ASCO: Therapie mit Checkpointhemmern: Achtung Paracetamol!

Daten haben bereits darauf hingewiesen, dass Paracetamol das Immunsystem beeinflusst. Und auch auf die Effektivität von Checkpointinhibitoren wirkt sich die analgetische Therapie aus – zum Nachteil der Behandelten. Forschende gingen den Mechanismen hinter dem schlechteren Ansprechen nach.

Die Einnahme von Paracetamol geht mit einem reduzierten Ansprechen auf eine Therapie mit Immuncheckpoint-Inhibitoren (ICI) einher, berichtete Prof. Dr. Antoine Italiano von der Universität Bordeaux.1, 2 Schon früher hatte es Hinweise gegeben, dass Paracetamol die Immunantwort verändert. So riet die WHO 2015 von einer Paracetamol-Anwendung vor und nach einer Impfung explizit ab.

Die französischen Wissenschaftler werteten jetzt Daten aus der CheckMate-025-Studie, der französischen BIP-Studie und der französischen PREMIS-Studie aus, in denen bei Krebspatient*innen PD-1/PD-L1-Inhibitoren alleine oder in Kombination mit CTLA-Inhibitoren eingesetzt wurden. Es zeigte sich ein schlechteres Ansprechen und ein kürzeres progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben, wenn Paracetamol oder ein Metabolit vor Beginn der Immuntherapie im Plasma nachweisbar waren.

Die multivariate Analyse von Daten aus der PREMIS-Studie belegte eine von anderen Faktoren unabhängige Assoziation von Wirkstoff/Metaboliten im Plasma und einem verschlechterten PFS und OS.

Im Tiermodell reduzierte Paracetamol die Tumorabstoßung durch ICI. Parallel fand sich eine Infiltration des Tumors mit regulatorischen T-Zellen (Treg). Bei vier gesunden Probanden ließ sich eine Treg-Expansion unter Paracetamol-Exposition belegen, wobei in den Tregs typische Marker der Immunerschöpfung – LAG3 und TIM3 – exprimiert wurden.

Ex-vivo-Untersuchungen an peripheren Mononukleozyten wiesen auf eine reduzierte T-Zell-Aktivierung bei Exposition mit Paracetamol hin. Unklar ist, ob schon eine Dosis Paracetamol für den ungünstigen Effekt genügt oder eine längere Exposition bestehen muss, um die Wirksamkeit der ICI zu beeinträchtigen. Die Ergebnisse zeigen, dass bei der Polypharmazie vieler Krebspatient*innen nicht nur an Wechselwirkungen gedacht werden muss, sondern auch Off-target-Effekte die Immuntherapie beeinflussen können.

Quelle: springermedizin.de