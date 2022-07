Inoperabler Pankreaskrebs: R0-Resektion ist das Ziel

Ist ein lokal fortgeschrittenes Pankreaskarzinom inoperabel ist derzeit die Chemotherapie die Standardbehandlung. Eine zusätzliche Bestrahlung erwies sich in der deutschen Phase-III-Studie CONKO-007 als vorteilhaft.

In der CONKO-007-Studie1 erhielten 525 Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem, inoperablem Pankreaskarzinom aus 47 Zentren in Deutschland zunächst eine Induktionschemotherapie (IC) für drei Monate (402 FOLFIRINOX, 93 Gemcitabin) [1]. 190 Patienten mussten an dieser Stelle bereits ausgeschlossen werden, aufgrund von Toxizität oder weil sich Metastasen gebildet hatten. Bei 336 Patienten konnte die Tumorprogression allerdings vorerst aufgehalten werden, sie erhielten deshalb randomisiert entweder die Chemotherapie für drei Monate weiter oder bekamen eine Chemoradiotherapie (kumulative Dosis 50,4Gy, single dose 1,8Gy plus Gemcitabin 300mg/m² wöchentlich, gefolgt von 1 Zyklus Gemcitabin 1.000mg/m² an den Tagen 1, 8, 15). Der ursprüngliche primäre Endpunkt sollte das Gesamtüberleben sein, aufgrund einer schwierigen Patientenrekrutierung wäre allerdings die erforderliche Patientenzahl nicht im nötigen Zeitrahmen erreicht worden, erklärte Prof. Rainer Fietkau, Erlangen-Nürnberg, auf dem ASCO 2022. Deshalb sei dann die R0-Resektion als primärer Endpunkt bestimmt worden. Patienten, für die dieses Ziel erreichbar schien, wurde dann eine Operation angeboten, erklärte Fietkau.

Höhere R0-Resektionsrate unter Chemoradiotherapie

Nach einem Follow-up von im Median 55,13 Monaten konnten letztendlich insgesamt 122 (ca. 36%) Patienten aus beiden Gruppen eine zusätzliche Operation erhalten, freute er sich. In der Chemoradiotherapiegruppe sei die R0-Resektionsrate mit 69% allerdings signifikant höher gewesen als in der Chemotherapiegruppe ohne Bestrahlung (50%), stellte er fest. Ebenso war die Rate für resezierte Tumoren in der Chemoradiotherapiegruppe höher, deren Abstand vom zirkumferentiellen Resektionsrand (CRM) mindestens 1 mm betrug (CRM-Negativität): 47% vs. 25% im Chemotherapie-Arm. Zusätzlich führte die zusätzliche Bestrahlung zu einer gesteigerten Rate an pathologischen Komplettremissionen (18% vs. 2% unter Chemotherapie allein). Hämatologische Nebenwirkungen waren im Chemoradiotherapiearm häufiger als im Chemotherapiearm.

Rolle der Bestrahlung bleibt diffus

Zusammengenommen würden die Ergebnisse auf einen starken Effekt der Chemoradiotherapie auf die Resektabilität der Pankreastumoren hinweisen, resümierte Fietkau. Zwar hätte dieser Vorteil keinen Einfluss auf das progressionsfreie oder das Gesamtüberleben der Patienten gehabt, aber die 5-Jahres-Überlebensrate sei von 4,3% unter alleiniger Chemotherapie auf 9,6% unter zusätzlicher Bestrahlung gestiegen, hob Fietkau hervor.

Das Ziel in der Behandlung dieser Patienten sollte es sein, eine R0-Resektion mit CRM-Negativität zu erreichen, forderte er. Dafür sei eine Induktionschemotherapie mit anschließender Chemoradiotherapie und einer nachfolgenden Operation ein sinnvolles Konzept.

Obwohl sich schon in vielen Studien mit der Bestrahlung beim inoperablen Pankreaskarzinom beschäftigt worden ist, bleibe die Rolle dieser Behandlungsmethode schwer fassbar und wird sehr verschieden gehandhabt, erklärte die Diskutantin Kim Anna Reiss vom University of Pennsylvania Abramson Cancer Center, Philadelphia, PA/USA. Sie folgerte aus den Studiendaten, dass das inoperable fortgeschrittene Pankreaskarzinom zunächst mit systemischen Therapien besser unter Kontrolle gebracht werden müsse. Denn vorher sei es unwahrscheinlich, dass eine Bestrahlung genug sei, um das Überleben der Patienten zu verlängern, sagte sie. Weiter empfahl sie, eine Kombinationschemotherapie der Monotherapie vorzuziehen, da hier scheinbar höhere Resektionsraten erreicht werden könnten.

