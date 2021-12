Genexpressionstest auch bei nodal-positivem Mammakarzinom nützlich

Der Genexpressionstest Oncotype DX zur Abschätzung des Rückfallrisikos hat sich bei Frauen mit negativen axillären Lymphknoten als hilfreich erwiesen. Nun liegen Studienergebnisse dazu vor, was der Test im Status N1M0 zu leisten vermag.

Nützt Oncotype DX, eine Genexpressionsanalyse von 21 Genen, mit Blick auf das Risiko von Rezidiven und den Nutzen einer Chemotherapie auch Frauen mit N1-Brustkrebs? Die mit einiger Spannung erwartete Antwort auf diese Frage soll die prospektive RxPONDER-Studie liefern. Nun liegen die Ergebnisse nach einem medianen Follow-up von 5,3 Jahren vor. Und die Antwort lautet: Es kommt darauf an.

Menopausenstatus ist entscheidend

Wichtig für den Nutzen einer Chemotherapie für Frauen mit Hormonrezeptor-positivem, HER2-negativem nichtinflammatorischem Brustkrebs, einem bis drei positiven axillären Lymphknoten, ohne Fernmetastasen und einem Rückfallscore gemäß Oncotype DX von maximal 25 (bei höheren Werten ist eine Chemotherapie in jedem Fall unumgänglich) ist demnach der Menopausenstatus. Postmenopausale Frauen ziehen laut der RxPONDER-Resultate keinen Nutzen aus einer Chemotherapie zusätzlich zu einer endokrinen Therapie. Für Frauen vor der Menopause hingegen schlägt sich eine Chemotherapie in signifikanten Vorteilen hinsichtlich des Überlebens frei von invasivem Krebs nieder, also ohne lokales, regionales oder Fernrezidiv und ohne ein weiteres Primärmalignom. In beiden Fällen war keine Zunahme des Nutzens einer Chemotherapie mit steigendem Rückfallscore festzustellen.

An RxPONDER nahmen 5018 Frauen teil, alle mit einem Rückfallscore von maximal 25, zwei Drittel von ihnen befanden sich in der Postmenopause. Für diese Gruppe betrug das Fünf-Jahres-Überleben ohne invasive Erkrankung 91,9% bei alleiniger endokriner und 91,3% bei chemoendokriner Therapie. Der Unterschied war statistisch unerheblich. Anders stellte sich die Situation bei prämenopausalen Frauen dar. Alleinige endokrine Behandlung führte zu einem Fünf-Jahres-Überleben frei von invasiver Tumorerkrankung von 89%; chemoendokrine Behandlung hingegen schlug sich in einem Überleben ohne invasiven Krebs von 93,9% nach fünf Jahren nieder. Bezogen auf invasive Rezidive oder neuen Primärkrebs betrug die Risikoreduktion bei Frauen vor der Menopause 40%.

Auch das Risiko für Fernmetastasen, ein sekundärer Studienendpunkt, war bei prämenopausalen Patientinnen um relative 42% niedriger, wenn sie eine chemoendokrine Therapie erhielten. Der absolute Unterschied betrug 3,3 Prozentpunkte.

NCCN passt Leitlinie an

Woraus sich der Nutzen einer zusätzlichen Chemotherapie für prämenopausale Patientinnen speist, steht nicht fest. Das von Kevin Kalinsky (Winship Cancer Institute, Emory University, Atlanta) angeführte Forscherteam sieht zwei mögliche Gründe: zytozide Wirkungen und therapieinduzierte Menopause. Ob und wie sie zusammenwirken, wäre zu klären. Künftige Studien könnten daher untersuchen, ob die Chemotherapie durch eine Ovarialsuppression ersetzt werden kann.

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN), eine Allianz von Krebszentren in den USA, hat seine Leitlinie zum Brustkrebs aufgrund der RxPONDER-Studie angepasst. Darin heißt es, postmenopausale Patientinnen mit einem Oncotype-DX-Rückfallscore unter 26 hätten keinen Nutzen von einer zusätzlich zur endokrinen verabreichten Chemotherapie. Für Patientinnen in der Prämenopause, die einen Score von maximal 25 erreichten, sei hingegen eine Chemotherapie vor der endokrinen Therapie zu erwägen. Alternativ komme eine Suppression der Ovarfunktion kombiniert mit Tamoxifen oder einem Aromatasehemmer infrage.

Referenz:

Kalinsky K et al. 21-Gene Assay to Inform Chemotherapy Benefit in Node-Positive Breast Cancer. N Engl J Med 2021; https://doi.org/10.1056/NEJMoa2108873

Quelle: www.springermedizin.de