OC-Rezidiv bei BRCA-Mutation: PARP-Inhibitor wirksamer als Chemo?

Für bereits mehrfach vorbehandelte Ovarialkarzinompatientinnen mit BRCA-Mutation, die einen Rückfall erleiden, ist der PARP-Inhibitor Rucaparib zugelassen. Nun zeigt ein direkter prospektiver Vergleich die Vorteile des Wirkstoffs gegenüber einer Chemotherapie.

Ovarialkarzinompatientinnen mit BRCA-Mutation, deren Krebserkrankung nach zwei vorangegangenen Chemotherapien erneut aufgetreten ist, profitieren von der Therapie mit dem PARP-Inhibitor Rucaparib. Entsprechend ist der Wirkstoff in der EU unter anderem für diese Indikation bereits zugelassen. Die klinische Aktivität des Wirkstoffs wurde bislang aber überwiegend in einarmigen Studien evaluiert. Einen direkten prospektiven Vergleich der Rucaparib-Behandlung mit einer platinhaltigen bzw. nicht platinhaltigen Chemotherapie gibt es bislang so gut wie nicht. In der randomisiert kontrollierten Open-label-Studie ARIEL4 wurde nun ein solcher Vergleich angestellt.

Zwischen März 2017 und September 2020 waren insgesamt 349 Patientinnen für die Therapie mit Rucaparib oder Chemotherapie randomisiert worden. Als Teilnehmerinnen infrage kamen Ovarialkarzinompatientinnen mit BRCA1- bzw. BRCA2-Mutation, deren Krebserkrankung nach zwei oder mehr vorausgegangenen Chemotherapien erneut aufgetreten war. Die Behandlung mit dem PARP-Inhibitor erfolgte oral in einer Dosierung von 600 mg zweimal täglich in 28-Tages-Zyklen, unabhängig von der Platinsensitivität des Karzinoms. Die Chemotherapie wurde entweder mit Paclitaxel bei teilweise platinsensitiver oder platinresistenter Erkrankung durchgeführt bzw. mit einer platinhaltigen Chemotherapie bei Platinsensitivität (entweder Monotherapie mit Cisplatin bzw. Carboplatin oder Platin-Doppel-Chemotherapie). Die Frauen waren im Mittel 58 Jahre alt und wurden median über 25 Monate begleitet.

Längeres progressionsfreies Überleben mit Rucaparib

Die Analyse der „efficacy population“ (220 Frauen aus der Rucaparibgruppe, 105 Frauen aus der Chemotherapiegruppe) ergab für die Therapie mit Rucaparib ein progressionsfreies Überleben (PFS) von median 7,4 Monaten im Vergleich zu median 5,7 Monaten bei Chemotherapie. In der Intention-to-Treat-Analyse mit 233 Frauen aus der Rucaparibgruppe und 116 aus der Chemotherapiegruppe fiel das Ergebnis identisch aus.

Grad 3 bzw. höhergradige Nebenwirkungen waren bei 59% der mit Rucaparib behandelten Frauen beobachtet worden sowie bei 38% der chemotherapierten Probandinnen. Am häufigsten dokumentiert worden waren Anämie und das Absinken der Hämoglobinkonzentration. Bezogen auf die Behandlungsdauer waren unter Rucaparib 78 höhergradige Nebenwirkungen (≥ Grad 3) pro 100 Patientenjahre aufgetreten, in der Chemotherapiegruppe 103 pro 100 Patientenjahre. Von insgesamt 62 Fällen schwerwiegender therapieassoziierter unerwünschter Ereignisse in der Rucaparibgruppe und 13 in der Chemotherapiegruppe werteten die behandelnden Ärzte 32 bzw. 6 Fälle als durch die Therapie verursacht. Bei drei Todesfällen wird der PARP-Inhibitor als potenzielle Ursache gesehen.

Rucaparib noch selten eingesetzt

Aus Sicht der Studienautoren profitieren Frauen mit fortschreitendem, mehrfach vorbehandeltem Ovarialkarzinom mit BRCA-Mutation von Rucaparib. Mit dem PARP-Inhibitor war ein signifikant längeres progressionsfreies Überleben zu erreichen als mit den Chemotherapien. Ein Vorteil, der sowohl in der Efficacy Population als auch in der Intention-to-Treat-Population evident war, wie die Studienautoren betonen.

Doch obwohl Rucaparib in dieser Indikation in der EU bereits zugelassen ist – wie auch für die Erhaltungstherapie bei mit platinhaltiger Chemotherapie vorbehandelten Patientinnen – wird nach Meinung der Studienautoren der Wirkstoff trotz des bewiesenen Nutzens noch zu selten eingesetzt.

Aus Sicht der Wissenschaftler müsse im nächsten Schritt der optimale Zeitpunkt für den Einsatz eines PARP-Inhibitors sowohl im therapeutischen als auch erhaltungstherapeutischen Setting definiert werden, und zwar individuell für die verschiedenen Patientinnengruppen. Außerdem gelte es zu klären, ob Frauen, die bereits mit einem PARP-Inhibitor behandelt worden sind, auch ohne Progress von dem Wechsel auf einen anderen PARP-Inhibitor profitieren.

Kristeleit R et al.: Rucaparib versus standard-of-care chemotherapy in patients with relapsed ovarian cancer and a deleterious BRCA1 or BRCA2 mutation (ARIEL4): an international, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2022; https://doi.org/10.1016/S1470-2045(22)00122-X

