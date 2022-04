Kardiovaskuläres Risiko hängt von Brustkrebstherapie ab

An Brustkrebs erkrankte Frauen haben mehr kardiovaskuläre Komplikationen und eine erhöhte Mortalität. Wesentlichen Einfluss darauf hat die Art der Krebsbehandlung, wie eine US-Studie zeigt.

Das erhöhte kardiovaskuläre Risiko von Frauen mit Brustkrebs ist in der medizinischen Literatur gut belegt. Ein Team von US-amerikanischen Medizinern, angeführt von Heather Greenlee (Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle), wollte wissen, wie sich die Krebstherapie auf das Risiko von Frauen auswirkt, Herz- und Gefäßkomplikationen zu entwickeln. In ihre Kohortenstudie bezogen sie Versicherungsdaten von 13.642 Brustkrebspatientinnen und 68.202 Frauen in der Kontrollgruppe ein.

Anzeige

Die Ergebnisse der Forscher zeigen, dass Frauen mit Brustkrebs insgesamt häufiger Herzinsuffizienz oder Kardiomyopathie, Schlaganfälle, Arrhythmien, Herzstillstand und venöse Thromboembolien entwickeln. Auch Todesfälle aus kardiovaskulärer Ursache ereignen sich bei ihnen häufiger als bei Kontrollen ohne Brustkrebs. Was die Therapie der Krebserkrankung betrifft, hat sich in den Ergebnissen nach multivariabler Analyse, in der unter anderem auch prävalente kardiovaskuläre Vorerkrankungen berücksichtigt wurden, eine Hierarchie abgezeichnet. Hiernach sind Anthracycline ohne die Gabe von Trastuzumab mit der geringsten Risikoerhöhung verknüpft, gefolgt von Trastuzumab ohne Anthracycline. Das höchste Risiko geht mit einer Kombination beider Medikationen einher.

Ischämische Störungen der Herzfunktion spielten dabei indessen eine untergeordnete Rolle. Die kumulative Zehn-Jahres-Inzidenz in der Kaplan-Meier-Schätzung war für Frauen mit Anthracyclin- bzw. Trastuzumabtherapie sogar erniedrigt (1,7% bzw. 1,5% vs. 2,4%). Auch in der im Durchschnitt siebenjährigen Nachbeobachtungsphase nach der Krebsdiagnose waren weder Chemo- oder Strahlen- noch eine endokrine Therapie mit einer erhöhten Inzidenz von ischämischer Herzkrankheit assoziiert.

Anders sah es mit Blick auf die Inzidenz von Herzinsuffizienz und/oder Kardiomyopathie aus. Das Risiko war für Frauen mit einer Anthracyclinbehandlung um 84% erhöht, mit Trastuzumab stieg es um 135% und mit einer Kombination von Anthracyclin und Trastuzumab betrug die Zunahme 268%. Erhöht waren zudem die Risiken für sekundäre Endpunkte wie Arrhythmien, Herzstillstand, transiente ischämische Attacken und Klappenerkrankungen sowie venöse Thromboembolien; auch hier wirkte sich die Kombination von Anthracyclin und Trastuzumab insgesamt betrachtet am ungünstigsten aus.

Strahlen und Aromatasehemmer steigern Herzrisiko ebenfalls

Frauen mit Strahlentherapie in der Anamnese hatten ein um 38% erhöhtes Risiko für Herzschwäche oder Kardiomyopathie. Ähnlich verhielt es sich bei Frauen mit einer Aromatasehemmertherapie (+31%). Für diese Substanzgruppe ergab sich darüber hinaus ein gesteigertes Insultrisiko (+29%).

Anzeige

Die kardiovaskuläre Mortalität war für nahezu alle Therapieformen erhöht, eine rechnerische Ausnahme bildeten nur Frauen mit Mammakarzinom, die Anthracycline und Trastuzumab erhielten. Auch die Gesamtsterblichkeit war in den meisten Therapieuntergruppen zwischen 14% und 109% erhöht, nicht allerdings unter Anthracyclin plus Trastuzumab, Tamoxifen und nach linksseitiger Radiatio.

Für die Behandlung mit Cyclophosphamid, Fluoropyrimidinen und/oder Taxanen stach vor allem das erhöhte Risiko für venöse Thromboembolien heraus (+422%), auch die kardiovaskuläre und die Gesamtmortalität lagen höher als bei den Kontrollen (+187% und +109%).

Daten zu Kombinationstherapien über die verschiedenen Therapietypen hinweg waren nicht in die Analyse einbezogen worden, auch zu Dosierung und Dauer der Behandlung fehlten Angaben. Es sei geplant, dies in künftigen Untersuchungen zu berücksichtigen, so Greenlee und Kollegen. Nötig seien zudem klinische Strategien, um die Inzidenz kardiovaskulärer Erkrankungen von Frauen zu senken, die Brustkrebs überlebt haben.

Referenz:

Greenlee H et al.: Risk of Cardiovascular Disease in Women With and Without Breast Cancer: The Pathways Heart Study. J Clin Oncol 2022; https://doi.org/10.1200/JCO.21.01736

Quelle:

springermedizin.de