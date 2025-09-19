Zum Inhalt
PRO CARE

Innovative Ansätze in der österreichischen Gesundheitsversorgung

Das Potenzial des Nurse Entrepreneurship

  • 01.09.2025
  • PFLEGE & WISSENSCHAFT
Erschienen in:
Verfasst von
Anna-Maria Kölbl, BSc MSc MA
Prof.in (FH) Mag.a Dr.in scient. med. Ute Seper
Erschienen in
PRO CARE | Ausgabe 5-6/2025

Auszug

Die österreichische Gesundheitsversorgung befindet sich im Wandel. Insbesondere aus dem Pflegebereich gehen wegweisende Innovationen hervor. Ein Trend zeigt sich im Bereich des Nurse Entrepreneurship, in dem Pflegefachkräfte traditionelle Rollen hinter sich lassen, zunehmend ihre unternehmerische Seite entdecken und eigene Unternehmen gründen. Dieser Fachbeitrag untersucht die aufstrebende Bewegung des Nurse Entrepreneurship in Österreich, in der Pflegekräfte mit innovativen Ansätzen neue Wege beschreiten und das moderne Gesundheitswesen aktiv mitgestalten. …
