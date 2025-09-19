Innovative Ansätze in der österreichischen Gesundheitsversorgung

Die österreichische Gesundheitsversorgung befindet sich im Wandel. Insbesondere aus dem Pflegebereich gehen wegweisende Innovationen hervor. Ein Trend zeigt sich im Bereich des Nurse Entrepreneurship, in dem Pflegefachkräfte traditionelle Rollen hinter sich lassen, zunehmend ihre unternehmerische Seite entdecken und eigene Unternehmen gründen. Dieser Fachbeitrag untersucht die aufstrebende Bewegung des Nurse Entrepreneurship in Österreich, in der Pflegekräfte mit innovativen Ansätzen neue Wege beschreiten und das moderne Gesundheitswesen aktiv mitgestalten. …