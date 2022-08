Weniger Ovarialkarzinome unter ASS-Dauertherapie

Bei regelmäßiger Einnahme von ASS treten weniger Ovarialkarzinome auf. Eine Metanalyse untersuchte nun, ob bestimmte Risikofaktoren diesen Zusammenhang beeinflussen.

Bei der Entstehung von Ovarialkarzinomen scheinen Entzündungsprozesse eine entscheidende Rolle zu spielen. Insofern erscheint es plausibel, dass entzündungshemmende Medikamente wie Acetylsalicylsäure (ASS) das Risiko senken. Hinweise drauf liefern bereits mehrere Studien. Eine flächendeckende Präventionsstrategie mit ASS ist allerdings nicht sinnvoll, zum einem wegen der niedrigen Inzidenz des Ovarialkarzinoms insgesamt, zum anderen wegen der potenziellen Nebenwirkungen wie Blutungen.

Eine Metaanalyse ging deswegen der Frage nach, inwieweit Frauen mit einem oder mehreren Risikofaktoren für ein Ovarialkarzinom von einer Prävention mit ASS profitieren könnten. Dafür wurden neun Kohorten-Studien und acht Fall-Kontroll-Studien ausgewertet. Insgesamt konnte der Zusammenhang von regelmäßiger ASS-Einnahme und reduziertem Ovarialkarzinomrisiko auch in dieser Analyse bestätigt werden. Das Risiko lag um 13% niedriger als bei den übrigen Frauen, ohne eine signifikante Heterogenität der Studien.

Anzeige

Zusammenhänge in den einzelnen Risikogruppen vergleichbar

Um den Einfluss des individuellen Risikos auf diese Assoziation zu untersuchen, wurden Subgruppen mit etablierten Risikofaktoren untersucht: risikosteigernden wie Endometriose, Übergewicht und familiäre Vorbelastung und risikomindernden wie Parität > 0, Einnahme oraler Kontrazeptiva und Tubenligatur. Mit Ausnahme der Endometriose ergab sich bei all diesen Faktoren eine ähnliche Risikoreduktion wie in der Gesamtbetrachtung. Der Zusammenhang zwischen ASS-Einnahme und verringertem Karzinomrisiko bestand zudem unabhängig vom histologischen Typ des Ovarialkarzinoms. Dass bei Frauen mit Endometriose die Risikoreduktion durch ASS nicht signifikant war, führen die Studienautoren und -autorinnen auf die geringe Fallzahl zurück.

Frauen mit mehreren Risikofaktoren scheinen insgesamt eher zu profitieren als Frauen mit nur einem oder ohne Risikofaktor (Risikoreduktion 19%). Hier liegt die NNT (number needed to treat) bei 970, im Vergleich zu 1784 in der gesamten Studienpopulation. Diese hohen Zahlen sprechen allerdings eher dagegen, ASS primär zur Prävention eines Ovarialkarzinoms einzusetzen.

Die Studienautorinnen und -autoren sehen in den Ergebnissen eine Bestätigung dafür, dass ein potenzieller Einsatz von ASS zur Prävention von Ovarialkarzinomen auf spezifische Hochrisikogruppen fokussiert werden sollte. Dafür bedarf es aber noch weiterer Daten. Faktoren wie die Dosis (insbesondere der Effekt von niedrigen Dosen), Indikation oder Alter zum Zeitpunkt der Einnahme sowie der Einfluss von bekannten Mutationen wurden in dieser Analyse nicht berücksichtigt.

Referenz:

Hurwitz et al.: Modification of the Association Between Frequent Aspirin Use and Ovarian Cancer Risk: A Meta-Analysis Using Individual-Level Data From Two Ovarian Cancer Consortia. J Clin Oncol 2022 Jul 22: JCO2101900. doi: 10.1200/JCO.21.01900

Quelle: springermedizin.de