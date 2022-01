ASH: Zielgerichtete Therapie mit Ende bei CLL?

Die CLL-13-Studie prüft Venetoclax-basierte Therapien mit zeitlicher Begrenzung im Vergleich zur Standard-Chemoimmuntherapie nun auch bei fitten Patienten mit chronisch lymphatischer Leukämie (CLL).

Bei unfitten Patienten mit CLL hatte die CLL14-Studie bereits gezeigt, dass eine zeitlich begrenzte Therapie mit Venetoclax und Obinutuzumab das progressionsfreie Überleben gegenüber Chlorambucil-Obinutuzumab verlängern kann.1 Für fitte Patienten gab es dazu bislang keine randomisiert-kontrollierte Studie, erläuterte Prof. Dr. Barbara Eichhorst von der hämatoonkologischen Universitätsklinik Köln. Anlässlich der ASH-Jahrestagung 2021 stellte sie die Ergebnisse der CLL-13-Studie („GAIA“) vor,2 an der fitte Patienten mit CLL und einem Carlson Komorbiditätsindex von ≤6 ohne TP53- Mutation oder Deletion 17p teilnehmen konnten.

926 Patienten wurden in eine von vier Studienarmen randomisiert:

- Standardarm mit sechs Zyklen

Chemoimmuntherapie (Fludarabin +

Cyclophosphamid + Rituximab [FCR] für

Patienten im Alter ≤65 Jahren [n=150] oder

Bendamustin-Rituximab für Patienten im Alter >

65 Jahren [n=79])

- Rituximab + Venetoclax (RVe) über ein Jahr

(n=237)

- Obinutuzumab + Venetoclax (GVe) über ein Jahr

(n=229)

- Obinutuzumab + Ibrutinib + Venetoclax (GIVe)

über ein Jahr (n=231)

Wurde keine Freiheit von minimaler Resterkrankung (MRD) erreicht, konnte die Therapie auch verlängert werden. Ko-primäre Endpunkte der Studie waren eine nicht messbare minimale Resterkrankung (uMRD, Sensitivität <10-4) in Monat 15 und das progressionsfreie Überleben in der ersten Interimsanalyse, die aufgrund der bislang geringen Ereigniszahl auf das erste Quartal 2022 verschoben wurde.

Chance auf MRD-Negativität deutlich erhöht

81,5% der Patienten beendeten plangemäß die Standardtherapie, 92,4% die Therapie mit RVe, 93,9% mit GVe 93,9% und 85,3% mit GIVe. In den Venetoclax-Armen wurde häufiger die Dosis reduziert, am häufigsten bei Therapie mit GIVe (36,5%), die Toxizität war aber in allen Armen beherrschbar.

Dagegen zeigten sich deutliche Effektivitätsunterschiede: Mit GIVe erreichte 92,2% der Patienten in Woche 15 eine uMRD, mit GVe 86,5%, mit RVe 57% und mit Chemoimmuntherapie 52,0%. Damit war GVe und GIVe dem Standard signifikant überlegen (jeweils p<0,0001). Mit GIVe wurde auch die höchste Rate an Komplettremissionen mit oder ohne hämatologisch komplette Erholung (CR/CRi) erzielt (61,9% gegenüber 56,8% mit GVe, 49,4% mit RVe und 31% mit Standardtherapie). Nun bleibt die Auswertung des zweiten ko-primären Endpunkts abzuwarten.

Referenzen:

1.) Al Sawaf O et al., J Clin Oncol 2021; 39(36): 4049-4060

2.) Eichhorst B et al.: A Randomized Phase III Study of Venetoclax-Based Time-Limited Combination Treatments (RVe, GVe, GIVe) Vs Standard Chemoimmunotherapy (CIT: FCR/BR) in Frontline Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) of Fit Patients: First Co-Primary Endpoint Analysis of the International Intergroup GAIA (CLL13) Trial. ASH 2021, Abstr. 71

Quelle:

63. ASH Annual Meeting 2021, 11.-14. Dezember 2021, Atlanta