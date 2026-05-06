Interdisziplinäre multimodale Schmerztherapie in der ambulanten Versorgungsstufe 2

Im Therapiezentrum Chronischer Schmerz (TCS) können Patient:innen mit fortgeschrittener Chronifizierung mittels interdisziplinärer multimodaler Schmerztherapie (IMST) gemäß dem biopsychosozialen Konzept adäquat ambulant behandelt werden. Zwei interessante rezente Fallbeispiele aus den Bereichen Kopfschmerz und Mixed Pain mit noziplastischer Komponente illustrieren in dem Beitrag den hohen Stellenwert der IMST. Die abgestimmte Kombination aus Optimierung der medikamentösen Therapie, Edukation, Entspannungs- und Bewegungsübungen, Ernährungsanpassung sowie weiterer Therapiebausteine war in beiden Fällen der Schlüssel zum Erfolg. Es wäre wünschenswert, dass die IMST zukünftig flächendeckend und mit ausreichenden Ressourcen zum Standard in der praktischen Behandlung von stärker chronifizierten Schmerzerkrankungen wird.