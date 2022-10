Woran sterben wir, wenn wir an Krebs sterben?

Ein Blick in die Literatur zeigt: Personen, die durch ein Krebsleiden umkommen, sterben meist im metastasiertem Stadium und dann an recht unterschiedlichen konkreten Ursachen.

Auf den ersten Blick erscheint die Frage abstrus. Schließlich ist für die meisten Menschen Krebs der Inbegriff einer potenziell todbringenden Erkrankung. Und man kann sich leicht vorstellen: Ein Lungentumor verunmöglicht schlussendlich den lebensnotwendigen Gasaustausch, ein Leberkarzinom lässt kritische Funktionen des Stoffwechsels kollabieren und ein Hirntumor tötet, in dem er essentielle Nervenfunktionen kompromittiert. Aber ist das wirklich so? Und was ist etwa mit Hauttumoren, hämatologischen Neoplasien oder Karzinomen der Geschlechtsorgane? Ein Blick in die Literatur zeigt: Personen, die durch ein Krebsleiden umkommen, sterben meist im metastasiertem Stadium (vgl. Dillekås H et al., Cancer Med 2019; 8(12): 5574-6) und dann an recht unterschiedlichen konkreten Ursachen (Klastersky J et al., Eur J Cancer 1972; 8(2): 149-54; Inagaki J et al., Cancer 1974; 33(2): 568-73; Houten L, Reilley AA., J Surg Oncol 1980; 13(2): 111-6; Kefford RF et al., Eur J Cancer Clin Oncol 1981; 17(10): 1117-24; Gerain J et al., Eur J Cancer 1990; 26(3): 377-81); darunter:

- (multiples) Organversagen (etwa durch Metastasen, die die Funktion lebenswichtiger Organe verhindern)

- vaskuläre Ereignisse (Thromben - das Thromboserisiko ist bei Krebs erhöht [Seth RA et al., Cardiovasc Diagn Ther 2017; 7(Suppl 3): 178-185]; Blutungen, z.B. aus ulzerierenden Tumoren oder bei Thrombozytopenien)

- metabolische Ursachen (Kachexie, Sarkopenie, Elektrolytentgleisungen u.a.)

- Infektionen (etwa als Folge einer Immunkompression durch Neoplasmen, die das Knochenmark betreffen; oder infolge maligner Gewebedefekte, die das Infektionsrisiko erhöhen etc.)

Im Einzelfall eine eindeutige Todesursache zu bestimmen, ist indes nicht immer leicht (das gilt sogar für Obduktionen; vgl. [Gerain J et al., Eur J Cancer 1990; 26(3): 377-81]); auch, weil Krebsbetroffene häufig an Komorbiditäten leiden und ggf. therapieassoziierte Toxizitäten ebenfalls Spuren hinterlassen haben. Zudem ist die Datenlage unzureichend - die wenigen einschlägigen Untersuchungen sind über 30 Jahre alt, monozentrisch und nutzen je eigene Todesursachenklassifikationen. Dabei kann das Erforschen konkreter Sterbeursachen vielleicht sogar neue Erkenntnisse für die Versorgung Krebskranker liefern. Etwa hat jüngst ein internationales Forschungsteam die Hypothese aufgestellt, Krebs könne im fortgeschrittenen Stadium auch eine Erkrankung des Herzens sein [Anker MS et al. Eur J Heart Fail 2021; 23(1): 140-4]. Dafür spräche u. a., dass 20-30% der Krebsbetroffenen an einer kardiovaskulären Ursache verstürben. Verantwortlich dafür wären - so die Vermutung - ventrikuläre Arrhythmien, die u.a. durch sarkopene Schädigungen des Herzmuskels begünstigt werden (und sich unabhängig und ggf. additiv zur Kardiotoxizität einer Tumortherapie manifestieren). Sollte sich das bestätigen, würden sich daraus evtl. neue Ansätze für die Supportivtherapie ergeben.

Quelle: springermedizin.de