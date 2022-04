Weniger PSA-Screening, mehr metastasierte Prostatakarzinome

Nachdem sich die US Preventive Services Task Force (USPSTF) gegen ein allgemeines PSA-Screening ausgesprochen hat, ist in den USA die Inzidenz metastasierter Prostatakarzinome gestiegen.

Die USPSTF hatte 2008 zunächst von einem PSA-Screening bei über 75-Jährigen abgeraten und dann 2012 die Negativempfehlung auch auf jüngere Männer ausgedehnt. Begründet wurde die Entscheidung mit den Risiken von Überdiagnostik und Übertherapie, die den Nutzen der krebsspezifischen Mortalitätsreduktion übertreffen würden. Es besteht allerdings die Sorge, dass das Herunterfahren von Screening-Angeboten mit einem (Wieder-)Anstieg von metastasierten Prostatakarzinomen bezahlt wird. Eine Analyse der jüngsten SEER-Registerdaten untermauert diese Befürchtung: Bei insgesamt sinkender Inzidenz von Prostatakarzinomen (PCa) in den Jahren 2010 bis 2018 hat die Inzidenz von metastasierten PCa (mPCa) gleichzeitig zugenommen.

Die analysierten SEER-Register decken mehr als ein Viertel der US-amerikanischen Bevölkerung ab, in den Jahren 2004 bis 2018 wurden rund 836.000 PCa-Patienten neu erfasst, davon rund 47.000 mit Fernmetastasen.

Bei Männern zwischen 45 und 74 war die altersadjustierte Inzidenz von mPCa in den Jahren 2004 bis 2010 stabil, gefolgt von einem Inzidenzanstieg um 41% in den Jahren danach. Rechnerisch erhöhte sich die mPCa-Rate zwischen 2010 und 2018 jedes Jahr um 5,3%.

Deutlichere Unterschiede bei über 75-Jährigen

Noch deutlicher waren die Unterschiede bei den über 75-Jährigen: Bei ihnen war die mPCa-Inzidenz zwischen 2004 und 2011 leicht rückläufig gewesen und stieg zwischen 2011 und 2018 um 43% an. Die jährlichen prozentualen Veränderungen betrugen -1,5% vor und +6,5% ab dem Jahr 2011.

Bei nicht hispanischen weißen Männern – jener Gruppe, die bei Screeninguntersuchungen besonders stark vertreten ist ─ machten sich die Auswirkungen der geänderten USPSTF-Empfehlungen am stärksten bemerkbar. Bei den unter bzw. über 75-Jährigen erhöhte sich die mPCa-Inzidenz nach 2010 im Schnitt um 7,5% bzw. 6,9% pro Jahr.

Die Zunahmen der mPCa-Inzidenz in der zweiten Phase blieben signifikant, wenn die zu erwartende Verzögerung zwischen geänderter Screening-Politik und der Ausbildung von PCa-Metastasen berücksichtigt wurde.

Auch wenn die Daten nur eine Koinzidenz zeigen und einen Kausalzusammenhang nicht belegen können, vermuten die Studienautoren um Mihir Desai von der University of Southern California in Los Angeles, dass die nach 2008 und 2012 deutlich gesunkenen PSA-Screeningraten für den mPCa-Anstieg verantwortlich sind. Veränderungen in der Biologie des Krebses oder in Umweltfaktoren würden deutlich langsamer zutage treten, Verbesserungen in der Diagnostik von mPCa würden die Raten nicht so deutlich steigern. Für eine Kausalität spricht den Ärzten zufolge auch, dass der mPCa-Anstieg bei über 75-Jährigen früher als bei Jüngeren eingetreten war und dass weiße Männer besonders betroffen waren.

Laut Desai et al. „impliziert die steigende mPCa-Inzidenz nicht, dass die Screening-Praxis wieder geändert werden muss“. Es sei aber notwendig, die Entwicklung wachsam zu verfolgen, um zu sehen, ob sie sich weiter fortsetze und ob sie sich auch in der PCa-Mortalität niederschlage. Tatsächlich hat die USPSTF im Jahr 2018 ihre Empfehlungen nochmals modifiziert: Bei Männern über 70 spricht sie sich weiter gegen das Screening aus, bei 55- bis 69-Jährigen soll die Entscheidung darüber nach entsprechender Aufklärung individuell getroffen werden.

