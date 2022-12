ctDNA nach Darmkrebs-Op. markiert Rezidivrisiko

Wer ist nach einer Darmkrebs-Op. besonders rezidivgefährdet und benötigt daher eine adjuvante Chemotherapie? Eine Metaanalyse deutet auf ctDNA als guten Prognosemarker: Positive Personen haben ein rund achtfach erhöhtes Rezidivrisiko.

Welche Menschen nach einer kurativ intendierten Darmkrebs-Op. von einer adjuvanten Chemotherapie profitieren, lässt sich nicht immer klar sagen. Leitlinien empfehlen eine adjuvante Therapie eindeutig bei Stadium-III-Tumoren, der Nutzen im Stadium II sei jedoch fraglich und primär auf Personen mit Hochrisikotumoren beschränkt, berichten Onkologinnen und Onkologen um Dr. Anusha Chidharla vom Kansas Cancer Center in Kansas City in den USA. Ob jemand zur Hochrisikogruppe zählt, werde primär anhand von Tumorgröße und pathologischen Merkmalen festgemacht, doch diese seien recht unpräzise. Möglicherweise eigne sich der Nachweis von zirkulierender Tumor-DNA besser als Marker und Entscheidungshilfe. Damit lasse sich recht gut ein Resttumor nach einer Op. detektieren. So hätten inzwischen viele Studien ein deutlich erhöhtes Rezidivrisiko bei positivem ctDNA-Test ergeben. In einer Metaanalyse1 hat ein Team um Chidharla solche Studien nun zusammengefasst. Danach geht ein positiver ctDNA-Befund nach der Darmkrebs-Op. mit einem acht- bis zehnfach erhöhten Rezidivrisiko einher.

Für ihre Analyse berücksichtigten die Forschenden 23 Studien, in denen bei Personen mit Kolorektalkarzinomen im Stadium I–III oder mit oligometastatischen Stadium-IV-Tumoren (OM-IV) nach der kurativ intendierten Op. ein ctDNA-Test erfolgte. Der Test sollte nicht nur eine einzelne, sondern möglichst ein ganzes Panel von Tumormutationen prüfen, zudem mussten Angaben zum rezidivfreien Überleben vorliegen.

Sieben der Studien analysierten auch ctDNA nach einer adjuvanten Chemotherapie. Acht Studien berücksichtigten OM-IV-Tumoren, 17 Studien verwendeten einen personalisierten Nachweis auf Mutationen aus Tumorproben der jeweiligen Patienten (tumor informed ctDNA).

Besonders ungünstig: ctDNA-positiv nach adjuvanter Chemo

Beteiligt waren knapp 3570 Krebskranke, bei rund 1000 von ihnen fand der Test nach der adjuvanten Chemotherapie statt. 13% aller getesteten Personen hatten einen positiven Befund.

Das Rezidivrisiko war in den jeweiligen Studien bei positivem ctDNA-Befund zwischen 3- und 40-fach höher als bei einem negativen Befund – die Heterogenität war damit erheblich. Über alle Studien gemittelt ergab sich ein 7,3-fach erhöhtes Risiko bei positivem Befund. Bezogen auf Tumoren im Stadium I–III ging ein positiver Befund mit einem 8,1-fach erhöhten Rezidivrisiko einher, für OM-IV-Tumoren ergab sich eine 4,8-fach erhöhtes Risiko. Hier war die Aussagekraft des Tests geringer, da bei OM-IV-Tumoren das Rezidivrisiko insgesamt stark erhöht ist.

Besonders präzise waren personalisierte Tests mit einer 8,7-fachen Risikoerhöhung, als weniger genau erwiesen sich tumoragnostische Tests mit allgemeinen Darmkrebsmarkern – hier lag das Rezidivrisiko bei einem positiven Ergebnis 3,8-fach höher.

Besonders häufig treten den Studien zufolge Rezidive auf, wenn nach der Op. und nach einer adjuvanten Therapie noch ctDNA nachgewiesen wird – dann ergibt sich eine Risikoerhöhung um mehr als das Zehnfache.

„Der ctDNA-Nachweis kann zuverlässig Patienten identifizieren, die ein erhöhtes Rezidivrisiko aufweisen und von einer adjuvanten Chemotherapie profitieren“, so Chidharla und Mitarbeiter. Im Gegenzug könne man vielen Betroffenen bei einem negativen Test eine solche Therapie ersparen. Ob der ctDNA-Nachweis tatsächlich zur Therapiesteuerung geeignet ist, wird gerade in der Studie NRGGI005 (COBRA) bei Personen mit Stadium-II-Kolonkarzinomen geprüft.

