RSV – unverändert hohe Krankheits- und Kostenlast

Infektionen mit dem respiratorischen Synzytialvirus (RSV) sind einer der Hauptgründe für Hospitalisierung in den ersten sechs Lebensmonaten. Erkrankungs-assoziierte Kosten verschlingen jährlich allein in Österreich Summen in Millionenhöhe. Wir sprachen mit Prof. Dr. Bernhard Resch über Einsparungsmöglichkeiten und warum sich trotz neuer Medikamente bisher nicht viel an den Kliniken verändert hat.