Kein OS-Unterschied mit neoadjuvantem Palbociclib + ET vs. Chemotherapie

Eine Studie konnte zeigen, dass neoadjuvantes Palbociclib + endokrine Therapie (ET) mit Letrozol bei Hochrisiko-Östrogenrezeptor (ER)+/HER2− Brustkrebs im Frühstadium ein vergleichbares PFS und invasives DFS (iDFS) wie neoadjuvante Chemotherapie erreicht.

Neben ihrer Entwicklung als zusätzliche adjuvante Behandlung könnten CDK4/6-Inhibitoren in Kombination mit einer endokrinen Therapie weniger toxische Alternativen zur Chemotherapie bei postmenopausalen Frauen mit Östrogenrezeptor-positivem, HER2-negativem Hochrisiko-Mammakarzinom darstellen, das derzeit ein Kandidat für eine Chemotherapie ist.

Die multizentrische, internationale, randomisierte Phase-II-Studie NEOPAL zeigte, dass die Kombination aus Letrozol und Palbociclib zu einem klinischen und pathologischen Ansprechen führte, das dem einer sequentiellen Anthrazyklin-Taxan-Chemotherapie entsprach. Zu den sekundären Zielen gehörten Überlebensergebnisse.

Zu den sekundären Endpunkten von NEOPAL gehörten das progressionsfreie Überleben (PFS) und das invasive-krankheitsfreie Überleben (iDFS) in der Intent-to-treat-Population.

Kein Unterschied in den Studienarmen

106 Patienten wurden randomisiert. Pathologische vollständige Ansprechraten waren 3,8% und 5,9%. 23 der 53 Patienten im Letrozol-Palbociclib-Arm erhielten eine postoperative adjuvante Cemotherapie. Bei einer medianen Nachbeobachtungszeit von 40,4 Monaten [0–56,6] erlitten 11 Patienten eine Progression, davon drei im Letrozol-Palbociclib- und 8 im Kontrollarm. PFS (HR: 1,01; 95% KI 0,36–2,90; p=0,98) und iDFS (HR: 0,83; 95% KI 0,31–2,23; p=0,71) unterschieden sich nicht zwischen beiden Armen. Die 40-Monats-PFS-Rate betrug 86,7% (95%-KI 78,0–96,4) und 89,9% (95%-KI 81,8–98,7) im Letrozol-Palbociclib- bzw. Kontrollarm. Die Ergebnisse von Patienten, die keine Chemotherapie erhielten, unterschieden sich statistisch nicht von denen, die sie erhielten.

NEOPAL weist darauf hin, dass eine neoadjuvante Letrozol-Palbociclib-Strategie einigen Patientinnen mit luminalem Brustkrebs eine Chemotherapie ersparen könnte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei Patienten mit frühem ER+/HER2− Hochrisiko-Brustkrebs und niedriger RCB, die neoadjuvantes Palbociclib+ET erhalten, auf eine Chemotherapie (neoadjuvant oder adjuvant) ganz verzichtet werden kann.

Quelle:

Delaloge S et al.: Survival outcomes after neoadjuvant letrozole and palbociclib versus third generation chemotherapy for patients with high-risk oestrogen receptor-positive HER2-negative breast cancer. Eur J Cancer. 2022 Mar 3 [Epub ahead of print]. doi: 10.1016/j.ejca.2022.01.014