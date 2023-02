Sublobuläre Resektion gleichwertige Alternative zur Lobektomie

Für eine eng umrissene Gruppe von Patienten und Patientinnen mit nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) dürfte die sublobäre Resektion die Therapie der Wahl werden.

Jahrzehntelang war die Lobektomie die chirurgische Standardtherapie für NSCLC-Patienten mit T1N0-Tumoren. Zementiert wurde ihr Stellenwert durch eine 1995 veröffentlichte randomisierte Studie der Lung Cancer Group, in der die sublobäre Resektion im Vergleich zur Lobektomie mit einer höheren Mortalität und einer höheren Rate von regionären Rezidiven belastet war. Die sublobäre Resektion war seitdem Patienten mit bereits stark eingeschränkter Lungenfunktion vorbehalten. Das dürfte sich ändern, nachdem mit der Studie CALGB 140503 jetzt die zweite große randomisierte Studie publiziert ist, der zufolge für eine definierte Gruppe von Patienten die sublobäre Resektion mit Blick auf das onkologische Ergebnis gegenüber der Lappenresektion keine Nachteile hat.1

Nicht unterlegen beim krankheitsfreien Überleben

An der Multizenterstudie waren 697 NSCLC-Patienten (mit ECOG-Status ≤2) aus den USA, Kanada und Australien beteiligt. Voraussetzungen für die Teilnahme waren ein klinisch als T1aN0 (Durchmesser ≤2cm) eingestufter peripherer Tumor und die intraoperative Bestätigung des N0-Status in hilären und mediastinalen Lymphknoten. Erst danach erfolgte die zufällige Zuteilung zur sublobären Resektion (wahlweise als Keilresektion oder anatomische Segmentektomie n=340) oder zur Lobektomie (n=357), beide Eingriffe erfolgten überwiegend minimalinvasiv.

Primäres Studienziel war, die Nichtunterlegenheit der limitierten Resektion mit Blick auf das krankheitsfreie Überleben (DFS) zu belegen. Dieses Ziel war nach der Nachbeobachtungszeit von median sieben Jahren erreicht (HR: 1,01; 90%-Konfidenzintervall 0,83–1,24). Das Fünf-Jahres-DFS betrug 63,6% mit sublobärer gegenüber 64,1% mit Lappenresektion.

Vergleichbare Mortalitäts- und Rezidivraten

Auch beim Gesamtüberleben (OS) schnitten die beiden Strategien gleich gut ab. Die Fünf-Jahres-Quoten erreichten 80,3% bzw. 78,9%. Die Ergebnisse für DFS und OS zeigten sich außerdem konsistent über alle Patientengruppen hinweg, unabhängig von Faktoren wie Alter, Geschlecht, Tumorlokalisation und -größe oder Rauchanamnese.

Rezidive traten bei 30,4% vs. 29,3% der Operierten auf, lokoregionäre Rezidive bei 13,4% vs. 10,0%. Damit zeigte sich in einer Post-hoc-Analyse auch beim rezidivfreien Überleben kein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Vorgehensweisen.

Hinsichtlich der Lungenfunktion ergab sich nur ein schwacher Vorteil der limitierten Resektion: Die Einsekundenkapazität (FEV1) war sechs Monate nach dem Eingriff um 4% gegenüber der Ausgangswert reduziert, mit der Lobektomie betrug der Rückgang 6%. Möglicherweise aussagekräftigere funktionelle Tests wie der Sechs-Minuten-Geh-Test wurden nicht gemacht.

"Auswahlkriterien strikt befolgen!"

Die Arbeitsgruppe um Nasser Altorki von Weill Cornell Medicine in New York verweist auf vergleichbare Resultate der japanischen JCOG0802-Studie (Saji H et al., Lancet 2022) und schließt daraus: „Zusammen bestätigten die Ergebnisse, dass für NSCLC-Patienten mit T1aN0-Tumoren die sublobäre Resektion als Keilresektion oder als anatomische Segmentektomie einen effektiven Behandlungsansatz darstellt.“ Dabei betonen Altorki et al. eindringlich die Notwendigkeit, sich streng an die von ihnen verwendeten Einschlusskriterien zu halten. Die hebt auch die Verfasserin eines studienbegleitenden Editorials hervor. Laut Valerie Rusch vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center sind die beiden Studien „practice changing“: Für eine sorgfältig ausgewählte Gruppe von Patienten und Patientinnen mit NSCLC sei die sublobäre Resektion jetzt Standard. Rusch stellt aber auch klar, dass die Ergebnisse kein Freibrief für eine suboptimale chirurgische Therapie seien, wenn indiziert, müssten weiterhin Lobektomien vorgenommen werden.

Quelle: springermedizin.de