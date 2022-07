ASCO: cfDNA als prädiktiver Marker bei Blasenkrebs?

Wer spricht auf eine neoadjuvante Chemotherapie (NAC) an und wer nicht? Das Methylierungsniveau zellfreier Tumor-DNA (cfDNA) könnte bei der Entscheidung für oder gegen eine NAC beim Blasenkarzinom unterstützen, wie eine prospektive Studie zeigt.

Das Methylierungsniveau zellfreier Tumor-DNA (cfDNA) in Plasmaproben von Personen mit muskelinvasivem Blasenkrebs vor der Behandlung kann auf das pathologische Ansprechen auf eine neoadjuvante Chemotherapie (NAC) hinweisen.

Dies ergab eine Analyse von Daten der prospektiven Studie SWOG S1314.1 Professor Thomas W. Flaig von der University of Colorado in Aurora, CO/USA, stellte die Ergebnisse der Untersuchung auf der ASCO-Jahrestagung 2022 vor. Wie er erläuterte, hatte das Team um Dr. Yi-Tsung Lu vom USC Norris Comprehensive Cancer Center in Los Angeles, CA/USA, auch mithilfe maschinellen Lernens einen cfDNA-methylierungsbasierten NAC-Response-Score (mR-Score) entwickelt, der das pathologische Ansprechen vorhersagen sollte.

nsgesamt wurden von 73 Patientinnen und Patienten prospektiv Blutproben vor und während der neoadjuvanten Standardchemotherapie (Gemcitabin plus Cisplatin oder die Kombination aus Methotrexat, Vinblastin, Doxorubicin und Cisplatin) entnommen. Bei der radikalen Zystektomie wurde das pathologische Ansprechen dokumentiert. Die cfDNA-Methylierungsprofile wurden mittels Infinium Methylation EPIC BeadChip Array analysiert.

Der mR-Score korrelierte signifikant mit dem Ansprechen auf beide Therapien. Insgesamt sagte der Score das Ansprechen mit einer Genauigkeit von 63,6% voraus. Dieser Wert, so Flaig, habe sich auf 72,0% erhöht, wenn der Score auf 57 Behandlungsproben angewendet wurde, die vor Beginn von Zyklus 2 entnommen worden waren. Wurden zudem die mR-Scores vor und während der Behandlung mit zirkulierender Tumor-DNA in der Blase korreliert, konnte mit diesem Risikostratifizierungsmodell das Ansprechen auf eine neoadjuvante Chemotherapie bei 79% korrekt vorhergesagt werden.

Referenz:

1Lu, Y-T et al.: Cell-free DNA methylation as a predictive biomarker of response to neoadjuvant chemotherapy for patients with muscle-invasive bladder cancer in SWOG S1314. ASCO Annual Meeting 2022, Abstr. #4506

Quelle: springermedizin.de