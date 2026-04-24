Innovative Altersmedizin und -pflege

Phantomschmerzen nach Unterschenkelamputation bei Diabetes mellitus Typ 2 und peripherer arterieller Verschlusskrankheit (paVK) führen bei einem 79-jährigen Mann zu nächtlichen Schmerzspitzen, Rückzug und Verunsicherung. Im geriatrischen Setting der innovativen Altersmedizin und -pflege wird unter leitender Beteiligung einer Advanced Practice Nurse (APN) und zertifizierten Expertin im Schmerzmanagement ein multimodales, leitlinienorientiertes Konzept umgesetzt, das Phantomschmerzen senkt, Adhärenz stärkt und die Rückkehr in den bäuerlichen Mehrgenerationenhaushalt unterstützt.