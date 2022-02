Bei Spaltnägeln vor allem an Tumoren denken!

Ein Forscherteam der Hautklinik des Universitätskrankenhauses von Brüssel machte sich auf die Suche nach den häufigsten Ursachen für Längsspalten in Finger- oder Fußnägeln. Tumoren konnten in der Hälfte der Fälle verantwortlich gemacht werden.

Unter den 56 Patientinnen und Patienten waren auch zehn Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zwei und 17 Jahren. Bei den Erwachsenen war ein Altersgipfel für die Längsspalten bei den 45- bis 49-Jährigen zu beobachten. Insgesamt 34 weibliche und 22 männliche Patienten wurden in der Hautklinik vorstellig. Im Durchschnitt hatte es gut fünf Jahre gedauert, bis sich die Betroffenen entschlossen, in die Klinik zu kommen, bei einem Patienten sogar 40 Jahre. In knapp drei Viertel der Fälle waren nur die Fingernägel gespalten, bei 23% nur die Zehennägel und in seltenen Fällen (3,5%) sowohl Finger- als auch Fußnägel. Dass überwiegend Fingernägel betroffen sind, könnte auch damit zusammenhängen, dass die Menschen allgemein Fingernägeln mehr Beachtung schenken als Zehennägeln, schreiben die Studienautoren um Bertrand Richert von der Dermatologischen Klinik der Universität Brüssel. Zehennägel sind außerdem dicker und weniger anfällig für Risse. Bei den meisten Patienten (83%) war die Onychoschisis nur an einem Finger beziehungsweise Zeh zu beobachten, am häufigsten waren der Daumen und der große Zeh betroffen.

Bei 35% der Patienten reichten Anamnese und klinische Untersuchung aus, um die Diagnose zu stellen, bei 58% wurde eine Biopsie durchgeführt. Bei elf Patienten (19,3%) waren zusätzliche Untersuchungen wie mykologische Proben (n = 7), Blutuntersuchungen (n = 1), Röntgenaufnahmen (n = 3), Ultraschall (n = 1) und Magnetresonanztomografie (n = 1) zur Diagnosestellung nötig.

Anzeige

Häufigste Ursache: Tumoren

In fast der Hälfte der Fälle war der Auslöser ein Tumor (46%), gutartig bei 32% der Patienten, bösartig bei 14%. Von den acht malignen Tumoren wurden sechs Melanome und zwei Morbus Bowen diagnostiziert. Beide Fälle des Morbus Bowen präsentierten sich als laterale Fissuren innerhalb einer hyperkeratotischen Melanonychia longitudinalis. Unter den 18 benignen Tumoren waren fünf myxoide Pseudozysten, fünf Papillome am Nagelbett (Onychopapillom, meist nur an einem Finger), drei Fibrokeratome (ausschließlich am großen Zeh), zwei Nävi und jeweils einmal ein Angiokeratom, ein Glomustumor und eine epidermale Inklusionszyste.

Die zweithäufigste Ursache (26%) für einen Spaltnagel waren entzündliche Erkrankungen, in absteigender Reihenfolge: Lichen planus, Lichen striatus und Darier-Krankheit, eine seltene Keratinisierungsstörung. „Es scheint, dass Tumoren eher zu einer lateralen Spaltung und entzündliche Erkrankungen eher zu einer medianen Spaltung führen“, fassen die Autoren ihre Beobachtungen zusammen.

An dritter Stelle standen Traumata (19%). Die Ursachen hierfür waren iatrogen, eine Onychotillomanie oder ein versehentliches Trauma der Matrix. Die selbst zugefügten Verletzungen waren alle am linken Daumen zu finden, mit quer verlaufenden Furchen, die von der Fissur ausgingen.

Drei Patienten litten unter kongenitalen Störungen (5,3% aller Fälle), bei denen kongenitale Nagelverdoppelungen diagnostiziert wurden, die alle mit einer Duplikation der distalen Knochenphalanx einhergingen. Die seltenste Ursache für einen Spaltnagel waren Multisystemerkrankungen bei zwei Patienten, zum einen ein Lupus erythemotodes, zum anderen eine Sarkoidose.

Psoriasis bleibt außen vor

Die Prävalenz gespaltener Nägel ist nicht proportional zu derjenigen von Nagelerkrankungen, merken Richert und Kollegen an. Denn Lichen striatus des Nagels und die Darier-Krankheit seien recht seltene Erkrankungen, stellten aber eine häufige Ursache für längs gespaltene Nägel dar, während die Psoriasis überhaupt nicht auftauche. Weitere Untersuchungen seien erforderlich, um zu verstehen, warum etwa die betroffene Nagelmatrix bei Psoriasis keine Fissuren auslöse.

Referenz:

Inthasot S et al. Causes of longitudinal nail splitting: a retrospective 56-case series with clinical pathological correlation. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022; https://doi.org/10.1111/jdv.17967

Quelle: springermedizin.de

Anzeige