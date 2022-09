Neue Webinar-Reihe des "Forum Krebs bei Frauen"

Prävention, Früherkennung und Therapie von Brustkrebs, Ovarial- und Zervixkarzinomen sowie weitere Fragen, die sich Frauen rund um die Diagnose Krebs stellen, stehen ab 26. September 2022 im Mittelpunkt einer Webinar-Reihe von MedUni Wien und dem AKH Wien.

Rund 40 % der Krebsdiagnosen bei Frauen entfallen jährlich auf Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs. 2019 erkrankten mehr als 19.000 Frauen in Österreich an Krebs. Rund 30 % (5.748) von ihnen hatten Brustkrebs, auf fast 10 % entfielen die Diagnosen Eierstock-, Gebärmutterhals- oder Gebärmutterkrebs (Quelle: Statistik Austria 2020). Auch wenn sich die Überlebensrate dank neuer Behandlungs- und Diagnosemethoden verbessert hat, ist Brustkrebs nach wie vor die häufigste Krebstodesursache bei Frauen. Weil er meistens erst im fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird und eine aggressive Tumorart darstellt, endet auch der vergleichsweise seltene Eierstockkrebs in vielen Fällen tödlich. Die Zahl der Frauen, die in Folge von Gebärmutterhalskrebs versterben, konnte durch Früherkennungsmaßnahmen seit den 1980er Jahren deutlich reduziert werden, während Gebärmutterkrebs nach wie vor oft erst spät diagnostiziert wird.

Das „Forum Krebs bei Frauen“ hat sich zum Ziel gesetzt, das Wissen von Krebsexperten Betroffenen und Interessierten zugänglich zu machen. Es wurde von Univ.-Prof. Dr. Matthias Preusser und Assoc. Prof. Priv.-Doz. Dr. Rupert Bartsch von der Klinischen Abteilung für Onkologie der Universitätsklinik für Innere Medizin I, MedUni Wien ins Leben gerufen. Die Initative ist die Fortsetzung des erfolgreichen „Brustkrebsforums“ aus dem vergangenen Jahr. Die kostenlose Webinar-Reihe soll das Bewusstsein für die Früherkennung bzw. Vermeidung von frauenspezifischen Krebsarten schärfen. Unterstützt wird die Aktion mit Mitteln aus dem Frauenressort von Bundesministerin MMag.a Dr.in Susanne Raab, die an der Auftaktveranstaltung teilnehmen wird.

Die Entwicklungen im Screening von Krebspatientinnen und die Fortschritte in der modernen Krebstherapie sind das Thema der Auftaktveranstaltung am 26. September ab 17 Uhr, an der neben MMag.a Dr.in Susanne Raab und Krebs-Spezialisten auch Patientinnen teilnehmen werden.

Wie alle weiteren Webinare beim „Forums Krebs bei Frauen“ kann die Veranstaltung live im Web verfolgt oder bis zu einem Jahr danach online eingesehen werden. „So können möglichst viele Interessierte vom Wissen der teilnehmenden Krebs-Experten profitieren“, formuliert Initiator Univ.-Prof. Dr. Matthias Preusser, Leiter der Klinischen Abteilung für Onkologie der Universitätsklinik für Innere Medizin I von MedUni Wien und AKH Wien, ein Ziel der Webinar-Reihe. Dabei geht es nicht nur um Informationen zu bewährten, neuen und künftigen Behandlungsmethoden von Brust-, Eierstock- und Gebärmutterkrebs, sondern auch um Maßnahmen der Prävention und Vorsorge: „Brustkrebs-Screening, PAP-Abstrich und HPV-Impfung sind wertvolle Instrumente in diesem Zusammenhang – auch über sie informieren wir in unserem Forum“, betont Preusser.

MMag.a Dr.in Susanne Raab betont: „Die frühe Diagnose von Krebs und eine niederschwellige Aufklärung über die Krankheit erhöhen die Heilungschancen. Insbesondere im Oktober, dem Monat der Brustkrebsvorsorge, wollen wir vermehrt darauf aufmerksam machen und das Bewusstsein schärfen. Das „Forum Krebs bei Frauen“ der MedUni Wien wurde dieses Jahr thematisch erweitert und bietet kompakte und vertrauensvolle Informationen von Krebs-Experten für betroffene Frauen, Familienangehörige sowie Menschen mit erhöhtem Risiko und leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung.“

„Krebs und Onkologie stellen an der MedUni Wien einen Forschungsschwerpunkt dar, in dessen Rahmen jedes Jahr zahlreiche viel beachtete wissenschaftliche Studien durchgeführt werden. Um mit Hilfe der Bevölkerung zusätzliche Mittel für die Erforschung von Krebs zu erhalten, veranstalten wir jährlich den Krebsforschungslauf als Charity-Event. Das Know-how aus der Spitzenmedizin einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, ist der MedUni Wien ein wichtiges Anliegen, dem wir mit dem ,Forum Krebs bei Frauen‘ einmal mehr nachkommen“, unterstreicht Dipl.-Ing.in Dr.in Michaela Fritz, Vizerektorin für Forschung und Innovation der MedUni Wien.

„Die Behandlung und Betreuung von Krebspatienten beständig weiterzuentwickeln, ist ein wichtiges Ziel am Universitätsklinikum AKH Wien. Dabei gehört die Implementierung der Fortschritte in der Präzisionsmedizin und der damit verbundenen Innovationen zu unseren wichtigsten Anliegen. Zur bestmöglichen Versorgung der Patienten zählt auch die Aufklärung über Therapieoptionen und Präventionsmaßnahmen“, hebt Dipl.-Ing. Herwig Wetzlinger, Direktor der Teilunternehmung AKH Wien, hervor.

Die Webinar-Reihe startet am 26. September 2022 um 17 Uhr und informiert in insgesamt zehn Modulen über die frauenspezifischen Tumorarten sowie wichtige Fragen rund um die Diagnose Krebs. Das vorläufig letzte Webinar der Reihe ist für 6. Dezember 2023 angesetzt. Die Online-Teilnahme ist nach einer Anmeldung kostenlos möglich, in allen Webinaren haben die Teilnehmer:innen Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Alle Informationen zur Webinar-Reihe finden Sie unter: www.meduniwien.ac.at/forum-krebs

Themen und Termine:

Mo., 26. Sept. 2022

17:00 bis 18:30 Uhr

„Auftaktveranstaltung: Online-

Podiumsdiskussion zum Thema

„Fortschritte der modernen

Krebstherapie“

Mi., 12. Okt. 2022

18:00 bis 19:00 Uhr

Brustkrebs:

Diagnose und Therapie

Di., 06. Dez. 2022

18:00 bis 19:00 Uhr

Eierstockkrebs:

Diagnose und Therapie

Mi., 25. Jänner 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Gebärmutterkrebs:

Diagnose und Therapie

Mi., 08. März 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Vererbte Krebsformen

Mi., 10. Mai 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Krebsfrüherkennung:

Selbstuntersuchung Mammographie und PAP-Abstrich

Mi., 28. Juni 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Die HPV-Impfung:

Schutz gegen Krebs

Mi., 06. Sept. 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Klinische Studien:

Was bedeutet das für mich?

Mi., 08. Nov. 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Diagnose Krebs:

Wer hilft mir?

Mi., 06. Dez. 2023

18:00 bis 19:00 Uhr

Krebs und Migration

