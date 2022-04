Frühes Mammakarzinom: zirkulierende Tumorzellen vor der Therapie präjudizieren Frührezidive

Die finale Analyse einer prospektiven Kohortenstudie nach elf Jahren zeigte, dass der Nachweis zirkulierender Tumorzellen (CTC) vor der Chemotherapie bei Patienten mit Brustkrebs im Frühstadium relevant ist, um frühe Rezidive (≤5 Jahre vorherzusagen.

Der Nachweis zirkulierender Tumorzellen (CTC) ist prognostisch für das Wiederauftreten der Erkrankung bei Brustkrebs im Frühstadium (BC). Die vorliegende Studie wollte untersuchen, ob dieser prognostische Effekt über die Zeit anhält oder variiert.

Die Studienpopulation bestand aus insgesamt 1.220 prospektiv eingeschlossenen BC-Patienten mit frühem Brustkrebs im Stadium I-III. Das Vorhandensein von CK19-mRNA-positivem CTC im peripheren Blut wurde vor und nach der adjuvanten Chemotherapie unter Verwendung eines Echtzeit-RT-PCR-Assays bewertet.

Baseline-CTC-Daten waren von 1.220 Patienten verfügbar, während es von 1.132 sowohl Prä- als auch Posttherapiedaten gab.

CTC-Positivität zu Studienbeginn mit verkürztem OS assoziiert

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von 134,1 Monaten war CTC-Positivität zu Studienbeginn mit einem kürzeren Gesamtüberleben assoziiert (OS; HR adj : 1,72, 95% KI 1,34–2,21, p<0,001). CTC-Positivität (vs. Negativität) vor der Therapie war mit Frührezidiven (aHR: 1,76; 95% KI 1,33-2,32), nicht aber mit Spätrezidiven (aHR: 1,10; 95% KI 0,79-1,53) assoziiert. Nach adjuvanter Chemotherapie konvertierten mehr Patienten von CTC-positiv zu CTC-negativ als umgekehrt (p<0,001). CTC-Positivität sowohl vor als auch nach der Therapie (+/+) war mit einem geringeren 10-Jahres-OS assoziiert (68,6% vs. 86,7% für CTC-Negativität vor wie auch nach der Chemotherapie [−/−]; P<0,001).

Anhand der Ergebnisse konnte erstmals die langfristige prognostische Bedeutung von CTC vor der Therapie gezeigt werden. Die Interpretierbarkeit der Ergebnisse wird jedoch dadurch eingeschränkt, dass verschiedenen Chemotherapieregime verwendet wurden.

Matikas A et al.: Detection of circulating tumour cells before and following adjuvant chemotherapy and long-term prognosis of early breast cancer. Br J Cancer. 2022 Feb 10. doi: 10.1038/s41416-022-01699-5