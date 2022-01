SABCS: PADA-1: Fulvestrant/Palbociclib nach AI/Palbociclib verdoppelt PFS bei mBC

PADA-1 zeigte, dass bei Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem metastasiertem Mammakarzinom bei einer zunehmenden ESR1-Mutation die rechtzeitige Umstellung von Aromatase-Inhibitor/Palbociclib auf Fulvestrant/Palbociclib das progressionsfreie Überleben verdoppelt werden kann.

Hormonrezeptor-positive, HER2-negative metastasierte Mammakarzinome, die eine ESR1-Mutation aufweisen, zeigen in vielen Fällen im Laufe ihrer Genese eine Verstärkung der ESR1-Mutation. ESR1-Mutationen führen dazu, dass Östrogenrezeptoren unabhängig von Östradiol weiter aktiv sein können und gegen Aromatase-Inhibitoren (AI) resistent sind. Zwar ist diese Mutation selten und tritt lediglich bei weniger als 5% der Frauen bei einem Rezidiv auf, bei Progression nach einer Erstlinientherapie mit einem Aromataseinhibitoren kann sie jedoch bei 30-40% der Patientinnen identifiziert werden.

In der randomisierten Phase-III-Studie PADA-11 konnte nun gezeigt werden, dass bei einer zunehmenden ESR1-Mutation die rechtzeitige Umstellung von Aromatase-Inhibitor/Palbociclib auf Fulvestrant/Palbociclib das progressionsfreie Überleben verdoppelt.

In PADA-1 hatten 1.017 Patientinnen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem, AI-sensitivem metastasiertem Mammakarzinom in der Erstlinie eine AI-basierte Therapie plus Palbociclib erhalten. Dabei wurden sie regelmäßig sie auf ESR1-Mutationen gescreent.

In der zweiten Phase der Studie wurden Patientinnen mit zunehmenden ESR1-Mutationen ohne Progression randomisiert und entweder mit AI/Palbociclib (n=84) oder Fulvestrant/Palbociclib (n=88) behandelt.

Das progressionsfreie Überleben (PFS) nach 26 Monaten lag bei den Patientinnen Fulvestrant-Arm bei 11,9 Monaten, im AI-Arm bei nur 5,7 Monaten (HR: 0,63; p=0,007) und hat sich damit im Fulvestrant-Arm verdoppelt, bei einem vergleichbaren Nebenwirkungsprofil.

PADA-1 zeigte nach Ausführungen von Prof. Bidard demnach als erste Studie, dass Resistenz-assoziierte Mutationen im Gen des Östrogenrezeptors erkannt und gezielt behandelt werden können, bevor der Tumor fortschreitet, wenn Fulvestrant in diesem „Window of Opportunity“ eingesetzt wird.

Anzeige

Referenz:

1 Bidard FC et al.: Fulvestrant-palbociclib vs continuing aromatase inhibitor-palbociclib upon detection of circulating ESR1 mutation in HR+ HER2- metastatic breast cancer patients: Results of PADA-1, a UCBG-GINECO randomized phase 3 trial. SABCS 2021, Abstr. GS3-05

Quelle:

San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS), 7.–11.12.2021