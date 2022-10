Erfolg mit Pembrolizumab als Adjuvans bei reseziertem NSCLC

Patienten und Patientinnen mit vollständig reseziertem nichtkleinzelligem Lungenkrebs profitieren offenbar von einer adjuvanten Therapie mit Pembrolizumab. Das zeigen Interimsergebnisse der Studie PEARLS/KEYNOTE-091, die auch mit Überraschendem aufwartet.

An der noch laufenden, aber nicht mehr rekrutierenden PEARLS/KEYNOTE-091-Studie sind seit dem Jahr 2016 Patientinnen und Patienten (knapp 70%) von 196 Zentren in 29 Ländern, darunter Deutschland, beteiligt. Sie waren an nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) im Stadium IB (Tumor ≥4 cm), II oder IIIA gemäß der siebten Ausgabe der AJCC-Klassifikation erkrankt. Die Karzinome sind vollständig reseziert worden, mehr als 80% der Patienten haben zudem eine Chemotherapie absolviert. Gemessen wurde, wie stark die Tumorzellen PD-L1 exprimieren, die Bestimmung von EGFR und ALK war nicht obligat.

Nach dem Zufallsprinzip erhielten 590 Patienten (davon 168 mit einem stark positiven PD-L1-Tumorscore von ≥ 50%) zwölf Wochen nach der Operation bzw. drei bis zwölf Wochen nach der letzten Chemotherapie den PD-1-Inhibitor Pembrolizumab in bis zu 18 dreiwöchentlichen Zyklen, 587 (165 mit einem PD-L1-Score ≥ 50%) bekamen Placebo. Nun liegen die Ergebnisse einer Zwischenauswertung mit Datenschluss am 20. September 2021 vor,1 wobei als primärer Endpunkt der Studie das krankheitsfreie Überleben definiert ist, also das Überleben ohne lokoregionales oder metastatisches Rezidiv und ohne das Auftreten eines weiteren Malignoms.

In der Gesamtpopulation betrug das mediane krankheitsfreie Überleben 53,6 Monate in der Pembrolizumab- und 42,0 Monate in der Placebogruppe. Das entsprach einer statistisch signifikanten Reduktion der Häufigkeit von Rezidiven, Zweitmalignomen oder Tod um 24% (Hazard Ratio [HR]: 0,76; p=0,0014). In den Untergruppen mit starker PD-L1-Positivität hingegen war der Median des krankheitsfreien Überlebens zum Zeitpunkt der Interimsanalyse weder nach Pembrolizumab noch nach Placebo erreicht; es gab also, mit anderen Worten, zwischen der Gabe von Pembrolizumab und Placebo keinen signifikanten Unterschied (HR: 0,82; p=0,14). Ein Median des Gesamtüberlebens konnte in keiner der Studiengruppen ermittelt werden.

"Neue Behandlungsoption“

Nebenwirkungen vom Grad 3 oder höher traten bei 34% der Teilnehmer in der Pembrolizumab- und 26% der Probanden in der Placebogruppe auf. Dabei kam es unter Pembrolizumab vor allem zu Hypertonie, Pneumonie, Pneumonitis und Diarrhö, unter Placebo besonders zu Hypertonie und Pneumonie. Vier Patienten in der Pembrolizumabgruppe starben an therapieassoziierten Nebeneffekten.

„Pembrolizumab hat das krankheitsfreie Überleben von Patienten mit vollständig reseziertem, PD-L1-unselektiertem NSCLC im Stadium IB–IIIA signifikant verlängert“, schreiben die PEARLS/KEYNOTE-091-Forscherinnen und -Forscher um Mary O’Brien vom Royal Marsden Hospital in London. Neue Sicherheitsaspekte hätten sich nicht ergeben. Damit stelle Pembrolizumab womöglich eine neue Behandlungsoption für Patienten mit solchen Tumoren nach Komplettresektion und – falls empfohlen – Chemotherapie dar, und zwar unabhängig von der PD-L1-Expression.

Ein gewisses Kopfzerbrechen verursacht dem PEARLS/KEYNOTE-091-Team das Ausbleiben eines Effekts bei Patienten mit starker PD-L1-Expression. „Das war unerwartet, weil der relative Nutzen einer Monotherapie mit Pembrolizumab von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastatischem NSCLC eigentlich mit steigender PD-L1-Expression zunimmt.“ Überraschenderweise habe sich aber das mediane krankheitsfreie Überleben in der Placebogruppe ebenfalls verbessert, verglichen mit Gruppen, in denen die PD-L1-Expression schwächer war. Das könne Zufall gewesen sein. Ein längeres Follow-up werde zutage fördern, ob es in der stark exprimierenden Population durch Pembrolizumab eine Verlängerung des krankheitsfreien Überlebens gibt oder nicht.

