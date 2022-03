Blasenkarzinom: Wiedererlangung der Selbständigkeit nach 3-6 Monaten

Eine Sekundäranalyse der RAZOR-Studie mit 302 Blasenkarzinompatienten, mussten, belegt, dass benötigen die Patienten 3-6 Monate benötigen, um ihre ursprüngliche Selbständigkeit wiederzuerlangen, unabhängig vom chirurgischen Verfahren.

Bsher lagen nur wenige Daten zur Zeit der Rekonvaleszenz bis zur Genesung von von Blasenkarzinompatienten in Hinblick auf deren funktionelle Unabhängigkeit und Selbständigkeit nach radikaler Zystektomie (offen oder robotisch) vor. Die vorliegende sekundäre Analyse der RAZOR-Studie hat sich mit der Frage beschäftigt, ob die roboterassistierte radikale Zystektomie (RAC) diesbezüglich mit einem Vorteil gegenüber offenen Verfahren verbunden ist.

Für diese Sekundäranalyse wurden Daten aus der RAZOR-Studie (Randomized Open vs Robotic Cystecomy) verwendet. RAZOR war eine multizentrische Nichtunterlegenheitsstudie der Phase III an 15 akademischen medizinischen Zentren in den USA mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 2 Jahren. Die Teilnehmer umfassten die Per-Protocol-Population (n=302). Die Daten wurden vom 1. Februar 2017 bis zum 1. Mai 2021 analysiert.

Patientenberichtete (Aktivitäten des täglichen Lebens [ADL] und unabhängige ADL [iADL]) und leistungsbezogene (Handgriffstärke [HGS] und Timed Up & Go Gehtest [TUGWT]) Messungen der Unabhängigkeit wurden bewertet . Muster der postoperativen Genesung für die gesamte Kohorte und Vergleiche zwischen RARC und ORC wurden durchgeführt. Es wurden darüber hinaus explorative Analysen durchgeführt, um festzustellen, ob Beeinträchtigungen zu Studienbeginn mit 90-Tage-Komplikationen oder 1-Jahres-Sterblichkeit verbunden waren.

Chirurgisches Verfahren ist nicht ausschlaggebend für Wiedererlangung der Selbständigkeit

ADL, selbständige ADL (iADL) und der Timed Up and Go Walking Test (TUGWT) erreichten nach spätestens 3 Monaten wieder den Ausgangswert; die Handgriffstärke (HGS) erholte sich nach spätestens 6 Monaten.

Zwischen der offenen und der roboterassistierten radikalen Zystektomie wurden zu keinem Zeitpunkt Unterschiede in den ADL-, iADL-, TUGWT- oder HGS-Scores festgestellt.

Allerdings war die Erholungszeit für ADL und HGS in der roboterassistierten Kohorte kürzer (1 bzw. 3 Monate) als bei der offenen Operation (3 bzw. 6 Monate).

Die Ergebnisse dieser sekundären Analyse deuten darauf hin, dass Patienten nach einer radikalen Zystektomie unabhängig vom chirurgischen Vorgehen 3-6 Monate benötigen, um die Ausgangswerte wieder zu erreichen. Diese Daten sind für die Patientenberatung und Operationsvorbereitung wertvoll. Das es sich um eine post-hoc-Analyse handelt, sind weitere Studien erforderlich, um die klinische Bedeutung dieser Befunde zu beurteilen.

Quelle:

Venkatramani V et al.: Comparison of Robot-Assisted and Open Radical Cystectomy in Recovery of Patient-Reported and Performance-Related Measures of Independence: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(2):e2148329. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.48329. PMID: 35171260