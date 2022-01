SABCS: PFS-Benefit in der EMERALD-Studie mit Östrogen-Rezeptor-Degrader (SERD) Elacestrant bei mBC

In der Zweit- und Drittlinientherapie des HR-positivem/HER2-negativen metastasiertem Mammakarzinoms konnte in der EMERALD-Studie mit dem SERD Elacestrant ein PFS-Benefit erreicht im Vergleich zur Standardtherapie werden.

Der selektive Östrogen-Rezeptor-Degrader (SERD) Elacestrant wurde in der Phase-III-Studie EMERALD additiv zur Standardtherapie bei Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem metastasiertem Mammakarzinom in der Zweit- und Drittlinie eingesetzt. Insgesamt 477 postmenopausale Frauen mit HR+/ HER2- metastasiertem Brustkrebs nahmen an der Studie teil. Sie alle hatten bereits ein oder zwei endokrine Therapien, einen CDK 4-/6-Inhibitor sowie bis zu einer Chemotherapie im metastasierten Setting erhalten hatten.

Die Patientinnen wurden in zwei Gruppen randomisiert, 239 Frauen erhielten Elacestrant (400mg/Tag) und 238 Patientinnen bekamen die Standardtherapie bestehend aus mit Fulvestrant, Anastrozol, Letrozol oder Exemestan bis zum Progress oder Abbruch der Therapie. Der primäre Endpunkt war das Progressionsrisiko, koprimäre Endpunkte waren das progressionsfreie Überleben bei allen Patientinnen und bei Frauen mit ESR1-Mutation.

Senkung des Progressions- und Mortalitätsrisikos

In der Elacestrant-Gruppe wurde eine Senkung des Progressions- oder Mortalitätsrisikos um 30% erreicht (HR: 0,697; p=0,0018), bei Frauen mit ESR1-Mutation betrug die Risikoreduktion sogar 45% (HR: 0,546; p=0,0075). Der Benefit zeigte sich über alle Subgruppen hinweg. Das progressionsfreie Überleben (PFS) wurde dabei signifikant von 1,91 auf 2,79 Monate verbessert (HR: 0,69; p=0,0018). Bei Patientinnen mit einer mit ESR-Mutationen dürfte dieser Effekt noch ausgeprägter sein (HR: 0,546).

Nun bleibt nach Angaben von Prof. Bardia, General Cancer Center, Boston, abzuwarten, ob bzw. inwieweit sich die PFS-Vorteile im Gesamtüberleben niederschlagen werden. Jedenfalls haben die Daten jetzt schon das Potenzial practice changing zu werden.

