Melanomtherapie: die richtige Reihenfolge macht den Unterschied

Die neoadjuvante Therapie stellt ein neues Konzept dar, das mit erstaunlich guten Daten bei fortgeschrittenem Melanom überzeugt. Die Frage zur Therapiesequenz – Immuntherapie oder zielgerichtete Therapie in der Erstlinie – ist geklärt. LAG-3 bewährt sich als neues Target.

Die neoadjuvante Therapie ist ein neues, interessantes Konzept bei loko-regionären, operablen Metastasen das in der PRADO-Studie überprüft wurde. Die Patientinnen und Patienten mit Melanom in Stadium III erhielten zunächst zwei Zyklen Ipilimumab (Ipi) plus Nivolumab (Nivo), zu Woche sechs wurde der Index-Lymphknoten (mit größter Metastase zu Studienbeginn) reseziert.1 Wie Prof. Stephan Grabbe von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz berichtete, zeigten nach sechs Wochen bereits fast zwei Drittel der neoadjuvant Behandelten ein vollständiges oder fast vollständiges Ansprechen (61% MPR, starkes pathologisches Ansprechen) und 11% ein partielles Ansprechen. Die Gruppe ohne Ansprechen (21%) erhielt nach der Lymphknotendissektion eine adjuvante Behandlung. Nach median 27,9 Monaten Nachbeobachtung lag die geschätzte 2-Jahresrate für rezidivfreies Überleben (RFS) in der MPR-Gruppe bei 93% und für Fernmetastasen-freies Überleben (DMFS) bei 98%. "Auch die Teilnehmenden mit partieller Remission oder diejenigen ohne Ansprechen mit adjuvanter Nachbehandlung liefen sehr gut", erklärte Grabbe und ergänzte: "Das sind beeindruckende Ergebnisse, die jedoch noch in größeren Kollektiven bestätigt werden müssen."

Immuntherapie vor zielgerichteter Therapie

Welche Therapiesequenz ist bei BRAF-mutiertem, metastasiertem Melanom besser: Erst die Immuntherapie und im Falle eines Progresses eine zielgerichtete Therapie mit BRAF/MEK-Inhibitoren – oder umgekehrt? Die aktuelle Studie DREAMseq lieferte eine eindeutige Antwort: Immuntherapie in der Erstlinie ist überlegen.2 Teilnehmende, die zuerst Nivo/Ipi erhalten hatten, zeigten gegenüber der Gruppe mit Dabrafenib/Trametinib in der Erstlinie deutliche Vorteile beim Gesamtüberleben (OS). Die 2-Jahres Überlebensrate betrug 72% (95%-KI 62%, 79%) gegenüber 52% (95%-KI 42%, 60%, Log-rank p=0,0095).

Erschöpfte T-Zellen reaktivieren

LAG-3 (Lymphozytenaktivierungsgen 3) gilt als neues, vielversprechendes Angriffsziel bei fortgeschrittenem malignem Melanom. „Durch die Hemmung von LAG-3 könnte man erschöpfte T-Zellen wieder aktivieren und dazu bringen, Tumorzellen anzugreifen“, erklärte Grabbe. Da erschöpfte T-Zellen sowohl LAG-3 als auch PD-1 exprimieren, ist die Kombination aus einem Anti-LAG-3-Antikörper (Relatlimab) und einem Anti-PD-1-Antikörper (Nivolumab) ein schlüssiges Konzept, das aufzugehen scheint. In einer aktuellen Untersuchung ist die Fixkombination Relatlimab/Nivolumab der Nivolumab-Monotherapie überlegen.3 „Die Ergebnisse sind hinsichtlich des Gesamtüberlebens mit Nivolumab/Ipilimumab vergleichbar. Der Vorteil ist jedoch, dass die neue Kombination deutlich besser vertragen wird“, berichtete der Dermatologe.

28. Fortbildungswoche für praktische Dermatologie und Venerologie (FOBI), 12.–16.07.2022, München hybrid. Vortrag von Prof. Stephan Grabbe von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, "Neue Therapeutika in der Dermatologie“.

