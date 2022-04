Mammakarzinom: Brusterhaltend operierte Patientinnen leben länger

Für die brusterhaltende Therapie beim frühem Mammakarzinom gibt es nicht nur kosmetische Gründe: Laut SEER-Daten könnte die Kombination aus Lumpektomie und Bestrahlung hinsichtlich der Prognose sogar günstiger als die Mastektomie sein.

Sorgen, eine brusterhaltende Therapie könnte beim frühem Mammakarzinom schlechter vor Rezidiv und Tod schützen als die Mastektomie, sind nachweislich unbegründet. In randomisierten klinischen Studien haben sich beide Verfahren als gleichwertig erwiesen. Inzwischen gibt es aus retrospektiven Studien sogar Hinweise, dass die Entfernung des Tumors mit nachfolgender Bestrahlung prognostisch das erfolgversprechendere Verfahren sein könnte. Nach einer Analyse von landesweiten Registern aus Schweden (De Boniface J et al., JAMA Surg 2021;156: 628–637) zeigt dies jetzt auch eine Auswertung von fast 100.000 Patientinnen, die zwischen 2010 und 2015 im SEER-Register erfasst wurden.

Die US-amerikanischen Patientinnen hatten unilaterale Tumoren mit einem Durchmesser von maximal 5 cm (T1–2), höchstens drei positive Lymphknoten (N0–1) und keine Fernmetastasen. Bei 77.452 hatte man sich für die brusterhaltende Therapie (BCT) aus Lumpektomie und Bestrahlung und bei 22.338 für die Ablatio mammae (mit oder ohne Radiotherapie) entschieden.

Bessere Prognose unabhängig von Tumortyp und -stadium

Nach fünf Jahren waren noch 94,7% aus der BCT- und 87,6% aus der Mastektomiegruppe am Leben. Beim brustkrebsspezifischen Überleben (BCSS) betrugen die Anteile 97,2% und 94,3%. Die Mastektomie blieb auch dann mit schlechteren Ergebnissen assoziiert, wenn auf Alter, Tumorstadium und Tumortyp adjustiert wurde: Das Risiko zu sterben war um 79%, das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, um 81% höher als mit BCT; die Differenzen waren beide statistisch signifikant (p<0,001). Die bessere Prognose nach BCT zeigte sich unabhängig von Tumortyp, Alter der Patientin (über oder unter 50), Größe des Tumors und Zahl der betroffenen Lymphknoten.

Die Analyse von 22.000 BCT- und Mastektomiepaaren, die in den Voraussetzungen für die Therapiewahl übereinstimmten (Propensity Score Matching), führte zu nahezu identischen Ergebnissen. Die Fünf-Jahres-Raten für Gesamtüberleben (OS) bzw. BCSS erreichten 93,4% gegenüber 87,6% bzw. 97,4% gegenüber 94,3%. Adjustiert war die Mortalität nach Mastektomie damit um 79% und die brustkrebsspezifische Mortalität um 88% höher als nach BCT.

Durch abskopale Effekte vermittelt?

Die Beobachtung, dass die BCT unabhängig von Tumortyp und Tumorstadium mit einem längeren OS und BCSS als die Mastektomie einherging, steht in Widerspruch zu klinischen Studien, in denen die beiden Therapie gleichwertig waren. Die Autoren der aktuellen Analyse, Jiali Ji von der Universität in Nantong und Mitarbeiter, spekulieren, dass in den klinischen Studien die Kardiotoxizität älterer Bestrahlungsverfahren den Nutzen der BCT verschleiert haben könnte. Als Grund für eine möglicherweise bessere Wirkung der BCT vermuten sie abskopale Effekte der Radiotherapie. Positiv auswirken könnte sich auch der durch die Strahlung induzierte immunogene Zelltod, der über die Freisetzung von Zytokinen die Tumormikroumgebung verändert.

„Auch wenn es sich nicht um eine prospektive randomisierte Studie handelt, vergrößert sie die Evidenz für die BCT“, so das Fazit von Ji et al. Die chinesischen Ärzte halten es für angebracht, Patientinnen mit frühem Mammakarzinom „wann immer möglich“ zur BCT zu raten. Die BCT haben sich in ihrer Analyse auch bei jüngeren Frauen als vorteilhaft erwiesen. Dieses Ergebnis müsse aber in weiteren Studien verifiziert werden. Noch zu klären seien außerdem die Faktoren, die zur vermutlich besseren Wirkung der BCT beitragen.

Referenz:

Ji J et al.: Breast-conserving therapy is associated with better survival than mastectomy in Early-stage breast cancer: A propensity score analysis. Cancer Medicine 2022; https://doi.org/10.1002/cam4.4510

Quelle:

springermedizin.de