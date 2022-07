ASCO: PD-1-Antikörper als mögliche Therapiealternative bei SCLC

Als erster PD-1(programmed death 1)-Inhibitor scheint Serplulimab beim kleinzelligen Lungenkarzinom im fortgeschrittenen Stadium effektiv zu sein. Dies lassen erste Daten der ostasiatischen Phase-III-Studie ASTRUM-005 vermuten.

Bei den meisten Betroffenen mit SCLC wird die Erkrankung erst im metastasierten Stadium IV (Extensive Disease; ED-SCLC) diagnostiziert. Die Standardbehandlung für das ED-SCLC in der Erstlinie ist die palliative Immunchemotherapie: Hierfür stehen die PD-L1(programmed death-ligand 1)-Antikörper Atezolizumab und Durvalumab in Kombination mit Cis- oder Carboplatin plus Etoposid (EP) zur Verfügung. Trotzdem wird lediglich ein 5-Jahresüberleben von <7% erreicht.1 Da die PD-L1-Antikörper das OS nur um ca. zwei Monate verlängern würden und die Effektivität von PD-1-Inhibitoren beim ED-SCLC unklar sei, bleibe weiterhin ein großer Bedarf, noch wirksamere Immuntherapien zu entwickeln, erklärte Dr. Ying Cheng vom Jilin Cancer Hospital, Changchun, China, auf dem ASCO 2022.1 Ein bereits in China seit März 2022 zur Therapie von soliden Tumoren mit hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H) zugelassener PD-1-Antikörper ist Serplulimab. Dieser hätte eine exzellente Anti-Tumor-Aktivität mit handhabbarem Sicherheitsprofil in einer Phase-II-Studie gezeigt,2 sagte Cheng. Nun stellte sie eine Interimsanalyse der internationalen Phase-III-Studie ASTRUM-005 zur Therapie mit Serplulimab beim ED-SCLC in der Erstlinie vor.3 Die meisten Erkrankten stammten aus China, Russland und Osteuropa.

Die Patientinnen und Patienten hatten 2:1 randomisiert für bis zu vier Zyklen entweder Serplulimab plus EP (n=389) oder Placebo plus EP (n=196) erhalten, danach wurde eine Erhaltungstherapie mit Serplulimab bzw. Placebo durchgeführt bis zur Progression der Erkrankung oder bis die Therapie aufgrund von Nebenwirkungen abgebrochen werden musste. Nach einer Nachbeobachtung von im Median 12,3 Monaten verlängerte sich das OS (primärer Endpunkt) im Median um 4,5 Monate in der PD-1-Antikörper-Gruppe verglichen mit der Chemotherapiegruppe (15,4 vs. 10,9 Monate; Hazard Ratio [HR]: 0,63; 95%-Konfidenzintervall [95%-KI] 0,49–0,82; p<0,001). Im sekundären Endpunkt blieben die Patientinnen und Patienten 1,5 Monate länger progressionsfrei im Immuntherapie-Arm als im Vergleichsarm (5,8 vs. 4,3 Monate; HR: 0,47; 95%-KI 0,38–0,59; p<0,001). Auch die Gesamtansprechrate verbesserte sich von 70,4% auf 80,2%, und die Dauer des Ansprechens von 3,2 auf 5,6 Monate, berichtete Cheng.

Insgesamt seien keine neuen Sicherheitssignale aufgetreten, sagte sie. Die häufigsten immuntherapievermittelten Nebenwirkungen in der Serplulimab-Gruppe waren laut Cheng Hypothyroidismus (11,6%), Hyperthyroidismus (9%) und Hautausschlag (3,1%). Drei Betroffene starben im Serplumimab-Arm und einer im Chemotherapie-Arm, womöglich aufgrund der Behandlung.

Molekularbiologische Unterschiede in ostasiatischer Kohorte

Die Diskutantin Dr. Chandra Belani vom Penn State Cancer Institute, Hershey, PA/USA, gab zu bedenken, dass es sich hier zunächst nur um eine Interimsanalyse handele und das Follow-up der Studie noch sehr kurz sei. Sie vermutete, dass sich die Effektivität von Serplulimab letztlich nicht bedeutend von den PD-L1-Inhibitoren unterscheiden werde – auch wenn jetzt ein numerischer Unterschied sichtbar sei. Diesen führte sie darauf zurück, dass sich die ostasiatische Kohorte molekularbiologisch von der kaukasischen unterscheide. Denn es hätte sich in verschiedenen Untersuchungen gezeigt, dass in der ostasiatischen Bevölkerung höhere Raten an Alterationen in den DNA-Reparaturmechanismen und in der Mutationslast vorliegen würden, erklärte sie. Zudem seien in dieser Kohorte ruhende Lymphozyten signifikant angereichert. Studien mit einem Direktvergleich von PD-1- und PD-L1-Inhibitoren hielt sie für unwahrscheinlich. Ihrer Meinung nach könnte Serplulimab demnächst eine weitere Therapieoption beim ED-SCLC sein. Zumindest wurde dem Wirkstoff von der FDA bereits der Orphan-Drug-Status zuerkannt.

