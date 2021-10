CDK4/6-Inhibitor bei Brustkrebs: OS-Daten bestätigen Effektivität in der Erstlinie

ESMO

Die Daten zur Kombinationstherapie mit dem CDK4/6-Inhibitor Ribociclib in der Erstlinie für Patientinnen mit HR+/HER2-, fortgeschrittenem Brustkrebs werden nun durch Daten zum Gesamtüberleben (OS) ergänzt. Erstmals ist die Barriere des 5-Jahres-OS durchbrochen.

Bereits 2016 erwies sich in der MONALEESA-2-Studie die Kombinationstherapie aus Ribociclib und Letrozol im PFS der alleinigen Letrozol-Therapie plus Placebo als überlegen.1 Die PFS-Ergebnisse der Studie hatten bereits zur Zulassung des CDK4/6-Inhibitors Ribociclib in Kombination mit einem nichtsteroidalen Aromatasehemmer (AI) oder Fulvestrant in der Erstlinie für Patientinnen mit HR+/HER2-, fortgeschrittenem Brustkrebs geführt.

Daneben zeigten laut Dr. Gonzalo Gómez-Abuin, Leiter der Clinical Research Unit, Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentinien, auch die CDK4/6-Inhibitoren Palbociclib kombiniert mit Letrozol in der PALOMA-2-Studie und Abemaciclib plus AI in der MONARCH-3-Studie einen konsistenten PFS-Vorteil in der Erstlinie bei postmenopausalen Frauen mit endokrin-sensitivem Mammakarzinom. 2, 3

Nun konnte die MONALEESA-2-Studie als erste von den drei Untersuchungen Daten liefern, die in dieser Patientengruppe einen OS-Vorteil aufweisen für die Erstlinientherapie mit einem CDK4/6-Inhibitor in Kombination mit einem AI bzw. Fulvestrant,4 wie Gómez-Abuin und Prof. Dr. Gabriel N. Hortobagyi von The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX/USA, einhellig erklärten. Auch waren sich Gómez-Abuin und Hortobagyi darüber einig, dass die MONALEESA-2-Studie mit 6,5 Jahren Nachbeobachtungszeit die erste Phase-III-Studie sei, mit der die Barriere des 5-Jahres-OS bei postmenopausalen Patientinnen mit fortgeschrittenem, HR+/HER2- Brustkrebs durchbrochen werden konnte.

OS-Verbesserung von 12,5 Monaten

Die Hauptaussage der MONALEESA-2-Studie sei die beeindruckende Verbesserung des OS von 12,5 Monaten, meinte Gómez-Abuin. Denn nach einem Follow-up von im Median 80 Monaten lag das mediane OS bei 63,9 Monaten im Ribociclib-Arm und bei 51,4 Monaten im Placebo-Arm (HR: 0,76; 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 0,63–0,93; p=0,004). Das repräsentiere einen klinisch relevanten OS-Vorteil von Ribociclib gegenüber Placebo und eine 24%ige Reduktion im relativen Risiko für Tod, erklärte Hortobagyi. Der OS-Vorteil begann sich nach ca. 20 Monaten zu entwickeln und verbesserte sich weiter mit dem längeren Follow-up, ergänzte er. Nach sechs Jahren Follow-up waren 12% mehr Patientinnen noch am Leben im Ribociclib-Arm (44,2%) als im Placebo-Arm (32%), sagte Hortobagyi. Dies konnte nach seiner Darstellung erreicht werden, ohne dass neue Sicherheitssignale aufgetreten sind, denn die Patientinnen erlitten die meisten Nebenwirkungen schon in den ersten zwölf Monaten.

Erstlinienstandard für fortgeschrittenen, HR+/HER2- Brustkrebs

Diese Daten würden den Erkenntnissen aus den Studien MONALEESA-3 und -7 entsprechen, in denen bereits ein OS-Vorteil durch die Addition von Ribociclib zur endokrinen Therapie bei prä- und postmenopausalen Patientinnen gezeigt werden konnte, 5, 6 wie Hortobagyi erläuterte. Deshalb stimmten er und Gómez-Abuin darin überein, dass die MONALEESA-Studien einen konsistenten OS-Vorteil demonstrierten unabhängig vom endokrinen Kombinationspartner, von der Therapielinie oder dem Menopausenstatus.

Basierend auf diesen Ergebnissen sollte Ribociclib plus Letrozol deshalb als bevorzugte Therapie angesehen werden für Patientinnen mit fortgeschrittenem HR+/HER- Brustkrebs. Ziel sollte es deshalb laut Gómez-Abuin sein, Ribociclib global verfügbar zu machen, wozu auch die Identifikation von Biomarkern für ein gutes Ansprechen hilfreich wären. Weiterhin ungeklärt sei aber noch die optimale Sequenz von CDK4/6-Inhibitoren, gab Gómez-Abuin zu bedenken.

Quelle:

Virtual Congress der European Society for Medical Oncology (ESMO) 2021, Abstr. LBA17