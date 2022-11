Nach Krebs im Kindesalter: Brustkrebsrisiko abhängig von der Therapie

Mit dem verbesserten Management von Krebserkrankungen im Kindesalter sinkt allmählich auch die Rate von Zweittumoren in Form von Brustkrebs. Einem US-Team zufolge ist dies vor allem auf den restriktiveren Einsatz von Bestrahlungen des Brustraums zurückzuführen. Die Studie zeigt auch: Ein frühzeitiges Screening bleibt essenziell.

Nach einer Krebsdiagnose im Kindesalter stehen die Chancen auf ein längerfristiges Überleben gut, die Rate derjenigen, die nach fünf Jahren noch am Leben sind, liegt heute bei über 85%. Was bleibt, ist die Sorge, nach überstandener Primärerkrankung eine Folgeneoplasie zu entwickeln. Wie sich dieses Risiko, speziell die Erkrankung an Brustkrebs, nach erfolgreich therapiertem Krebs im Kindesalter über die Jahre entwickelt hat, hat ein Team der Universität Chicago untersucht.

Anzeige

Raten invasiver Zweittumoren gesunken

Dr. Tara O. Henderson und ihre Mitforschenden konnten zeigen, dass vor allem die Rate invasiver Mammakarzinome vor dem 40. Lebensjahr im Lauf der Zeit gesunken ist.1 „Dies scheint zum Großteil mit dem Rückgang von Bestrahlungen der Brust zusammenzuhängen“, schließen die Autorinnen und Autoren aus ihren Studienergebnissen. Es gebe jedoch auch therapeutische Entwicklungen, die den Effekt abgeschwächt hätten. Dazu zähle vor allem der zunehmende Einsatz von Anthrazyklinen in den Dekaden zwischen 1970 und 2000.

Die Studienergebnisse beruhen auf Informationen aus der Childhood Cancer Survivor Study (CCSS). Daraus extrahierten Henderson und ihr Team Daten von 11.550 Frauen (mittleres Alter: 34 Jahre), die vor dem 21. Lebensjahr eine Krebserkrankung überstanden hatten. Die Primärdiagnose musste zwischen 1970 und 1999 gestellt worden sein, nachbeobachtet wurde bis Ende 2020.

In diesem Zeitraum hatten 489 Frauen einen oder mehrere Zweittumoren in Form von Brustkrebs entwickelt, konkret 427 invasive Karzinome und 156 duktale Karzinome in situ (DCIS). Die kumulative Inzidenz lag bei rund 8% bis zum vollendeten 45. Lebensjahr. Verglichen mit der Allgemeinbevölkerung entsprach das einer standardisierten Inzidenzrate (SIR) von insgesamt 6,6 (6,1 für invasive Karzinome und 8,5 für DCIS). Deutlich höher war das Risiko, wenn man nur Überlebende eines Hodgkin-Lymphoms herausgriff, hier betrug die kumulative Brustkrebsinzidenz bis zum selben Alter rund 19%.

Erhöhtes Risiko nach Strahlentherapie und Anthrazyklinbehandlung

Sowohl eine frühere Strahlentherapie als auch eine frühere Behandlung mit Anthrazyklinen waren insgesamt mit höheren Brustkrebsraten verknüpft. Allerdings hatte die Rate invasiver Mammakarzinome mit jeder Fünf-Jahres-Ära, in der die Diagnose des Ersttumors erfolgt war, um 18% abgenommen. Nach Henderson et al. hing das vor allem mit dem veränderten Therapieregime zusammen. Hatte in den 1970er-Jahren noch in jedem dritten Fall eine Bestrahlung des Brustraums stattgefunden, war dies in den 1990ern nur noch bei 17% der Fall gewesen. Auch die Häufigkeit von Hochdosis-Strahlentherapien mit über 40Gy war im Lauf der Jahre zurückgegangen.

Allerdings war gleichzeitig der Anteil anthrazyklinhaltiger Chemotherapien von 30% auf 64% gestiegen. Dies hatte offenbar dazu geführt, dass der Rückgang invasiver Tumoren etwas gebremst wurde. Nach Henderson und ihrem Team wird das durch folgende Berechnung deutlich: Unter Berücksichtigung von Bestrahlungen im Brustbereich war die Rate alle fünf Jahre um 11% gesunken, bei zusätzlicher Berücksichtigung anthrazyklinhaltiger Therapien (und Bestrahlungen des Beckens) jedoch um 14%.

Bei DCIS Trend nach oben

Deutlich geringer war insgesamt die Veränderung bei den DCIS in Abhängigkeit von den Behandlungszeiträumen. Der Trend ging hier allerdings leicht nach oben. Das Autorenteam weist außerdem auf eine Besonderheit hin: Bei Überlebenden eines Hodgkin-Lymphoms (HL) war die SIR für ein DCIS in der Altersgruppe zwischen 30 und 39 Jahren besonders hoch (z. B. 80,8 bei Behandlung des Ersttumors in den 1990ern).

Patientinnen, die in den 1970ern an HL erkrankt waren, hatten zu 91% eine Bestrahlung der Brust und zu 13% Anthrazykline erhalten. Bei Erkrankung in den 1990ern verschoben sich die Raten deutlich in Richtung Anthrazykline (72% bzw. 90%). Wie Henderson et al. nachweisen konnten, war eine Hochdosis-Anthrazyklintherapie (≥250 mg/m2) bei ehemaligen Krebspatientinnen (nicht nur HL-Überlebende), deren Brust nicht bestrahlt worden war, mit einem deutlich höheren Risiko für invasive Tumoren, aber noch mehr für DCIS assoziiert (relatives Risiko, RR: 2,36 bzw. 4,08).

Viele Folgeerkrankungen vor dem 40. Lebensjahr

„Wenn wir das Alter der Patientinnen berücksichtigen, sowohl bei Diagnose des Ersttumors als auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt, beobachten wir einen signifikanten Rückgang der Erkrankungsraten beim invasiven Brustkrebs für kürzer zurückliegende Behandlungszeiträume“, fassen Henderson und ihre Mitforschenden die Ergebnisse zusammen. Allerdings: Die Reduktion bei den invasiven Folgetumoren in jüngerem Alter gehe mit einem leichten Anstieg der DCIS-Raten einher, insbesondere bei Frauen, die einer Bestrahlung der Brust ausgesetzt waren.

In den USA wie auch in Europa starten Brustkrebs-Screening-Programme in der Allgemeinbevölkerung für gewöhnlich im Alter zwischen 40 und 50 Jahren. „In unserer Studie haben wir eine große Anzahl sowohl an invasiven Karzinomen als auch DCIS vor dem 40. Lebensjahr gefunden“, betont das Forscherteam. Die Daten zeigten, wie wichtig es sei, bei Krebsüberlebenden frühzeitig mit dem Screening zu beginnen, vor allem nach Strahlentherapie im Brustbereich, aber z. B. auch nach anthrazyklinhaltiger Chemotherapie.

Anzeige

Referenz:

1.) Henderson TO et al.: Association of Changes in Cancer Therapy Over 3 Decades With Risk of Subsequent Breast Cancer Among Female Childhood Cancer Survivors. A Report From the Childhood Cancer Survivor Study (CCSS). JAMA Oncol 2022;

https://doi.org/10.1001/jamaoncol.2022.4649

Quelle: springermedizin.de