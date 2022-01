ASH: Myeloproliferative Neoplasie und COVID-19: Wie vorgehen?

Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPN) sollten ihre Therapie mit dem Januskinase-1/2-Inhibitor Ruxolitinib möglichst weiterführen, auch wenn sie an COVID-19 erkranken. Zusätzlich benötigen Patienten mit essenzieller Thrombozythämie eine spezifische antithrombotische Prophylaxe.

Im März 2020 initiierte das European LeukemiaNet die MPN-COVID-Studie, an der sich 38 Zentren aus Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Polen und UK beteiligten beteiligten.1 Die Wissenschaftler beobachteten in dieser Untersuchung 175 MPN-Patienten mit COVID-19 in der ersten Pandemiewelle und 304 Betroffene in der zweiten Welle ab Juni 2020.

Auffällig ist nach Darstellung von Tiziano Barbui, Research Foundation ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo, Italien, dass die COVID-19-Mortalität der MPN-Patienten in der zweiten Pandemiewelle im Vergleich zur ersten Welle gesunken war (9 vs. 31% 60 Tage nach COVID-19-Diagnose; p<0,001). 40% der Patienten seien während der zweiten Welle gerettet worden (HR: 0,57; 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 0,33–0,97; p=0,037), erklärte er. Insgesamt waren die Patienten in der zweiten Welle jünger, der Anteil an Myelofibrose-Fällen war geringer und erhöhte Entzündungsmarker traten signifikant seltener auf.

Besonders gefährdet waren in der der zweiten Welle u.a. über 70-jährige Patienten und jene, die ihre MPN-Therapie mit Ruxolitinib abgesetzt hatten. Bei Letzteren zeigte sich ein signifikant erhöhtes Mortalitätsrisiko (HR: 3,0; 95%-KI 1,3–6,9; p=0,011), im Gegensatz dazu blieb das Risiko für Patienten unverändert, wenn sie Ruxolitinib weiter erhalten hatten (HR: 1,21; p=0,566). Deshalb warnte Barbui: Man solle Ruxolitinib nicht abrupt absetzen, das würde zu einem Absetzungssyndrom führen.

Wie in der ersten Welle bestätigte sich laut Barbui auch in der zweiten Welle eine erhöhte Anfälligkeit von Patienten mit essenzieller Thrombozythämie für eine venöse Thrombose, weshalb Barbui eine spezifische antithrombotische Prophylaxe für die Patienten forderte.

Anzeige

Referenz:

1.) Barbui T et al. ASH. 2021; Abstr 315

Quelle:

ASH Annual Meeting 2021, Session 634: Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Transplantation, COVID-19 and Biology Insights