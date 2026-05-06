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Schmerz Nachrichten

Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie in der ambulanten Versorgungsstufe 2

Fallbeispiele aus dem Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof, Wien

  • 05.05.2026
  • Originalie
Verfasst von
Iren Danielova
Judith Bonn
Manfred Greher
Erschienen in
Schmerz Nachrichten

Zusammenfassung

Im Therapiezentrum Chronischer Schmerz (TCS) können Patient:innen mit fortgeschrittener Chronifizierung mittels interdisziplinärer multimodaler Schmerztherapie (IMST) gemäß dem biopsychosozialen Konzept adäquat ambulant behandelt werden. Zwei interessante rezente Fallbeispiele aus den Bereichen Kopfschmerz und Mixed Pain mit noziplastischer Komponente illustrieren in dem Beitrag den hohen Stellenwert der IMST. Die abgestimmte Kombination aus Optimierung der medikamentösen Therapie, Edukation, Entspannungs- und Bewegungsübungen, Ernährungsanpassung sowie weiterer Therapiebausteine war in beiden Fällen der Schlüssel zum Erfolg. Es wäre wünschenswert, dass die IMST zukünftig flächendeckend und mit ausreichenden Ressourcen zum Standard in der praktischen Behandlung von stärker chronifizierten Schmerzerkrankungen wird.
Titel
Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie in der ambulanten Versorgungsstufe 2
Fallbeispiele aus dem Therapiezentrum Chronischer Schmerz im Rabenhof, Wien
Verfasst von
OÄ Dr. Iren Danielova
OÄ Dr. Judith Bonn
Prim. Dr. Manfred Greher, MBA
Publikationsdatum
05.05.2026
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Schmerz Nachrichten
Print ISSN: 2076-7625
Elektronische ISSN: 2731-3999
DOI
https://doi.org/10.1007/s44180-026-00293-y
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