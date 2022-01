ASH: B-Zell-Lymphome: Licht und Schatten bei CAR-T-Zellen in der Zweitlinie

Anlässlich der ASH-Jahrestagung 2021 wurden für drei CAR-T-Zell-Produkte Phase-III-Studienergebnisse zur der Zweitlinientherapie von Patienten mit großzelligen oder aggressiven B-Zell-Lymphomen (LBCL) vorgestellt. Zwei Studien gingen positiv aus, eine negativ. Aus der negativen Studie kann man möglicherweise besonders viel lernen.

Das hofft jedenfalls Professor Dr. Michael R. Bishop vom David and Etta Jonas Center for Cellular Therapy der Universität von Chicago, der die Ergebnisse der BELINDA-Studie vorstellte, die zeitgleich auch publiziert wurden.1 Die Studie prüfte, ob die Anti-CD19-CAR-T-Zelltherapie mit Tisagenlecleucel (Tisa-cel) eine potenzielle Alternative für die Therapie von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem aggressivem B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (r/r aNHL) sein könnte. Zweitlinienstandard ist bislang eine platinbasierte Chemoimmuntherapie (PCT) mit nachfolgender Hochdosistherapie und ASCT.

Keine EFS-Verbesserung

Tisa-cel führte allerdings nicht zu einer Verbesserung des primären Endpunkts, des ereignisfreien Überlebens (EFS, definiert als Zeit von der Randomisierung bis zum Eintreten einer stabilen Erkrankung, einem Progress in Woche 12 oder später sowie Tod zu irgendeinem Zeitpunkt). Das mediane EFS betrug in beiden Studienarmen 3,0 Monate (HR: 1,07; 95% Konfidenzintervall [KI] 0,82–1,40; p=0,69). In der ZUMA-7-Studie hatte Axicabtagene Ciloleucel (Axi-Cel) das EFS von Patienten mit LBCL in der Zweitlinie um gut 60% gegenüber dem Standard verbessert (HR: 0,398; 95% Konfidenzintervall [KI] 0,308–0,514; p<0,0001).2

In der TRANSFORM-Studie fand sich für Liso-Cel bei einem ähnlichen Patientenkollektiv ein EFS-Vorteil von etwa 65% (HR: 0,349; 95% KI 0,229–0,530).3

Ist das Studiendesign schuld?

Bishop glaubt, dass Gründe für den negativen Studienausgang der Belinda-Studie im Design zu suchen sind. Vor der CAR-T-Zell-Therapie war im Tisa-cel-Arm laut Bishop sehr großzügig eine PCT als Bridging-Therapie erlaubt worden, in der Axi-Cel-Studie dagegen nicht. Im Interventionsarm erhielten 47% der Patienten ein Bridging mit zwei und mehr Zyklen der PCT, die quasi der Chemotherapie im Standardarm entspricht, 36% einen Zyklus und nur 17% wurden vor CAR-T-Zelltherapie nicht mit einer PCT behandelt. Die Zeit von der Randomisierung bis zur Infusion von Tisa-cel war durch die Bridgingtherapie und den Produktionsprozess mit median 52 Tagen länger als in den beiden anderen Studien. Auch war die Lymphodepletion vor der CAR-T-Zell-Infusion möglicherweise in zu geringer Dosis durchgeführt worden, meinte er: Die Dosierung von Fludarabin (hier: 25mg/m2/Tag) und Cyclophosphamid (hier 250 mg/m2/Tag für drei Tage) war in den anderen Studien höher. Solche Aspekte müssen in zukünftigen CAR-T-Zelltherapie-Studien berücksichtigt werden, empfahl er und verriet, dass der Hersteller Novartis an einem Nachfolgeprodukt mit kürzerem Produktionsprozess arbeite, das möglicherweise für frühere Linien von aNHL weiterentwickelt wird.

Toxizität gut beherrschbar

Die Toxizität der CAR-T-Zell-Therapie in der Belinda-Studie ergab keine Überraschungen. Unerwünschte Ereignisse (UE) des Grads ≥3 waren in beiden Armen ähnlich häufig (Arm A: 84%, Arm B 90%). Ein Zytokinfreisetzungssyndrom des Grads ≥3 entwickelten 4,9% der Patienten in Arm A, eine neurologische Komplikation der CAR-T-Zell-Therapie 1,9%. Infolge von UE verstarben zehn Patienten in Arm A und 13 Patienten in Arm B.

Referenzen:

1.) Bishop MR et al., N Engl J Med. 2021 Dec 14; DOI: 10.1056/NEJMoa2116596

2.) Locke FL et al., N Engl J Med. 2021 Dec 11; DOI: 10.1056/NEJMoa2116133

3.) Kamdar M et al., 63rd ASH Annual Meeting, 11. Dezember 2021, Abstr. 91

Quelle:

ASH Annual Meeting 2021, Abstr. LBA6