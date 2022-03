22.03.2022 | Innere Medizin | Studiennews | Onlineartikel

Wie viel Flüssigkeit für ein „gutes“ Sterben?

Autor: Dr. Elke Oberhofer

Bei Palliativpatientinnen und -Patienten in der Sterbephase ist es für das Wohlbefinden offenbar wichtig, dass sie ausreichend, aber auch nicht zu viel Flüssigkeit erhalten, so die Ergebnisse einer Multicenter-Studie aus Asien. Die Forscher haben in ihrer Studie einen angeblich optimalen Volumenbereich ermittelt.