Individuelle mRNA-Impfung gegen Melanom scheint zu wirken

Ein personalisierter mRNA-Impfstoff gegen tumorspezifische Antigene verlängert offenbar die rezidivfreie Lebenszeit bei Melanomen erheblich. In der Phase-2b-Studie KEYNOTE 942 schnitten Krebskranke mit der Vakzine besser ab als unter alleiniger Pembrolizumab-Therapie.

Mit der COVID-19-Impfung schaffte die mRNA-Technik einen wichtigen Durchbruch, die beiden Hersteller von mRNA-Vakzinen, Biontech und Moderna, arbeiten aber schon länger an Impfstoffen gegen Tumoren. So hat Biontech mehr als ein Dutzend Krebsimpfstoffe in klinischen Studien, davon fünf in Phase 2. Der Konkurrent Moderna kann nun jedoch mit ersten Phase-II-Ergebnissen aufwarten, und zwar bei Personen mit Melanomen im Stadium III und IV, die nach der Tumorresektion ein hohes Rezidivrisiko aufweisen. Sie erhielten in der Studie KEYNOTE 942 adjuvant die personalisierte mRNA-4157/V940 in Kombination mit Pembrolizumab oder nur den PD1-Blocker. Das Risiko für eine Wiederkehr des Tumors oder Tod wurde mit der Kombitherapie um 44% reduziert, teilen die Unternehmen Moderna und Merck mit. Die Resultate gelten als „Proof-of-Principle“, dass die mRNA-Therapie Krebspatienten tatsächlich einen Vorteil bringt und eine Behandlung mit Checkpointhemmern verbessert. Detaillierte Ergebnisse sollen in Kürze auf einem Onkologiekongress vorgestellt werden, veröffentlich wurden jetzt nur die so genannten Top-Line-Resultate.

Codes von bis zu 34 Tumorantigenen

Bei mRNA-4157/V940 handelt es sich um eine Plattform, die Codes von bis zu 34 patienteneigenen Tumorantigenen in einen einzelnen mRNA-Strang aufnehmen kann. Die Vakzine wird basierend auf den Tumor- und Mutationsanalysen für jede melanomkranke Person einzeln hergestellt. Sie soll eine robuste T-Zell-Antwort auf die eingeschleusten Neoantigene hervorrufen und somit die Wirksamkeit einer Behandlung mit Checkpointhemmern verbessern. Der ganze Prozess – die Analyse der Tumormutationen, die Auswahl der geeigneten Neoantigene, die RNA-Synthese und die Lieferung an die Kliniken – dauert etwa sechs Wochen, die Synthese der mRNA dabei nur wenige Stunden.

In KEYNOTE 942 erhielten alle 157 Melanomkranken nach der Tumorresektion eine Behandlung mit Pembrolizumab (200 mg alle drei Wochen), ein Teil bekam für maximal neun Zyklen zusätzliche die mRNA-Vakzine, und zwar ebenfalls alle drei Wochen. Primärer Endpunkt war das rezidivfreie Überleben, sekundär wurde nach dem metastasenfreien Überleben und der Sicherheit geschaut. So traten nach Angaben der beiden Unternehmen ernste therapiebezogene Nebenwirkungen bei rund 14% mit der mRNA-Pembrolizumab-Kombination auf, 10% waren im Arm mit alleiniger Checkpoint-Hemmer-Therapie betroffen.

Vergleich mit dualer Checkpointhemmertherapie steht noch aus

„Die mRNA-Impfstofftechnologie bietet die Möglichkeit, schnell personalisierte Impfstoffe direkt gegen spezifische Tumormutationen eines Patienten herzustellen“, so der klinische Immunologe Dr. James Thaventhiran von der Universität in Cambridge gegenüber dem Science Media Center [3]. „Das ist ein faszinierendes Ergebnis, das auf einen zusätzlichen Nutzen dieser Krebsimpfstoffe deutet, wenn sie mit einer PD-1-Blockade verwendet werden. Nun ist es wichtig zu verstehen, welchen Vorteil diese personalisierten Impfstoffe in Bezug auf Wirksamkeit oder Toxizität gegenüber einer dualen CTLA-4- und PD-1-Blockade bieten. Es bleibt auch abzuwarten, ob dieser Ansatz bei Tumoren, die nicht viele Mutationen enthalten, einen Nutzen hat, denn hier handelt es sich tendenziell um solche, die gegen eine Immuntherapie resistent sind.“

Moderna will die Vakzine nun zusammen mit Merck weiterentwickeln und plant für Anfang 2023 eine Phase-III-Studie mit Melanomkranken.

Quelle: springermedizin.de