden durch den Kinderarzt bzw. Hausarzt stattfinden. 17 ]. Daher liegt der Schwerpunkt der Nachsorge im Jugend- und Erwachsenenalter auf der Selbstuntersuchung und Früherkennung maligner Veränderungen. Jungen sollten altersgerecht über die regelmäßige Selbstpalpation und allgemein über den Umgang mit einem auffälligen Befund am Hoden aufgeklärt werden. Auch bei sehr früh durchgeführter Orchidopexie scheint ein sehr geringes, aber doch erhöhtes Risiko für Testis-Karzinome – vorrangig Seminome – im Alter von 15 und 45 Jahren bestehen zu bleiben []. Daher liegt der Schwerpunkt der Nachsorge im Jugend- und Erwachsenenalter auf der Selbstuntersuchung und Früherkennung maligner Veränderungen. Jungen sollten altersgerecht über die regelmäßige Selbstpalpation und allgemein über den Umgang mit einem auffälligen Befund am Hoden aufgeklärt werden.

Hormonelle Therapie Die hormonelle Therapie des Kryptorchismus zielt darauf ab, den physiologischen Descensus testis pharmakologisch zu stimulieren und so eine operative Intervention ggf. zu vermeiden oder zu erleichtern. Grundlage dieser Therapie ist die Annahme, dass der Deszensus hormonabhängig ist und insbesondere durch das Zusammenspiel von LH, FSH und Testosteron gesteuert wird. 18 , 19 ]. Traditionell wurden hCG-Präparate (humanes Choriongonadotropin) sowie GnRH-Analoga (Gonadotropin-Releasing-Hormon) eingesetzt. Die Erfolgsraten dieser Behandlungsstrategien liegen jedoch je nach Studienlage nur bei 15–25 %, wobei insbesondere bei hohen Leistenhoden oder intraabdominellen Lagen die Ansprechrate deutlich geringer ist. Darüber hinaus zeigen mehrere Untersuchungen, dass selbst bei initialem Therapieerfolg ein Reaszensus in bis zu 30 % der Fälle auftritt []. 19 ]. Daher wird die hormonelle Therapie in den aktuellen Leitlinien der DGKCH, der EAU und der ESPU (European Society for Paediatric Urology) nicht mehr als primäre Behandlungsoption empfohlen [ 14 , 15 ]. Neben der geringen Erfolgswahrscheinlichkeit wird auch die mögliche Schädigung der germinalen Epithelschicht durch exogene hCG-Gabe diskutiert, insbesondere bei höheren Dosierungen []. Daher wird die hormonelle Therapie in den aktuellen Leitlinien der DGKCH, der EAU und der ESPU (European Society for Paediatric Urology) nicht mehr als primäre Behandlungsoption empfohlen []. 20 ]. Eine hormonelle Behandlung kann jedoch adjuvant innerhalb des 1. Lebensjahres zur chirurgischen Therapie erwogen werden, beispielsweise präoperativ zur Förderung der Hodenmobilität oder postoperativ zur Unterstützung der Reifung des germinalen Epithels. In diesen Fällen wird ein kurzer GnRH-Therapiezyklus (z. B. Buserelin-Nasenspray) diskutiert, wobei die Evidenz hierzu weiterhin begrenzt ist []. Insgesamt gilt: Die Orchidopexie bleibt das Verfahren der ersten Wahl, während die hormonelle Therapie in Einzelfällen als ergänzende Maßnahme in spezialisierten Zentren eingesetzt werden kann.

Langzeitprognose und Fertilität Die Langzeitprognose nach frühzeitiger und erfolgreicher Orchidopexie ist insgesamt günstig. Dennoch zeigen sich auch bei optimaler Therapie Einschränkungen der Spermatogenese und Fertilität, vor allem bei bilateralem Kryptorchismus oder verspäteter Operation. 21 ]. Histologische Studien belegen, dass bereits ab dem 6. Lebensmonat degenerative Veränderungen der Keimzellpopulation einsetzen können. Eine frühzeitige chirurgische Intervention innerhalb des empfohlenen Zeitfensters bis zum 12. Lebensmonat ermöglicht daher den bestmöglichen Erhalt der Keimzellreserve []. 22 ]. Auch wenn die Fertilitätsrate im Vergleich zur Normalbevölkerung leicht vermindert erscheint, zeigt die Vaterschaftsrate von Patienten mit einseitigem Hodenhochstand je nach Studien einen geringen bis nicht signifikanten Unterschied. Anders verhält es sich allerdings bei bilateralem Befund und bei verspäteter Orchidopexie, die einen deutlichen Einfluss auf die Vaterschaftsrate und den Bedarf nach Reproduktionsmedizin zeigt [ 22 ]. In Metaanalysen konnte gezeigt werden, dass Männer, die vor dem 1. Lebensjahr operiert wurden, signifikant höhere Spermienkonzentrationen und bessere Hormonprofile aufweisen als Patienten, die später behandelt wurden []. Auch wenn die Fertilitätsrate im Vergleich zur Normalbevölkerung leicht vermindert erscheint, zeigt die Vaterschaftsrate von Patienten mit einseitigem Hodenhochstand je nach Studien einen geringen bis nicht signifikanten Unterschied. Anders verhält es sich allerdings bei bilateralem Befund und bei verspäteter Orchidopexie, die einen deutlichen Einfluss auf die Vaterschaftsrate und den Bedarf nach Reproduktionsmedizin zeigt []. 12 , 23 ]. Die regelmäßige Selbstuntersuchung sowie bei deutlich verspäteter Orchidopexie auch die sonographische Kontrolle bleibt daher ein zentraler Bestandteil der lebenslangen Nachsorge. Das Karzinomrisiko ist nach erfolgter Orchidopexie um etwa 50–70 % reduziert, erreicht jedoch nicht das Niveau von Männern ohne Kryptorchismus []. Die regelmäßige Selbstuntersuchung sowie bei deutlich verspäteter Orchidopexie auch die sonographische Kontrolle bleibt daher ein zentraler Bestandteil der lebenslangen Nachsorge.

Fazit Hodenfehllagen zählen zu den häufigsten urogenitalen Anomalien im Kindesalter und können erhebliche Auswirkungen auf die spätere Fertilität sowie das Risiko einer malignen Entartung haben. Eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Pädiater:innen, Kinderchirurg:innen, Urolog:innen und Endokrinolog:innen ist entscheidend, um eine präzise Diagnostik und eine zeitgerechte Therapieplanung zu gewährleisten. Die chirurgische Orchidopexie stellt nach aktuellem Kenntnisstand die effektivste und sicherste Behandlungsoption bei persistierenden Hodenfehllagen dar, insbesondere bei Leisten- und Abdominalhoden. Der optimale Zeitpunkt für den Eingriff liegt zwischen dem 6. und 12. Lebensmonat, um die bestmöglichen funktionellen und reproduktiven Ergebnisse zu erzielen. Die hormonelle Therapie besitzt heute nur noch einen ergänzenden Stellenwert und sollte eine operative Intervention keinesfalls verzögern. Ein strukturiertes, langfristiges Follow-up bis in die Adoleszenz ist essenziell, um Spätkomplikationen wie eine sekundäre Reaszension oder eine Hodenatrophie frühzeitig zu erkennen und adäquat zu therapieren.

Einhaltung ethischer Richtlinien Interessenkonflikt H.N. Stundner-Ladenhauf und M.G. Brandtner geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht. Für diesen Beitrag wurden von den Autor/-innen keine Studien an Menschen oder Tieren durchgeführt. Für die aufgeführten Studien gelten die jeweils dort angegebenen ethischen Richtlinien.

