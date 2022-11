Ein Hautkrebs kommt bei Organempfängern oft nicht allein

Nach dem Empfang eines Spenderorgans steigt das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken, aufgrund der nötigen Immunsuppression deutlich an. Wie eine Studie zeigt, bleibt es häufig nicht bei einer einmaligen Diagnose.

Hautkrebs, und hier besonders das kutane Plattenepithelkarzinom, ist eine bedeutende Ursache von Morbidität und auch Mortalität von Patientinnen und Patienten nach Organtransplantationen. Mehrfacherkrankungen an solchen Hauttumoren sind dabei in früheren Studien als besonders riskant erschienen. Hiernach ereignet sich fast die Hälfte aller Todesfälle durch keratinozytären Hautkrebs nach Organtransplantation in der Gruppe der Patienten mit zehn oder mehr Hautkrebsdiagnosen (Harwood CA et al., Am J Transplant 2013;13:119–129).

Wie mehrfache Erkrankungen an Hautkrebs mit der Art der Organtransplantation zusammenhängen, hat ein Team der Abteilung für Dermatologie am Vanderbilt University Medical Center in Nashville anhand der Daten von 5.129 Organempfängern (64% davon Männer) herauszufinden versucht.1 695 Patienten (13,6%) wurden mindestens einmal gegen Hautkrebs therapiert, insgesamt handelte es sich um 6842 bösartige Hauttumoren. Dabei zeigte sich, dass Empfänger von Lebertransplantaten (6,8%) seltener betroffen waren als Empfänger von Lungen (17,7%), Nieren (16,5%) oder Herzen (16,1%). Doch sobald Patienten ein zweites oder weiteres Mal Hautkrebs entwickelten, zeigte sich kein Unterschied im Transplantattyp mehr. Höheres Alter zum Zeitpunkt der Transplantation erwies sich hier – wie überhaupt für Hautkrebs – als Risikofaktor.

Mehrfacherkrankungen waren keine Seltenheit, im Median wurden vier Hautmalignome entdeckt, mit einer Spanne von eins bis 110. Für 6,2% der Patienten lag die Zahl der Hautkrebserkrankungen bei 1–3, für 3,7% bei 4–9 und für 3,6% bei ≥10. Nach Nierentransplantation betrug die mittlere Zahl der Hautkrebserkrankungen 11,9, nach Herzverpflanzung 9,9, gegenüber 5,2 nach Leber- und 4,6 nach Lungenübertragung.

Mehrfacher Hautkrebs vergleichbar häufig

Fast die Hälfte aller Hautmalignome (3293, 48,1%) entfiel auf jene 69 Patienten mit den meisten Diagnosen, das oberste Dezil. Dort waren besonders Männer und Nierentransplantierte vertreten (jeweils 81,2%). 52 Patienten waren schon vor der Transplantation an Hautkrebs erkrankt gewesen; alle von ihnen bekamen erneut Hautkrebs, 16 zehnmal oder öfter.

„Trotz unterschiedlicher Ausgangslage mit Blick auf die Art des transplantierten Organs hatten alle Patienten eine vergleichbare Rate an mehrfachen Hautkrebsdiagnosen, wobei höheres Alter bei Transplantation mit erhöhtem Risiko assoziiert war“, resümieren Lee Wheless und Kollegen ihre Ergebnisse. Künftige Studien sind nötig, um Patienten, die mehrfach an Hautkrebs erkranken werden, bzw. jene, die von Hautkrebs verschont bleiben, zu erkennen.

Genauere Angaben zu den Hautkrebstypen machen die Autoren nicht, mangels Datenqualität auch nicht zur Art der Medikation der Transplantationspatienten. Hautkrebspatienten waren älter als die Vergleichspersonen und hatten auch ihre Transplantation später erhalten. Der Follow-up für Patienten mit Hautkrebs war mit 11,0 gegenüber 5,9 Jahren zudem fast doppelt so lang wie für Patienten ohne Hautkrebsdiagnose, eine Verzerrung im Sinne des Überlebendenbias ist demnach nicht auszuschließen.

