Das Niveau der Krebstherapie ist hierzulande hoch. Das bedeutet auch, dass das Wissen dazu immer komplexer wird, das Ärzte im Gespräch mit Patienten verständlich vermitteln müssen, damit diese gut gerüstet in die Behandlung gehen können. Dazu leistet auch die „Leben-mit-Krebs“- Initiative einen wesentlichen Beitrag.

Für Patientinnen und Patienten mit Blutkrebs sind dank innovativer Tumortherapien die Chancen auf ein langes Überleben bei guter Lebensqualität in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Komplexe Wirkmechanismen revolutionieren die Behandlung, erfordern allerdings auch mehr Zeit für Patientenaufklärung, Therapiemanagement und Dokumentation. Der „Verein Leben mit Krebs“ übernimmt eine wichtige Rolle in der Wissensvermittlung für Betroffene, Angehörige und medizinische Berufsgruppen. Der Blutkrebs-Awareness-Monat September steht ganz im Zeichen von Leukämien, Lymphomen und des multiplen Myeloms.

Mangelressource Zeit

„Eine fundierte Aufklärung über die mittlerweile oft sehr breite Therapiepalette erfordert immer mehr Zeit“, betont Prof. Dr. Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des AKH Wien und Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“. Früher reichte unter Umständen ein Arzt-Patienten-Gespräch von einer halben Stunde bis Stunde aus, um alle Aspekte einer Chemotherapie zu erklären. Heutzutage ist es selbst für Onkologinnen und Onkologen nicht immer leicht, die diffizilen Wirkmechanismen der neuen Medikamente zu begreifen.“

Auch andere Entwicklungen verknappen die Ressource Zeit. Erfreulicherweise steigt dank der effizienteren Therapien die Zahl der über lange Zeit mit der Krankheit lebenden Patientinnen und Patienten, welche es laufend zu betreuen gilt. Zum anderen haben neue Substanzen zwar meist weniger, aber andere Nebenwirkungen, deren Management auch erfahrene Ärztinnen und Ärzte teilweise vor neue Schwierigkeiten stellt. Denn mit diesen ist auch ein zunehmender Dokumentationsaufwand verbunden.

„In den Krankenhäusern laufen ständig Bemühungen, die vorliegenden Gegebenheiten bestmöglich zu meistern, und dies durchaus mit Erfolg“, sagt Kornek weiter. „Beispielsweise werden in Onkologie neben der Ärzteschaft verschiedene Berufsgruppen – von Psychologie und Ernährungswissenschaft bis hin zur Pflege – noch effizienter eingebunden.“ Zusätzlich werden neue Tools wie Telemedizin oder Apps zur Unterstützung herangezogen. Patientinnen und Patienten sind zunehmend gefordert, mehr Eigenverantwortung im Umgang mit den vorhandenen Ressourcen zu entwickeln. So lässt sich der Verlauf von Arzt-Patienten-Gesprächen durch gute Vorbereitung und eine Checkliste mit allen offenen Fragen optimieren. Im Internet finden sich Anleitungen und krankheitsrelevante Informationen.

„Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die Krebstherapie in Österreich auf einem sehr hohen Niveau steht und – anders als in anderen Ländern – nach wie vor ohne Einschränkung jedem Menschen, der sie benötigt, zur Verfügung gestellt wird“, betont Kornek.

Vielfältige Behandlungsmöglichkeiten bei CLL

Die Behandlungsmöglichkeiten für chronisch lymphatische Leukämien (CLL) beispielsweise haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verbessert. „Neben Chemo- und Antikörpertherapien stehen mittlerweile auch Medikamente in Tablettenform zur Verfügung“, erläutert PD Dr. Daniel Heintel, Klinik Ottakring, 1. Medizinisch Abteilung, Zentrum für Onkologie und Hämatologie. „Diese modernen zielgerichteten Therapien blockieren bestimmte Proteine, die für das Wachstum und Überleben der Krebszellen zuständig sind.“

Indikationen für CLL-Therapiebeginn

Der klinische Verlauf der CLL gestaltet sich sehr unterschiedlich. Ein beträchtlicher Anteil der Betroffenen entwickelt zeitlebens keine klinischen Symptome und benötigt daher auch keine Therapie. Heintel: „Ein Therapiebeginn ist bei folgenden Parametern indiziert: Verringerung der Bildung roter Blutkörperchen oder Blutplättchen, Symptome wie beispielsweise große störende Lymphknotenschwellungen oder ausgeprägte B-Symptomatik sowie eine schnelle Vermehrung der CLL-Zellen im Peripherblut.“

Für das individuelle Risikoprofil und die Wahl der Erstlinientherapie werden zusätzliche prognostische Parameter herangezogen wie Zytogenetik und Molekularbiologie (17p-Deletion bzw. TP53-Mutation) sowie der Immunglobulinschwerketten-Gen-Mutationsstatus (IGHVStatus).

