Dasatinib bei CML: Halbe Dosis – bessere Wirksamkeit

Für Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen Phase scheint eine Dosis von 50mg/Tag Dasatinib ausreichend zu sein – dank einer neuen randomisierten Studie gibt es dazu nun belastbare Daten.

Standardmäßig erhalten Patienten mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) 100 mg Dasatinib/Tag. Prinzipiell ist es möglich, die Dosis um die Hälfte zu reduzieren, allerdings gab es dazu bisher keine randomisierten klinischen Studien, erinnerte Prof. Dr. Koji Sasaki vom MD Anderson Cancer Center in Houston. Er und sein Team schlossen daher 233 CML-Erkrankte in der chronischen Phase in eine Studie ein und randomisierten sie zu 50mg/Tag (n=83) oder 100mg/Tag (n=150) Dasatinib. 77 Teilnehmer wurden aus jedem Arm identifiziert, die sich hinsichtlich der Baseline-Charakteristika nicht unterschieden.

Tiefere Remissionen mit 50mg/Tag

Die niedrigere Dosierung erwies sich als ebenso effektiv wie der Standard und die kumulative Inzidenz kompletter zytogenetischer Remissionen nach zwölf Monaten war in den beiden Gruppen ähnlich. Die kumulative Rate an molekularen Remissionen (MR) 4 war jedoch mit 50mg/Tag signifikant höher als mit 100 mg/Tag und betrug nach drei Jahren 77% vs. 66% (p=0,038); die MR 4.5 lag bei 77% vs. 62% (p = 0,021). Auch hinsichtlich des Überlebens ohne Therapieversagen nach vier Jahren konnte die niedrigere Dosierung punkten (89% vs. 77%; p = 0,041).

Bis auf Thrombozytopenien unterschieden sich die Inzidenzen von Zytopenien zwischen den beiden Armen kaum. Pleuraergüsse erlitten 5% der Patienten unter 50mg/Tag und 21% der Erkrankten unter 100mg/Tag. Auch ein Kreatininanstieg wurde mit der Standarddosis häufiger beobachtet (20% vs. 36%). Mit 7% vs. 52% mussten weniger Personen der 50mg-Gruppe die Dosis innerhalb von zwölf Monaten unterbrechen.

Die niedrigere Dosierung könne also in Betracht gezogen werden, resümierte der Referent. Vorsichtig solle man allerdings bei Hochrisiko-Patienten sein.



