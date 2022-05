Blutiges Sperma ist nur selten mit Malignomen assoziiert

Blut im Ejakulat ist für Männer ein alarmierendes und beängstigendes Symptom. Wie eine urologische US-Studie belegt, sind die Ängste aber in den meisten Fällen unbegründet – sofern zwei Bedingungen erfüllt sind.

Hämospermie ist ein relativ seltenes, aber für die Betroffenen umso beunruhigenderes Symptom. Aus der Luft gegriffen sind die Sorgen nicht, denn zumindest der Möglichkeit nach kommen eine Reihe ernster Erkrankungen, darunter urogenitale Malignome, als Ursachen infrage. In der Praxis führt die Suche nach den Gründen aber laut Zahlen der European Urological Association (EAU) bei rund 80% der Patienten zu keiner Diagnose.

Der Urologe Nizar Hakam von der University of California in San Francisco hat zusammen mit Kollegen anhand von Versichertendaten aus den Jahren 2010 bis 2018 untersucht, auf welche Weise Hämospermien abgeklärt werden und wie häufig sie mit urologischen Krebserkrankungen assoziiert sind. Dabei ging es den Forschern um Männer ohne bekannten urologischen Krebs mit einer als benigne definierten Hämospermie, die also weder von Hämaturie noch von erhöhten PSA-Werten begleitet wird. Dies traf auf 55.717 Männer im Alter zwischen 18 und 64 Jahren zu. Allerdings gab es keine weiteren Angaben zur Dauer der Hämospermie, zu begleitenden Symptomen oder Risikofaktoren.

Über den Zeitraum der Untersuchung nahm die Inzidenz von Hämospermie zu, von 56,6/100.000 im Jahr 2010 auf 73,6/100.000 im Jahr 2018. Ältere Männer waren häufiger betroffen als jüngere. Urintests fanden bei 51,7% der Patienten statt, ein PSA-Test bei 11,9%, Letztere vorwiegend ab einem Alter von 40. Allen anderen diagnostischen Maßnahmen, wie Zystourethroskopie, transrektalem Ultraschall bis hin zur MRT der Prostata, wurden deutlich weniger Patienten unterzogen. Das galt auch für die skrotale Sonografie zum Ausschluss von Hodentumoren, die nur 3,2% der Patienten unter und 2,1% der Patienten ab 40 Jahren zuteilwurde.

Nur 47 von 55.717 hatten Krebs

Die Diagnose eines Malignoms erhielten 47 Männer mit benigner Hämospermie, nur einer von ihnen, ein Patient mit Hodenkrebs, war jünger als 40 Jahre. 28-mal lautete der Befund auf Prostatakrebs (0,05%), neunmal auf Hodenkrebs (0,02%), sechsmal auf Prostatakrebs in situ (0,01%) und viermal auf Blasenkrebs (0,01%). Mangels der oben genannten Daten ist es aber unklar, ob allein die Hämospermie den Anlass für die Abklärung und schließlich die Krebsdiagnose gab. Die Krebsinzidenz von Männern unter 40 Jahren mit Hämospermie betrug 0,01%, für Patienten ab 40 lag sie bei 0,11%.

„Eine kleine Minderheit von Patienten mit benigner Hämospermie erhält später die Diagnose einer urologischen Krebserkrankung“, schreiben Hakam und Kollegen in ihrer Schlussfolgerung. Nach Ausschluss einer Hämaturie mithilfe des Urinstatus sollten Ärzte Patienten mit Hämospermie konservativ versorgen und ihnen Ängste nehmen, besonders jenen, die noch keine 40 Jahre alt sind.

Ein Algorithmus zum Management von Hämospermie findet sich in der Leitlinie zur sexuellen und reproduktiven Gesundheit der EAU. Das Malignitätsrisiko wird von der EAU auf etwa 3,5% beziffert. Zur Abklärung von Blut im Sperma wird nach Anamnese und körperlicher Untersuchung mit Blutdruckmessung auch hier die Urinanalyse an vorderer Stelle erwähnt, inklusive der Anlage einer Kultur und Mikroskopie, um infektiöse Ursachen abzuklären. Bei Männern über 40 sollte nach vorheriger Aufklärung der PSA-Wert bestimmt werden. Die EAU empfiehlt auch die digitale rektale Untersuchung, anschließend sollte der Meatus auf den Austritt von Blut inspiziert werden.

Die weitere Diagnostik hängt vom klinischen Urteil, dem Patientenalter und dem Vorliegen von Risikofaktoren ab. „Bei Patienten unter 40 mit einer singulären Episode von Hämospermie sollte im Allgemeinen konservativ vorgegangen werden“, rät die EAU. Primäres Ziel sei es, Malignome wie Prostata- und Blasenkrebs auszuschließen. Finde sich keine Pathologie, könne man die Patienten beruhigen.

