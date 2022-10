Neue Fortbildungsreihe zur State-of-the-Art Krebsmedizin startet am 18. Oktober 2022

Weltweit arbeiten Forscher:innen daran, neue Diagnose- und Therapieverfahren in der Krebsmedizin zu etablieren. Dementsprechend rasch schreitet der Wissenszuwachs voran. Das Comprehensive Cancer Center (CCC) von MedUni Wien und AKH Wien hat es sich mit der neuen hybriden Fortbildungsreihe Cancer Update CCC Vienna zum Ziel gesetzt, über den State-of-the-Art und die Neuerungen in der Versorgung von Krebspatient:innen regelmäßig zu informieren. Die Fortbildung widmet sich aktuellen Entwicklungen in der Versorgung von Krebspatient:innen ebenso wie neuen Therapieansätzen und versorgungsrelevanten, rekrutierenden Studien.

Die ersten Termine:

Brustkrebs: 18. Oktober 2022, 17:00 – 19:05 Uhr, Josephinum & via Livestream (2 DFP)

Prostata- und Hodenkrebs: 15. November 2022, 17:00 – 19:05 Uhr, Josephinum & via Livestream (2 DFP)

Programm Anmeldung

Zielgruppe

Die wesentliche Zielgruppe sind Ärztinnen und Ärzte sowie weitere Health Care Professionals, die sich mit der Versorgung von Krebspatient:innen beschäftigen.

Niedergelassene Allgemeinmediziner:innen und Fachärzt:innnen

Spitalsärzt:innen

Cancer Nurses und Pflegepersonen die Krebspatient:innen pflegen

weitere Health Care Professionals

Hybridveranstaltung

Die Veranstaltungen finden vor Ort im Josephinum, 1090 Wien, Währinger Straße 25 sowie via Livestream statt.

Im Anschluss an die Vorträge gibt es ein Get-together, das den Teilnehmer:innen Gelegenheit gibt, die Expert:innen im Fach direkt zu kontaktieren und sich mit ihnen auszutauschen.

Programm

Am Programm des monatlichen Fortbildungsformats stehen vorrangig die häufigsten Krebserkrankungen, aber auch seltenere Tumore werden thematisiert. In kompakten Vorträgen widmen sich Expert:innen des CCC Vienna verschiedener Fachrichtungen interdisziplinär einer Krebsentität oder einem betroffenen Organsystem und bieten damit eine umfassende Darstellung über den State-of-the-Art in Diagnose, Therapie sowie begleitenden Maßnahmen zeitgemäßer, interdisziplinärer Krebsmedizin.

Folgende Entitäten sind u. a. geplant:

Brustkrebs

Hoden- und Prostatakrebs

Lungenkrebs

Hautkrebs

Darmkrebs

Gynäkologische Tumoren

Bauchspeicheldrüsenkarzinome

Lymphome

Harnblasen- und Nierenkrebs

Kopf-und Halstumoren

Magen- u. Ösophaguskarzinome

Ja, ich möchte eingeladen werden!

Anmeldung

Sie sind an aktuellen Entwicklungen in der Krebsmedizin interessiert und möchten unsere Einladungen und Informationen per e-Mail erhalten? Dann schreiben Sie uns mit Ihren Kontaktdaten an: cancer-update@ccc.ac.at

Die Wissenschaftliche Leitung des Cancer Update CCC Vienna liegt bei Shahrokh Shariat und Oliver Strobel.