Erste Verbesserungen der Überlebenszeit bei CLL wurden durch FCR – eine Kombination der Zytostatika Fludarabin und Cyclophosphamid mit dem CD20-Antikörper Rituximab – realisiert. Das Schema etablierte sich als Standard für körperlich fitte junge Patienten. Langzeitdaten zufolge sind 80 Prozent der FCR-Behandelten mit IGHV-M und nicht nachweisbarer Resterkrankung (uMDR – d. h. mit speziellen Methoden findet man unter Leukozyten keine einzige CLL-Zelle) nach 16 Jahren immer noch erkrankungsfrei.

Potenzielle Nebenwirkungen sind längerfristige Störungen der Blutproduktion – vor allem der Leukozyten – sowie erhöhte Raten an sekundären bösartigen Erkrankungen wie myelodysplastische Syndrome oder Leukämien.

BTK-Inhibitoren kommen vermehrt zum Einsatz

Aufgrund überzeugender Studiendaten kommen zunehmend zielgerichtete Substanzen (Inhibitoren) bereits als Erstlinientherapie bei CLL zum Einsatz. Im Vordergrund stehen BTK (Bruton-Tyrosinkinase)- Inhibitoren wie Ibrutinib, Acalabrutinib, Zanubrutinib oder Pirtobrutinib und BCL2-Inhibitoren wie Venetoclax, aber auch der CD20Antikörper Obinutuzumab.

In Einzelfällen kann bei stark vorbehandelten und refraktären CLL-Patienten auch eine Therapie mit CAR-T-Zellen erwogen werden.

CAR-T-Zelltherapie

Viel öfter kommen die CAR-T-Zellprodukte jedoch beim multiplen Myelom (MM) oder Lymphomen zum Einsatz. Die CAR-T-Zell-Therapie ist eine Immuntherapie, die auf gentechnisch veränderten T-Zellen mit synthetischen antigenspezifischen Rezeptoren basiert. CAR steht für „chimärer Antigenrezeptor“. „Zunächst werden den Patientinnen und Patienten mittels Leukapherese T-Zellen entnommen“, erläutert Dr. Eva Maria Autzinger, KH Barmherzige Schwestern Wien, 1. Medizinische Abteilung für Onkologie und Hämatologie.

„Durch den Einsatz von Interleukin-2 werden diese klonal vermehrt. Anschließend werden sie durch Viren gentechnisch so verändert, dass sie chimäre Antigenrezeptoren auf der Zelloberfläche bilden, die gegen den CD19-Rezeptor der Myelomzellen gerichtet sind. Dieser Herstellungsprozess dauert einige Wochen.“

Bevor die CAR-T-Zellen verabreicht werden können, muss bei den Patienten mittels der dualen Chemotherapie Fludarabin und Cyclophosphamid eine sogenannte „Lymphozytendepletion“ durchgeführt werden. Dadurch werden zirkulierende Leukozyten reduziert, was die Zytokinproduktion anregt und die Expansion der CAR-T-Zellen fördert.

Ein wesentlicher Vorteil von CAR-T-Zellen gegenüber nativen T-Zell-Rezeptoren ist ihre Fähigkeit, Antigene unabhängig von der Peptidpräsentation über MHC-Klasse-I-Moleküle (das sind spezielle Proteinkomplexe auf der Zelloberfläche) zu erkennen. Dadurch können CAR-T-Zellen auch jene Tumorzellen angreifen, welche die MHC-I-Expression im Rahmen der Immunevasion herunterreguliert haben. Die Nebenwirkungen können schwerwiegend sein, es kommen das Zytokin-Freisetzungssyndrom, neurologische Nebenwirkungen, Infektkomplikationen und Zytopenien vor.

Quelle:

Presseveranstaltung „Informieren und Bewusstsein schaffen: Neue Hoffnung bei Blutkrebs“, 29. August 2022, Wien