Neue Hinweise auf Krebsrisiko durch Süßstoffe

In einer prospektiven Kohortenstudie zeigt sich ein Zusammenhang zwischen dem Konsum von Lebensmitteln mit Süßstoffen und dem Auftreten von Krebserkrankungen.

Übermäßiger Konsum von Zucker schadet bekanntlich der Gesundheit. Getränken und Speisen Süßstoffe statt Zucker zuzusetzen, dürfte das Problem aber nicht beseitigen. Schon lange gibt es Hinweise auf gesundheitliche Nebenwirkungen der kalorienarmen bis kalorienfreien Süßmacher: Vor allem experimentelle Studien deuten auf ein möglicherweise erhöhtes Krebsrisiko. Gestützt wird diese Vermutung nun durch die Ergebnisse einer großen französischen Kohortenstudie. Das Besondere an der Studie ist, dass sie den Zusammenhang prospektiv und auf der Basis von wiederholten 24-Stunden-Ernährungstagebüchern mit Nennung von Produktnamen untersucht hat.

Berücksichtigt wurden 102.865 Teilnehmer (79% Frauen, Durchschnittsalter 42 Jahre) der NutriNet-Santé-Kohorte, bei denen kein Krebs bekannt war. Sie dokumentierten ihre Ernährung im Median an sechs Tagen, einschließlich der Handelsnamen von industriellen Lebensmitteln. Aus diesen Angaben wurde der Konsum von Süßstoffen insgesamt und der am häufigsten verwendeten Substanzen Aspartam (E951), Acesulfam-K (E950) und Sucralose (E955) berechnet und mit dem Auftreten von Krebs korreliert. Eine Krebserkrankung wurde im Lauf von median 7,8 Jahren bei 3358 Teilnehmern diagnostiziert, am häufigsten waren Brust- und Prostatakrebs sowie Adipositas-assoziierte Krebsarten.

13% mehr Krebs bei Konsum in der oberen Hälfte

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, war bei Süßstoffverwendern mit einem Konsum in der oberen Hälfte um 13% höher als bei Studienteilnehmern, die auf Süßstoffe verzichteten. Ein generell erhöhtes Krebsrisiko war auch dann festzustellen, wenn der Konsum von Aspartam (+15%) bzw. Acesulfam-K (13%) isoliert betrachtet wurde. Für Aspartam bestand bei einer über dem Median liegenden Zufuhr auch eine signifikante Assoziation zu Brustkrebs (+22%) und zu Adipositas-assoziierten Krebsarten (+15%). Bei allen Berechnungen waren umfassende Adjustierungen für andere das Krebsrisiko beeinflussende Faktoren vorgenommen worden, u.a. für Alter, BMI, Gewichtszunahme, Rauchen, Krebs in der Familie. In Zusammenhang mit Sucralose fand sich kein signifikanter Anstieg der Krebsraten, allerdings war Sucralose auch der am seltensten verwendete Ersatzstoff, das Ergebnis ist daher mit Vorsicht zu betrachten.

"Keine sichere Alternative zu Zucker"

Ein weiterer interessanter Befund ist, dass Teilnehmer, die keine Süßstoffe verwendeten, aber mit dem Konsum von Zucker oberhalb der von der WHO empfohlenen Grenze von 10% der Kalorienzufuhr lagen, ein vergleichbares Krebsrisiko hatten wie Teilnehmer mit hohem Süßstoff- und niedrigem Zuckerverbrauch. „Das spricht dafür, dass Süßstoffe und übermäßiger Zuckerkonsum mit einem ähnlichen Krebsrisiko assoziiert sein könnten“, so die Einschätzung der Studienerstautorin Charlotte Debras (Universität Paris-Nord in Bobigny) und ihrer Kollegen. Die Forscher hatten zuvor schon eine Studie publiziert, in der sie in der NutriNet-Santé-Kohorte eine erhöhte Krebsrate bei einer Ernährung mit zu viel Zucker festgestellt hatten.

Aber die aktuelle Auswertung zeige, so Debras et al., „dass Süßstoffe keine sichere Alternative zu Zucker sind“. Allerdings belegt die Studie natürlich keine Kausalität der Assoziation, auch sind Verzerrungen bei der Datenanalyse nicht ausschließen, zudem konnten über andere Krebsarten als die genannten wegen der geringen Fallzahlen keine Aussagen getroffen werden. Die Ergebnisse müssten daher in weiteren große Studien überprüft werden. Auch die European Food Safety Agency (EFSA) ist aktuell dabei, mögliche Gesundheitsrisiken durch Süßstoffe neu zu bewerten.

