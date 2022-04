Hohe Brustdichte

Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Gewebezusammensetzung der Brust und dem Risiko, an Brustkrebs zu erkranken? Ist das Risiko bei älteren Patientinnen über 75 Jahren besonders hoch? Diesen Fragen gingen Forscher aus den USA mit einer Analyse von Mammografie-Daten nach.

In ihrer Studie wollten die Ärztinnen und Ärzte herausfinden, wie sich das Brustkrebsrisiko bei älteren Frauen mit dichtem Brustgewebe entwickelt und welche Rolle der Body-Mass-Index (BMI) dabei spielt. Sie analysierten Daten von 221.714 Mammografien von 193.787 Frauen aus dem Screeningprogramm des Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC) aus den Jahren 1996 bis 2012 (Advani S M et al. JAMA Network Open 2021; 4:e2122810). Die Frauen wurden zum einen nach ihrem Alter in zwei Gruppen aufgeteilt: 65–74 Jahre und ≥75 Jahre. Zum anderen wurden sie nach ihrer Brustdichte laut BI-RADS-Kategorie (Breast Imaging Reporting And Data System) eingeteilt: Die Brust besteht überwiegend aus Fettgewebe (Kategorie a) oder aus vereinzelten Bereichen mit dichtem Drüsen- und Bindegewebe (b), das Brustgewebe ist inhomogen dicht (c) oder extrem dicht (d). Da extrem dichtes Brustgewebe selten vorkommt, wurden die Kategorien c und d in dieser Untersuchung zusammengelegt. Die meisten ausgewerteten Mammografien stammten von Frauen der Gruppe 65–74 Jahre (64,6 %). Während der mittleren Nachbeobachtungszeit von 6,3 Jahren erhielten 5.069 der teilnehmenden Frauen eine Brustkrebsdiagnose. In der Gruppe der 65- bis 74-Jährigen stieg die kumulative 5-Jahres-Inzidenz für Brustkrebs mit einer höheren Brustdichte an: 11,3 pro 1.000 Frauen in Kategorie a, 17,2 pro 1.000 in Kategorie b und 23,7 pro 1.000 in den Kategorien c und d. Diese Zunahme war auch bei den älteren Frauen ab 75 zu beobachten: 13,5 (Kategorie a), 18,4 (b) und 22,5 (c und d) pro 1.000 Frauen.

Erhöhtes Risiko

Frauen mit der niedrigsten Brustdichte der Kategorie a hatten ein um rund 30 Prozent geringeres Risiko, an einem Mammakarzinom zu erkranken, im Vergleich zu Frauen der Kategorie b. Eine extrem dichte oder inhomogen dichte Brust erhöhte das Risiko für ein Mammakarzinom in beiden Altersgruppen, in der jüngeren Gruppe um 39 Prozent, in der älteren Gruppe ab 75 um 23 Prozent, verglichen mit der Kategorie b. Der BMI hatte nur in der Gruppe ≥75 Jahre einen Einfluss: Ein Zusammenhang zwischen hoher Brustdichte und erhöhtem Brustkrebsrisiko war nur bei Frauen mit BMI über 25kg/m² zu verzeichnen.

Der Originalartikel „Mammakarzinom: hohe Brustdichte auch bei der älteren Frau ein Risikofaktor?“ ist erschienen in gynäkologie + geburtshilfe 1/2022; https://doi.org/10.1007/s15013-022-4321-4 ©Springer Verlag

Quelle:

springermedizin.de